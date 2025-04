Vidéo: twitter

Seul un fan de foot anglais peut oser faire ça

Un supporter de Newcastle s'est fait tatouer un QR code bien particulier sur son mollet. Et il fonctionne.

Le 16 mars, Newcastle a remporté la Coupe de la ligue anglaise, en battant Liverpool en finale à Wembley (2-1). Il s'agit de son premier titre depuis 70 ans et un sacre en Coupe d'Angleterre 1955. Il y avait donc de quoi immortaliser ce moment!

Graeme Davison (40 ans), fan des Magpies, a trouvé un moyen pour le moins original de le faire: il s'est fait tatouer un QR code sur son mollet. Qui fonctionne!

Ce QR code renvoie à une vidéo Youtube de quatre secondes, que Davison a lui-même créée et qui montre la célébration de Dan Burn après son ouverture du score contre Liverpool.

Le choix de cette séquence n'est évidemment pas anodin: le défenseur central de Newcastle est né et a grandi à Blyth (nord-est de l'Angleterre), ville dont est aussi originaire Graeme Davison.

D'ailleurs, dans l'extrait, on entend le commentateur crier: «It’s the boy from Blyth!» («C'est le garçon de Blyth!»). Une phrase également tatouée sous le QR code.

«Dès notre victoire, je me suis dit: "Je veux me faire tatouer quelque chose pour commémorer ça"», explique le supporter des Magpies dans le New York Times.

«Je n'étais pas sûr de vouloir une photo de Dan Burn, car je trouve que les tatouages ressemblent rarement aux personnes. Je pensais que le QR code était différent, quelque chose d’unique.»

Graeme Davison (à droite) avec l'ex-attaquant mythique de Newcastle, Alan Shearer, dont il a aussi la signature tatouée.

Davison est passé sous les aiguilles neuf jours après le sacre de Newcastle. Très soulagé que son QR code à l'encre fonctionne (pour ça, le tatoueur a dû effectuer un travail extrêmement précis), il n'est toutefois pas au bout de ses peines: pour l'embêter, des fans de clubs rivaux tentent de faire retirer la vidéo de Youtube.

Résultat: le quadragénaire a dû mettre sa vidéo en mode privé et est donc le seul qui peut y accéder. Il espère désormais que Youtube ne la supprimera pas, ce qui rendrait inutile le QR code. «Mais Il n’a pas non plus l’intention d'effacer son tatouage, même si le QR code cesse de fonctionner», conclut le New York Times.

Les haters de Graeme Davison parviendront peut-être, au mieux, à faire supprimer sa vidéo sur Youtube, mais ils n'auront donc pas sa peau. (yog)