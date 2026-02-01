Keystone

Le titre s'éloigne pour le FC Bâle

Le FC Bâle ne sera vraisemblablement pas champion de Suisse cette année. Les Rhénans se sont inclinés 1-2 ce dimanche à domicile dans le choc face au leader, le FC Thoune.

Bâle – champion en titre – compte désormais 13 points de retard (à 16 journées de la fin) sur son bourreau du jour qui, lui, fait un nouveau pas vers un sacre inattendu. Pour rappel, le club de l'Oberland bernois deviendrait le premier néo-promu sacré champion suisse.

