La RTS a choisi son nouveau consultant pour la Nati

Team watson Suivez-moi

Et il s'agit de... Johan Djourou. Le Genevois, 76 sélections avec la Nati, succède à Steve von Bergen. Il fera ses débuts aux côtés de David Lemos le 2 juin prochain lors du match de Ligue des Nations entre la République tchèque et la Suisse.

Image: KEYSTONE

«Après près de trois ans aux côtés de Steve von Bergen, je me réjouis déjà d'avoir Johan, son ancien partenaire en défense centrale, à mes côtés, explique David Lemos dans un communiqué publié par la chaîne. Outre sa personnalité et son enthousiasme qui faisaient déjà de lui un joueur aimé de toutes et tous, Johan Djourou apportera son expertise, son vécu d’international et d’ancien coéquipier des joueurs de la sélection nationale. Les quatre matches de Nations League de juin sont une occasion idéale pour nous de trouver nos marques.»

Biographie Né le 18 janvier 1987, Johan Djourou a débuté sa carrière de footballeur en 2002 à Etoile Carouge, avant de rejoindre le centre de formation d’Arsenal en 2003, puis l’équipe première en 2004. Il a également joué pour Birmingham, Hanovre 96, Hambourg SV, Antalyaspor, Spal 2013, FC Sion, Neuchâtel Xamax et le club danois de Nordsjaelland. Johan Djourou compte par ailleurs 76 sélections en équipe nationale et a disputé trois coupes du monde et deux Euros.

L'ancien joueur était dans les radars de la RTS depuis un moment

Djourou se réjouit déjà: «C’est un privilège d’occuper ce rôle de consultant. L’équipe nationale actuelle est composée de jeunes talents à la fois insouciants et prometteurs. Pour moi, c’est un plaisir d’être aux premières loges de ce qu’ils montrent, de pouvoir vivre et partager ces émotions.»