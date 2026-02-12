pluie modérée
Jeux olympiques

JO 2026: Kahun (LHC) est gêné par les dimensions de la glace

Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
L'attaquant du LHC Dominik Kahun participe aux JO avec l'Allemagne. image: Getty

Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO

Présent à Milan, l’international allemand du Lausanne HC, Dominik Kahun, revient sur les défis rencontrés ces derniers jours pour s’adapter aux dimensions de la patinoire olympique.
12.02.2026, 11:58

Comme la majorité des équipes européennes présentes aux JO 2026, les hockeyeurs allemands ont rencontré des difficultés lors de leur préparation olympique, en raison des dimensions de la surface de jeu.

«Nous savions que la surface ici serait petite, mais là, elle est vraiment très petite. C’est un hockey complètement différent, un autre sport», a déclaré l'ancien joueur de NHL et actuel pensionnaire du Lausanne HC, Dominik Kahun.

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 15: Dominik Kahun of Germany looks dejected after the men&#039;s ice hockey playoff qualifications match between Slovakia and Germany during the Beijing 2022 Winter Olympics ...
Dominik Kahun avec le maillot de sa sélection.image: getty

Avantage NHL

Kahun a évolué en Amérique du Nord de 2018 à 2021, où les matchs se jouent sur une glace de 61 mètres sur 26, légèrement plus grande que celle des Jeux olympiques de Milan-Cortina, fixée à 60 sur 26, soit exactement la même dimension qu’à Pékin il y a quatre ans.

Depuis son retour en Europe, il s’est toutefois réhabitué aux dimensions européennes de 60 mètres sur 30, ce qui amène son coéquipier Moritz Müller à dire:

«Ce sera plus facile pour les joueurs nord-américains»
Moritz Müller
La Nati risque une énorme désillusion en hockey

«Il y a eu ces scènes à l’entraînement, avec des joueurs qui ont frôlé les bandes à force d’avoir des automatismes bien précis», a détaillé Dominik Kahun, qui participe à Milan à ses troisièmes Jeux olympiques.

«Pour être honnête, je ne me souvenais plus de ce que cela faisait de jouer avec ces dimensions», a ajouté le trentenaire, rappelant qu’il n’avait plus mis les patins sur une telle patinoire depuis 2022. «Nous allons nous réhabituer», estime-t-il néanmoins, confiant. L’Allemagne entame son tournoi ce jeudi à 21h10 contre le Danemark.

(t-online/roc)

