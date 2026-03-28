beau temps-4°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: le gardien de la Nati Gregor Kobel se confie

Switzerland&#039;s goalkeeper Gregor Kobel in action, during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Sweden, at the Stade de Geneve stadium, in Geneva, Switzerl ...
Gregor Kobel est le gardien titulaire de la Nati depuis bientôt deux ans. Image: KEYSTONE

Cette démarche pleine de culot a permis à Kobel de devenir numéro 1

Le gardien de la Nati – aligné ce vendredi lors de la défaite contre l'Allemagne (3-4) à Bâle – se confie dans cette interview. Il raconte notamment comment il a fait pour devenir gardien titulaire en Allemagne à un très jeune âge.
28.03.2026, 07:0128.03.2026, 07:01
François Schmid-Bechtel / ch media

Gregor Kobel (28 ans) est devenu le gardien numéro 1 de l'équipe de Suisse après l'Euro 2024 et la fin de la carrière internationale de Yann Sommer. Ce vendredi, comme habituellement, c'est lui qui a été aligné contre l'Allemagne à Bâle – défaite 4-3 des Helvètes – pour ce premier match de préparation à la Coupe du monde cet été (11 juin au 19 juillet).

Ce Mondial sera le premier grand tournoi de Kobel dans la cage de la Nati. Le Zurichois, qui évolue au Borussia Dortmund en Allemagne, se confie dans cette interview exclusive donnée au groupe CH Media, auquel appartient watson.

Qui est le meilleur gardien du monde?
GREGOR KOBEL: C’est aux autres d’en juger.

Oui, mais vous êtes spécialiste.
C’est vrai. Mais la question n’est pas simple, car il y a énormément de très bons gardiens.

Vous vous considérez comme l’un des dix meilleurs?
Là encore, je laisse volontiers les autres juger. Mon objectif est de toujours performer au mieux.

Torhueter Gregor Kobel beim Zusammenzug der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Horben, Deutschland, am Montag, 23. Maerz 2026. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Kobel arrivant au rassemblement de la Nati, cette semaine. Image: KEYSTONE

Dortmund, votre club, est un grand club. Pourtant, vous entamez chaque saison en sachant que le maximum atteignable est la victoire en Coupe nationale.
Nous n’abordons certainement pas la saison avec cet état d’esprit. Certes, le dernier titre de champion de Dortmund remonte à 14 ans. Le Bayern Munich a prouvé durant cette période qu’il est LE club en Allemagne et celui qu’il faut battre. Mais on entame toujours une saison pour atteindre le maximum.

«Dortmund a la fierté et les ambitions de gagner des titres, même si ces dernières années, cela n’a pas fonctionné comme souhaité»

La domination du Bayern, c'est usant pour vous?
Il faut reconnaître que le Bayern réalise une saison exceptionnelle. Nous aussi, nous obtenons de très bons résultats. Avec nos 61 points en 27 matchs, nous aurions été en tête du classement il y a trois ans. Mais le Bayern fait simplement encore un peu mieux que nous. C’est en partie frustrant pour moi, car je veux gagner des titres. Mais j’en tire aussi de l’énergie. En tout cas, la faim ne diminue pas.

Donc pas de sentiment de résignation face à la domination bavaroise?
(Rires) Non, ce n’est pas à ce point. Beaucoup n’ont jamais, dans leur vie de sportif, l’occasion de gagner quelque chose de grand. A Dortmund, c’est différent. C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir jouer dans un club aussi important et ambitieux. Cela me rend fier. Et chaque année où nous avons la possibilité de jouer des titres est une année fantastique.

01.04.2023, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, Bayern München - Borussia Dortmund, 26. Spieltag, Allianz Arena, Bayerns Jamal Musiala und Dortmunds Torhüter Gregor Kobel im Zweikampf. WICHTIGER HIN ...
Kobel au duel avec le Bavarois Musiala, en 2023. Image: keystone

Vous regrettez la finale perdue 2-0 de Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid? Cela n’aurait pas été illogique que vous meniez 3-0 à la mi-temps.
Les déceptions font malheureusement partie du jeu. Pour moi, c’est du passé. Ce qui compte, c’est ce qui est devant moi.

Pourtant, quand on fait le bilan, on regarde en arrière.
Oui et non. Nous avons tellement de matchs. Nous n’avons presque pas d’autre choix que d’adopter cet état d’esprit: ce qui était hier ne compte plus aujourd’hui.

«Nous devons performer chaque jour, donc nous avons à peine le temps de regarder en arrière»

Mais vous avez quand même des moments dans votre vie où vous pouvez vous détendre et profiter?
Très peu. Le calendrier est extrêmement chargé. Si l’on joue encore un Euro ou une Coupe du monde, on a au maximum trois semaines de pause par an. Mais ça me va, c’était mon choix.

Et probablement aussi un rêve?
Mon rêve a toujours été de devenir footballeur professionnel. Je me considère donc comme extrêmement privilégié, même lorsqu’on enchaîne deux déplacements en quelques jours et qu’on passe plus de temps à l’hôtel qu’à la maison. Malgré tout, c’est un métier magnifique.

Vous n’aviez que 16 ans lorsque vous avez quitté GC pour Hoffenheim.
Je suis incroyablement reconnaissant envers mes parents de m’avoir laissé franchir ce pas. Aujourd’hui, je ne considère pas comme évident de laisser un jeune de 16 ans partir vivre dans un autre pays. Mais à l’époque, je ne me suis pas posé tant de questions. Je voulais simplement jouer au football, progresser, et j’avais un très bon feeling avec Hoffenheim.

Combien de fois avez-vous pleuré dans votre lit à cause du mal du pays?
Je n’ai jamais pleuré à cause du mal du pays. Il y avait beaucoup de garçons venus de l’extérieur, cela nous rapprochait. Et très tôt, j’ai partagé un appartement avec un coéquipier. Cela nous a fait du bien de devenir adultes tôt, de gérer notre quotidien de manière autonome. Et je dois dire que c’était vraiment une période géniale.

Plus tard, à 21 ans, vous allez voir le manager et vous lui dites: «Je suis meilleur que le numéro 1 Oliver Baumann, je ne veux plus être numéro 2. Prêtez-moi!»
Ce n’était pas moi directement, mais mon management autour de Philipp Degen. Mais c’est vrai. Il faut de la confiance en soi pour s’imposer dans ce milieu.

epa12542112 Goalkeeper Gregor Kobel of Dortmund (R) reacts during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and VfB Stuttgart in Dortmund, Germany, 22 November 2025. EPA/FRIEDEMANN ...
Gregor Kobel joue au Borussia Dortmund depuis 2021.Image: keystone

C’est aussi courageux.
Peut-être. J’étais à un moment où je devais progresser. L’expérience est un facteur essentiel, surtout au poste de gardien. Je sentais que le moment était venu d’être numéro 1. Avec Augsbourg, nous avons trouvé un excellent point de chute. La situation n’était pas simple. Le club jouait le maintien. Chaque point comptait. Il était question d’emplois, d’existences.

«Malgré cela, ils m’ont accordé leur confiance immédiatement. Cela a été très précieux pour moi»

En équipe nationale, vous êtes resté plusieurs années dans l’ombre de Yann Sommer. On se sent comme un étranger en tant que numéro 2?
Non. Je ne me suis jamais senti ainsi. Même dans ce rôle, l’objectif doit être d’aider l’équipe.

Qu’est-ce que cela vous a fait de devenir numéro 1 après l’Euro 2024?
Bien sûr, cela m’a fait très plaisir, car c’est une grande fierté de représenter la Suisse sur le terrain.

Toujours au sujet de la Nati, mais chez les M21👇

Alex Frei craque pour deux pépites romandes

Vous vous êtes senti plus précieux, plus accepté?
Non. Je ne me définis pas uniquement par le temps de jeu, les résultats ou mon ego. Je me sentais déjà bien en équipe nationale en tant que numéro 2, même si j’avais l’ambition de jouer. C’est normal pour un compétiteur. Mais associer la notion de valeur d'une personne au sport, je trouve cela compliqué.

«Avant tout, je me sens précieux et accepté en tant qu’être humain, pas en tant que sportif»

Vous voyez comment, ce prochain voyage aux Etats-Unis pour la Coupe du monde?
Avec une immense impatience. Jouer une Coupe du monde pour son pays est l’une des plus grandes choses que l’on puisse vivre en tant que footballeur.

Granit Xhaka prépare toujours ses valises dans l'optique de jouer jusqu’à la finale. Vous allez faire pareil?
On peut aussi faire des lessives sur place. Mais oui, j'ai le même état d'esprit que Granit: quand on entame un tournoi, il faut viser le maximum.

Switzerland&#039;s Granit Xhaka, left, and goalkeeper Gregor Kobel sing the national anthem during the UEFA Nations League Group D leg 1 soccer match between Denmark and Switzerland, on Thursday, Sept ...
Xhaka et Kobel, deux cadres de la Nati. Image: KEYSTONE

Si l’on prend les qualifications comme référence, la Nati fait partie des outsiders pour le titre.
Faire des pronostics avant un tournoi, c'est difficile. Mais oui, les qualifications ont été plaisantes. On peut continuer sur cette lancée.

Vous jugez comment l’évolution politique et sociétale aux Etats-Unis?
Quand je pense à la Coupe du monde, c’est la dernière chose à laquelle je pense.

Cela ne vous intéresse pas?
Si, bien sûr. Mais je ne me considère pas en position de donner des analyses qui auraient une réelle valeur pour le grand public. Quand il s’agit de football, je peux donner un avis fondé. Mais je ne serais pas à l’aise de devoir exposer publiquement mon point de vue sur les sujets que vous évoquez. Il existe des experts bien plus qualifiés dans ce domaine.

Pourtant, on attend cela de vous et de nombreux autres footballeurs. Mais cela n’a pas aidé l’équipe allemande qu’on lui demande de prendre position lors du dernier Mondial au Qatar.
Beaucoup, dans l’équipe, n’ont sans doute pas apprécié. Nous, les footballeurs, sommes là pour performer, pour enthousiasmer les gens à la maison et dans les stades. Le sport est beau, il rassemble et s’adresse à toutes les couches de la société. Cela doit rester ainsi.

Au Mondial 2022 au Qatar, l'équipe d'Allemagne avait réalisé ce geste symbolique pour dénoncer le manque de respect des droits humains du pays hôte.
Au Mondial 2022 au Qatar, l'équipe d'Allemagne avait réalisé ce geste symbolique pour dénoncer le manque de respect des droits humains du pays hôte.image: ap

Vous pensez qu’on en demande trop aux sportifs?
Pas seulement aux sportifs.

«De manière générale, je trouve délicat qu’on attende constamment des personnalités publiques qu’elles donnent leur avis sur tout et n’importe quoi»

Je ne sais pas non plus pourquoi leur opinion devrait compter davantage. Et je ne vois pas en quoi je serais qualifié pour juger publiquement la politique des Etats-Unis.

Quand un conseiller fédéral se rend en Arabie saoudite, personne n’attend de lui qu’il porte un brassard arc-en-ciel.
Exactement. Je suis sportif et je ne veux pas être instrumentalisé pour autre chose.

Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League

La période des transferts approche. Et les spéculations vont reprendre: Kobel à Chelsea, Kobel au Real Madrid, Kobel à l’Inter Milan. Cela vous agace?
Cela me laisse froid. Et puis, il est toujours important pour moi de rester dans le présent. Même si la lutte pour le titre n’est pas aussi serrée que nous l’aurions souhaité, ma mission à Dortmund exige tout de moi.

Vous aurez 29 ans en décembre. Vous pensez déjà à l’après-carrière?
Pas vraiment. Mais je garde tout de même un œil autour de moi.

Et vous voyez quoi?
Des choses auxquelles je peux m’intéresser en parallèle de ma carrière. Je viens par exemple d’investir dans la marque de vêtements de sport X-Bionic, notamment parce que leurs produits m'enthousiasment depuis de nombreuses années.

Gregor Kobel dans les bureaux de X-Bionic, une marque de vêtements de sport dans laquelle il a investi.
Gregor Kobel dans les bureaux de X-Bionic, une marque de vêtements de sport dans laquelle il a investi.image: Kai Grossmann

C'est un premier pas vers l’entrepreneuriat?
Non, pas vraiment. Je reste totalement en dehors des opérations quotidiennes de cette entreprise. Mais je pourrai intervenir à titre consultatif dans le développement des produits si nécessaire. Ce sont des gens formidables et des produits d’une qualité exceptionnelle.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
La National League frappe un grand coup grâce à Red Bull
La National League frappe un grand coup grâce à Red Bull
de Klaus Zaugg
La Nati ne serait rien sans l’aide du foot allemand
La Nati ne serait rien sans l’aide du foot allemand
de Sebastian Wendel
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
de Romuald Cachod
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
de Daniel Wyrsch, Thoune
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
de Niklas Helbling
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
de Stefan Wyss
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
de Yoann Graber
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
de Jérôme RASETTI
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
de Yoann Graber
L'arrogance a tué l'EV Zoug
L'arrogance a tué l'EV Zoug
de Klaus Zaugg
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
de Romuald Cachod
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
de marcel hauck
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
2
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
de Sebastian Wendel
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
de simon häring
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
de Klaus Zaugg
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
de Julien Caloz
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
de Julien Caloz
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
1
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
de Rainer Sommerhalder
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
1
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
1
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
Alors que Grasshopper traverse une mauvaise passe en Super League, des responsables de sa section féminine sont visés par des accusations d’agressions.
Sur le plan sportif, la section féminine de Grasshopper s’en sort nettement mieux que les hommes. Cependant, elle semble elle aussi dans la tourmente.
L’article