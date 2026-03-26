La Challenge League, dont font partie Yverdon et le SLO, pourrait bientôt changer de format. image: imago

Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League

Les 22 clubs de la Swiss Football League se réunissent ce vendredi pour décider de l'avenir de la deuxième division. Avec de gros changements possibles.

Stefan Wyss / ch media

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La Challenge League était censée être une ligue de formation. Un terrain de jeu pour les jeunes joueurs – si possible détenteurs d’un passeport suisse. Mais ce modèle peine à résister à la réalité. Cette saison, seuls environ 15 % des minutes de jeu possibles ont été disputées par des Suisses de moins de 21 ans. C’est certes une légère progression par rapport à la saison précédente (14,2 %), mais un net recul comparé à il y a deux ans (20,6 %).

La Challenge League ne correspond donc pas à son profil, et elle n’est guère attractive non plus. La moitié des clubs accueille rarement plus de 1 000 spectateurs à domicile. En bref: dans sa forme actuelle à dix équipes, la Challenge League a peu de sens. C’est en tout cas l’avis de certains représentants de clubs de la Swiss Football League. C’est pourquoi l’avenir de la Challenge League sera décidé vendredi lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Club historique du foot suisse, Xamax compte moins de 3 000 spectateurs par match en moyenne cette saison en Challenge League, selon le site Transfermarkt Image: KEYSTONE

La proposition actuellement sur la table est la suivante: la ligue passerait de dix à douze équipes. C’est ce qui ressort d’un document auquel CH Media, le groupe auquel appartient watson, a eu accès. Pour qu’un tel élargissement soit adopté, une majorité des deux tiers est nécessaire, soit 15 voix.

De plus, une décision en faveur de cette réforme resterait soumise à l’approbation des autres chambres de l’ASF (1re ligue, ligue amateur). Cette validation ne serait toutefois probablement qu’une formalité.

Un élargissement entrerait en vigueur pour la saison 2027/28. Selon le document stratégique consulté, il n’y aurait pas de relégation directe en Promotion League la saison prochaine. Le dernier de Challenge League disputerait un barrage contre le troisième de Promotion League. Le vainqueur de ce barrage ainsi que les deux premiers de Promotion League (directement promus) évolueraient en deuxième division.

Des équipes U21 en Challenge League?

Si une majorité des deux tiers se dégage vendredi lors de l’assemblée à Bâle, d’autres détails concernant la nouvelle ligue à douze équipes seraient décidés lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire le 18 mai, notamment le nouveau format de compétition et les modalités de promotion et de relégation.

Le Stade Lausanne Ouchy est l'un des cinq clubs romands de Challenge League. Image: KEYSTONE

Par ailleurs, il serait également décidé ultérieurement si des équipes U21 seraient autorisées à évoluer en Challenge League. Cette idée correspond aux souhaits des «grands» clubs de Super League, qui espèrent que leurs jeunes pourront à l’avenir acquérir de l’expérience dans une ligue professionnelle.

On peut donc supposer que l’élargissement de la Challenge League suscite globalement plus de soutien parmi les clubs de Super League que chez les représentants actuels de Challenge League. Les réticences de ces derniers sont d’ordre financier: les revenus déjà limités issus des droits TV et du marketing devraient en effet être partagés entre deux clubs supplémentaires.

Adaptation en français: Yoann Graber