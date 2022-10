Neymar (à droite) et Kylian Mbappé sont concernés par les révélations de Mediapart sur la création de faux comptes Twitter par le service de communication du PSG. image: keystone/shutterstock

De faux comptes Twitter créés par le PSG? «Une pratique courante»

Le site français Mediapart a révélé mercredi que le Paris Saint-Germain a créé des comptes sur le réseau social pour salir l'image de joueurs du club ou d'entreprises hostiles à celui-ci. Un expert l'affirme: le procédé est répandu.

Le Paris Saint-Germain est dans de sales draps. Mercredi, le site d'investigation Mediapart a révélé que le club parisien avait mandaté une société de communication – l'agence Digital Big Brother, basée à Barcelone et dirigée par l'homme d'affaires franco-tunisien Lotfi Bel Hadj – pour créer des comptes Twitter.

Leur but? Publier du contenu et des commentaires visant à nuire d'autres comptes et des médias jugés hostiles au PSG, et même des joueurs parisiens. Cette véritable «armée numérique», active entre 2018 et 2020, était directement dirigée par l'ex-chef de la comm' du PSG, Jean-Martial Ribes, un proche collaborateur du président Nasser al-Khelaïfi. Contacté par Mediapart, le Paris Saint-Germain a nié les faits qui lui sont reprochés, répondant que «le club n’a jamais contracté avec une agence afin de nuire à des individus et à des institutions.»

Selon Mediapart, les cibles étaient aussi nombreuses que variées. Ainsi, l'un des comptes en question avait tweeté le 7 mars 2019 en insultant le milieu de terrain Adrien Rabiot: «Adrien Rabiot. Gros FDP (réd: Fils de p...). Ça bouge pas.» Le même mois, Kylian Mbappé, idole locale, a aussi été visé quand des rumeurs sur ses envies de départ au Real Madrid avaient émergé. «Maintenant, bossez en silence et faites-vous discrets. Pas besoin de trop de déclaration. On a besoin d’une réponse de terrain», avait posté l'un des comptes manipulés par le service de com' du PSG.

Comme autres actions visant à démonter des personnes ou des entreprises, on peut citer notamment des tweets orduriers contre le grand rival, l'Olympique de Marseille, ou des photomontages sur Jean-Michel Aulas, le président de Lyon.

Dommages colossaux et chartes éthiques

«Le sport n'est qu'un des domaines concernés par ce genre de pratiques», observe Stéphane Koch, expert en communication numérique basé à Genève et vice-président d'ImmuniWeb SA.

«Des entreprises ont tenté de salir la réputation de sociétés concurrentes de cette manière, pour les affaiblir commercialement ou faire baisser le cours de leurs actions, par exemple» Stéphane Koch, expert en communication numérique

A en croire le Genevois, le PSG n'a pas choisi Twitter par hasard. «Twitter est culturellement plus utilisé en France que dans certains autres pays, et les internautes y sont très réactifs», explique-t-il. Et forcément, avec des millions d'utilisateurs et une vitesse de communication ultra-rapide, les dommages créés par un tweet ont de quoi être colossaux. La vague est d'autant plus grande que «le sport est un thème qui engendre beaucoup d'émotions», complète Stéphane Koch.

Un cas précédent Début 2020, une action semblable avait été dévoilée. Le FC Barcelone et son ex-président Josep Maria Bartomeu avaient payé une entreprise de communication pour qu'elle améliore l'image de la direction dans l'opinion publique. Les dizaines de faux comptes créés sur les réseaux sociaux avaient aussi servi à égratiner des joueurs du club comme Gerard Piqué ou Lionel Messi; des ex-gloires telles Carles Puyol, Xavi ou Pep Guardiola; ou encore des concurrents à la direction (Joan Laporta) et des politiciens (Carles Puigdemont). La police catalane avait perquisitionné les bureaux du Barça le 1er mars 2021. Bartomeu et son bras droit avaient alors été arrêtés.

Le Romand est formateur dans les écoles de communication et coache aussi des clients. Mais il a toujours refusé les mandats visant à nuire à quelqu'un sur le web. Par éthique, morale et déontologie, d'abord. «On a des codes et chartes professionnelles qui nous l'interdisent», fait-il savoir.

«De plus, créer des faux comptes pour calomnier autrui présente des risques juridiques et des risques de ternir sa propre réputation» Stéphane Koch

Stéphane Koch a, par contre, déjà été mandaté pour rectifier l'image d'une personne attaquée en ligne: «J'ai corrigé sa page Wikipedia, qui avait été modifiée dans le but de salir son image. J'ai donc remplacé les propos diffamatoires avec de vraies informations, en indiquant mes sources dans l'onglet de discussion.»

La star du PSG, Kylian Mbappé, n'a pas été épargnée par l'action de son club sur Twitter. Image: keystone

L'expert ne le cache pas: «Quand il faut réagir pour sauver l'image de quelqu'un sur le web, on a déjà un temps de retard, parce que les posts négatifs ont déjà été très partagés et lus». Alors il préconise l'anticipation pour éviter de se faire souiller par une action comme celle entreprise par le PSG. «C'est important de bénéficier d'une forte communauté de followers en amont, qui compte notamment des ambassadeurs et influenceurs qui seront prêts à nous soutenir. Il s'agit aussi de prévoir des scénarios de crise», conclut-il.

Heureusement pour eux, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé ainsi que les médias L'Equipe et Mediapart – tous ciblés par le PSG – ont le privilège de pouvoir compter sur de nombreux inconditionnels. Mais toutes les personnes ou entreprises victimes de telles actions n'ont pas cette chance.