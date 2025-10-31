L'euphorie règne à la Stockhorn Arena. Image: keystone

Et si Thoune allait au bout?

Leader après onze journées et avec des statistiques dignes d'un cador de Super League, le promu ne s'interdit plus de rêver avant de recevoir le FC Sion samedi (18h).

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

Ce FC Thoune va-t-il simplement tout écraser sur son passage? Le promu donne en effet une impression de solidité, de maîtrise et de résilience impressionnante. Comme l’a résumé mardi sur blue Sport Lucien Dähler, auteur du premier but, après le succès 3-0 face à Winterthour:

«Ce que nous avons montré aujourd’hui sur le terrain était digne d’un véritable leader»

Même réduits à dix dès la 39e minute, les Thounois n’ont jamais vraiment été inquiétés par la lanterne rouge – il faut dire qu’ils menaient déjà 2-0 à ce moment-là. Et comme Saint-Gall s’est incliné dans le même temps à Sion, le pensionnaire de la Stockhorn Arena trône désormais en tête du classement avec quatre points d’avance, après un tiers des 33 journées prévues avant la scission du championnat en deux groupes de six.

Le classement actuel: Image: TXT

L’équipe de l’entraîneur Mauro Lustrinelli compte déjà huit victoires en onze matchs. Seuls YB (2-4), Bâle (1-3) et GC (1-1) ont réussi à lui résister. Sa première place est donc plus que méritée.

Les Bernois de l’Oberland possèdent la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Avec une moyenne de 2,09 buts marqués par match pour seulement 1,18 encaissé, le FC Thoune affiche un remarquable équilibre. Cela s’explique notamment par le fait que l’équipe est celle qui tire le plus au but (après Bâle) et qu'elle se crée le quatrième plus grand nombre d’occasions franches. Pendant ce temps, le gardien Niklas Steffen est celui qui doit repousser le deuxième plus petit nombre de tirs – et il le fait avec brio. Même en infériorité numérique mardi, ses coéquipiers ont concédé très peu d’occasions.

Rastoder et ses coéquipiers atteignent des sommets cette saison. Keystone

«Le carton rouge ne nous a pas déstabilisés, nous avons simplement continué à faire notre travail», a déclaré le latéral Michael Heule après la rencontre. Lucien Dähler est même allé plus loin:

«Ce carton rouge nous a presque aidés, car il nous a encore plus soudés»

Cette cohésion exceptionnelle est justement l’une des grandes forces du FC Thoune. «Quand on entre dans le vestiaire, on ressent chaque matin la vie du groupe, la bonne entente entre tous, raconte encore Michael Heule. C’est une de nos grandes forces.» Et Dähler d’ajouter: «Chacun se bat pour l’autre, et ça, c’est inestimable.»

Après la victoire face à Winterthour, l’entraîneur Mauro Lustrinelli n’a pas caché son enthousiasme: «C’est difficile de trouver les mots pour décrire ce que cette équipe a encore accompli… exceptionnel, fantastique.» Il s’est dit incroyablement fier de ses joueurs, «de leur esprit d’équipe, de leur solidarité et de la joie qu’ils partagent». Même à dix, le FC Thoune a continué à imposer son jeu.

Efficace aussi contre un bloc bas

La dose de mordant et d’agressivité dont ont fait preuve les Bernois est essentielle pour une équipe qui s’appuie généralement sur une défense solide et des contre-attaques rapides. Le FC Thoune n’a eu la possession du ballon que lors du match nul face aux Grasshoppers. Mais contre Winterthour, le leader a prouvé qu’il pouvait aussi se créer et concrétiser des occasions face à un bloc bas. Et lorsque tout fonctionne, tout paraît s’enchaîner avec aisance comme l’a rappelé la frappe surpuissante de Leonardo Bertone pour le 2-0. «Quand on est le FC Thoune et qu’on occupe la première place de Super League, on a forcément confiance», a ajouté Dähler.

Ça se passe moins bien ici: Ce club romand file vers un triste record

Et la confiance, justement, déborde dans les rangs thounois. «Nous voulons appliquer notre plan de jeu contre chaque adversaire. Et quand nous y parvenons, les chances de sortir avec un bon résultat sont élevées», a estimé le gardien Niklas Steffen. Même lorsqu’il s’agit d’évoquer le titre, plus personne ne cherche vraiment à éviter le sujet. Le président Andres Gerber l’a reconnu dans l’émission Sportpanorama de la SRF dimanche:

«Nous sommes premiers après dix journées, et pas seulement par chance. Alors, je ne l’exclurais pas catégoriquement»

Le latéral Dähler a déclaré mardi soir: «Rêver, c’est permis – et ici, on voit grand. Avec de telles performances, on en a le droit.» L’entraîneur Mauro Lustrinelli partage cet état d’esprit et ne cherche pas à calmer l’euphorie: «Enfants, nous rêvons tous, et en grandissant, nous avons parfois tendance à l’oublier. Alors laissons-nous rêver.»

Rêver est permis, estime Mauro Lustrinelli. Image: keystone

Le premier titre de champion de l’histoire du club est encore loin, mais si le FC Thoune continue sur cette lancée, il existe au moins une chance réelle qu’il devienne le premier promu à remporter la Super League.

Après une quatrième victoire consécutive, il n’est plus possible de nier que l’outsider est désormais un véritable prétendant au titre, d’autant que des clubs comme Bâle ou YB montrent régulièrement des signes de faiblesse. Et peut-être que Lucien Dähler aura raison, au bout du compte, de penser que ce que montre Thoune est «plus que digne d’un leader» – c’est «digne d’un champion».