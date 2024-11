La foudre décime deux équipes de football

Le feu du ciel s'est abattu dimanche sur un terrain de football péruvien. Bilan: un mort, un blessé grave et de nombreux autres joueurs touchés. Les images du drame sont terrifiantes.

Un incident horrible s'est produit dimanche au Pérou. A Chilca dans la province de Huancayo, à plus de 3000 mètres d'altitude. La foudre a frappé le stade Coto Coto, et ce, alors qu'une partie de niveau régional était disputée entre la Juventud Bellavista et la Familia Chocca.

Le drame est survenu peu après l'interruption du match par l'arbitre en raison des conditions météorologiques, au moment où les joueurs regagnaient les vestiaires. Les images glaçantes montrent la foudre s'abattre sur le défenseur Jose Hugo de la Cruz Meza, 39 ans. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard.

⚠️ Attention, la vidéo qui suit peut heurter la sensibilité des spectateurs Vidéo: twitter

Le gardien Juan Choca marchait à côté de lui quand le ciel s'est déchaîné. Il se trouve dans un état grave et souffre de brûlures. Ses jours sont en danger. De nombreux autres joueurs proches du point d'impact sont tombés par terre au même moment, de manière abrupte.

Ils ont été transportés à l'hopîtal. Leur état de santé reste inconnu.

Ce n'est pas la première fois que la foudre frappe un terrain de football. Les drames en match ou à l'entraînement sont même fréquents. Nous rapportions ainsi le décès d'un joueur en Indonésie en février puis la mort d'un footballeur dans le Nord de la France en mai. En Suisse, quatre jeunes ont été hospitalisés en 2020, après que la foudre a touché un projecteur à Abtwil (SG). Au Pérou, des appels sont désormais lancés pour de meilleurs protocoles de sécurité lors des événements sportifs.



(roc)