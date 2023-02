La nouvelle Mercedes retrouve ses reflets sombres d'antan. Image: twitter

Voici à quoi ressembleront les voitures de F1 cette saison

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le 5 mars, la Formule 1 débutera sa 74e saison à Bahreïn. 10 équipes et 20 pilotes se disputeront à nouveau le titre de champion du monde. Bien que le Grand Prix de Chine ait dû être annulé en raison de la pandémie de Covid 19, la saison sera la plus longue de l'histoire avec 23 courses.

Le calendrier

Les équipes présentent actuellement leurs nouvelles monoplaces pour la saison à venir. On les connaît presque toutes: seule l'écurie Alpine doit encore dévoiler son modèle (elle le fera ce jeudi).

Red Bull RB19 🇦🇹

Max Verstappen a remporté le titre de champion du monde la saison dernière et pour la deuxième fois consécutive. Le Néerlandais sera également le favori en 2023 au volant de la RB19. Les "Red Bulls" visent également le titre des constructeurs, qu'ils ont obtenu l'an dernier.

Pilotes: Max Verstappen et Sergio Perez

Max Verstappen et Sergio Perez Moteur: Honda RBPT

Honda RBPT Résultats 2022: Vainqueur du classement des constructeurs; Verstappen 1er du général, Perez 3e.

Ferrari SF23 🇮🇹

Après un très bon départ la saison dernière, Ferrari a pris plusieurs mauvaises décisions et connu des problèmes techniques qui ont plombé sa saison. L'ancien chef d'équipe de Sauber, Fréderic Vasseur, a donc remplacé Mattia Binotto. Il devrait aider Charles Leclerc à défier Verstappen cette saison.

Pilotes: Charles Leclerc et Carlos Sainz

Charles Leclerc et Carlos Sainz Moteur: Ferrari

Ferrari Résultats 2022: 2e du classement des constructeurs; Leclerc 2e du général, Sainz 5e.

Mercedes W14 🇩🇪

L'octuple champion du monde des constructeurs de 2014 à 2021 veut faire oublier la décevante année dernière et ramener l'étoile argentée au sommet. Pour cela, il comptera sur un bolide amélioré, qui sera à nouveau noir (comme en 2020 et 2021), mais aussi sur le duo de pilotes composé du vétéran Lewis Hamilton et de la jeune star George Russell.

Pilotes: Lewis Hamilton et George Russell

Lewis Hamilton et George Russell Moteur: Mercedes

Mercedes Résultats 2022: 3e du classement des constructeurs; Russell 4e du général, Hamilton 6e.

Alpine A523 🇫🇷

L'équipe française, avec le duo de pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon, sera la dernière des dix équipes à présenter sa voiture ce jeudi 16 février. Pour Alpine, il s'agira avant tout de défendre le titre de «Best of the Rest» derrière les trois géants.

L'Alpine la saison dernière. Bild: keystone

Pilotes: Pierre Gasly und Esteban Ocon

Pierre Gasly und Esteban Ocon Moteur: Renault

Renault Résultats 2022: 4e du classement des constructeurs; Ocon 8e du général, Alonso 9e.

McLaren MCL60 🇬🇧

L'écurie McLaren est considérée comme le plus grand challenger d'Alpine. Avec Lando Norris, 23 ans, et Oscar Piastri, deux ans de moins et qui remplace son compatriote australien Daniel Ricciardo, les Britanniques disposent du plus jeune duo de pilotes de Formule 1. Ils espèrent reconquérir la quatrième place au classement des constructeurs.

Pilotes: Lando Norris und Oscar Piastri

Lando Norris und Oscar Piastri Moteur: Mercedes

Mercedes Résultats 2022: 5e du classement des constructeurs; Norris 7e du général, Ricciardo 11e.

Alfa Romeo C43 🇨🇭

L'équipe suisse courra pour la dernière fois sous le nom d'Alfa Romeo. Le bolide de cette saison est habillé de rouge et de noir, mais il reste à voir à quel point il sera rapide. L'écurie devrait à nouveau se battre pour la 6e place.

Pilotes: Valtteri Bottas et Guanyu Zhou

Valtteri Bottas et Guanyu Zhou Moteur: Ferrari

Ferrari Résultat 2022: 6e du classement des constructeurs; Bottas 10e du général, Zhou 18e.

Aston Martin AMR23 🇬🇧

Aston Martin a remplacé un champion du monde par un autre. Au lieu de Sebastian Vettel, c'est Fernando Alonso qui roule désormais aux côtés de Lance Stroll pour l'équipe britannique.

Pilotes: Fernando Alonso et Lance Stroll

Fernando Alonso et Lance Stroll Moteur: Mercedes

Mercedes Résultats 2022: 7e du classement des constructeurs; Vettel 12e du général, Stroll 15e.

Haas VF23 🇺🇸

L'équipe américaine, qui avait débuté la saison 2021 avec deux novices, mise désormais sur une paire de pilotes expérimentés. Nico Hülkenberg remplace Mick Schumacher, alors que Kevin Magnussen était déjà revenu chez Haas la saison dernière, après la résiliation du contrat du Russe Nikita Masepin. Haas ne devrait toutefois pas éviter les dernières places.

Pilotes: Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg

Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg Moteur: Ferrari

Ferrari Résultats 2022: 8e du classement des constructeurs; Magnussen 13e du général, Schumacher 16e.

AlphaTauri AT04 🇮🇹

La petite soeur de Red Bull a connu une saison décevante. Après avoir terminé 6e au classement des constructeurs en 2021, AlphaTauri a récemment glissé à l'avant-dernière place. Pierre Gasly a quitté l'équipe et son cockpit a été repris par Nyck de Vries, 28 ans, qui a participé à sa première course de Formule 1 la saison dernière à Monza.

Pilotes: Yuki Tsunoda et Nyck de Vries

Yuki Tsunoda et Nyck de Vries Moteur: Honda RBPT

Honda RBPT Résultats 2022: 9e du classement des constructeurs; Gasly 14e du général, Tsunoda 17e.

Williams FW45 🇬🇧

Les monoplaces de Williams seront à nouveau équipées d'un moteur Mercedes. Au cours de quatre des cinq dernières saisons, l'équipe britannique a terminé en queue de peloton, et cela risque d'être identique cette année. Le dernier pilote de 2022, Nicholas Latifi, sera remplacé par le nouveau venu Logan Sargeant.

Pilotes: Alexander Albon et Logan Sargeant

Alexander Albon et Logan Sargeant Moteur: Mercedes

Mercedes Résultats 2022: 10e du classement des constructeurs; Albon 19e du général, Latifi 20e.

(nih/jcz)