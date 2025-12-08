assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1

McLaren driver Lando Norris of Britain reacts after becoming a world champion after the Abu Dhabi Formula One Grand Prix in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Darko Bandi ...
Lando Norris n’a pas pu retenir ses larmes lorsque son plus grand rêve est devenu réalité.Image: keystone

Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1

Le champion du monde de Formule 1 a suivi sa propre voie pour réaliser son rêve, avec un style bien différent de celui de ses 34 prédécesseurs.
08.12.2025, 19:0108.12.2025, 19:01
dominik moser / keystone-sda

Lando Norris a gravi les sommets à pas feutrés. Dans un univers où les pilotes dominants misent depuis des décennies sur la dureté, l’intransigeance et une obsession presque inquiétante de la victoire, l’Anglais de 26 ans incarne un contre-modèle du champion classique. Il ne correspond pas à l’image du prodige intouchable qui plane au-dessus du lot. Et c’est précisément cette différence qui pourrait ouvrir une nouvelle ère en Formule 1.

Norris est apparu cette saison plus mûr, plus sûr de lui, mais sans cette dureté que beaucoup de ses prédécesseurs cultivaient dans la lutte pour le titre. Il reste ce pilote qui veut savoir comment on le perçoit, qui prend le temps d’écouter les critiques au lieu de les balayer d’un revers de main. L’an dernier, alors qu’il se disputait le championnat avec son ami Max Verstappen, il parlait ouvertement de sa charge mentale, de sa nervosité les jours de course, de ses difficultés à manger et à boire, et de sa peur de l’échec. Dans un sport où l’on tait traditionnellement la moindre faiblesse, il a choisi de les admettre – au risque de se rendre vulnérable.

Lando Norris McLaren Formula 1 Team, Gro�britannien, 04 beim Interview, UAE, Formel 1 Weltmeisterschaft, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Qualifying, 06.12.2025 UAE, Formel 1 Weltmeisterschaf ...
Lando Norris se distingue de la plupart des stars de la Formule 1.Image: www.imago-images.de

Pour le directeur général de McLaren, Zak Brown, Norris est devenu un «ambassadeur de la santé mentale», notamment parce qu’il a appris à accepter les critiques sans s’y laisser enfermer. Celui que les médias britanniques surnomment «Norris 2.0» s’est forgé une force intérieure remarquable, sans jamais perdre son empathie.

Son parcours singulier commence bien avant les podiums et les conférences de presse de la Formule 1. Norris vient d’une famille aisée de Bristol et est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Son père, Adam, entrepreneur à succès dont la fortune dépasse les 200 millions de livres, aurait pu lui payer sans difficulté une place en course. Mais Lando a apporté la seule monnaie qui compte réellement dans ce sport: la performance.

Très tôt, il s’est imposé sur les pistes de karting européennes, devenant champion du monde à seulement 14 ans – plus jeune encore que Lewis Hamilton, dont la trajectoire lui est souvent comparée. Tous deux sont passés par le programme junior de McLaren, tous deux ont enchaîné les titres à un rythme impressionnant. Mais à la différence de Hamilton, issu d’un milieu modeste, Norris a grandi dans un environnement stable et aisé, avec une double influence britannique et belge héritée de sa mère, Cisca, qui a aussi nourri son attachement à l’Europe continentale.

Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse

Que Norris ait un jour atterri en monoplace tient presque du hasard. Sa véritable passion, longtemps, ce furent les motos. Son idole s’appelait Valentino Rossi, pas Lewis Hamilton. Ce n’est qu’à la demande de son père, inquiet des risques du deux-roues, qu’il a abandonné cette voie pour se tourner vers le karting. La suite s’est déroulée à toute vitesse: titres nationaux, séries internationales, Formule 4, Formule 3, Formule 2… jusqu’à son arrivée en 2019 chez McLaren, en Formule 1.

Ses débuts en Formule 1 ont été prometteurs, sans jamais être irréprochables. Lorsqu’il commettait des erreurs dans des moments clés et laissait échapper des victoires, les réseaux sociaux s’empressaient de le rebaptiser «Lando No Wins». Il a fini par s’approprier ce surnom moqueur, allant même jusqu’à en faire des produits dérivés – un parfait exemple du flegme et de l’humour sec qui contribuent à sa popularité. Sa présence sur les réseaux et son style accessible, presque juvénile, lui ont très tôt attiré une large communauté de fans.

May 5, 2024: McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates with crew members after winning the Formula One Miami Grand Prix at the Miami International Autodrome on Sunday, May 5, 2024, in Miami Ga ...
Dans les moments décisifs, Norris s’est souvent trompé – il a dû attendre sa cinquième saison pour décrocher sa première victoire, à Miami en 2024.Image: www.imago-images.de

Dans le paddock, Norris a toutefois dû apprendre à s’imposer face à des adversaires autrement plus coriaces – à commencer par Verstappen. Leur duel, marqué par des manœuvres serrées et des situations limites, a mis leur amitié à l’épreuve et révélé à quel point Norris pouvait vaciller sous la pression. Mais ce sont précisément ces expériences qui l’ont façonné en pilote accompli. Les erreurs de l’an passé sont devenues des jalons essentiels de sa progression.

Ces femmes qui font la F1

Au cours de la saison écoulée, Norris est apparu plus complet que jamais. Il a tiré parti du silence qui suivait les huées pour se recentrer, a encaissé sans broncher le vacarme d’un public prompt à juger, et s’est appuyé sur un équilibre intérieur qu’il a construit à force d’efforts. Ses performances au volant de la meilleure voiture du plateau traduisent cette sérénité: précises, maîtrisées, déterminées, mais dépourvues de cette agressivité crispée qui caractérise tant d’autres prétendants au titre.

Après avoir longtemps vécu dans l’ombre de son coéquipier australien Oscar Piastri, Norris a trouvé le bon rythme au moment décisif et a su rester imperturbable, même lorsque les stratèges et les ingénieurs de McLaren ont, par une série d’erreurs en fin de saison, créé une tension dont l’équipe se serait bien passée. Lors du dernier acte à Abou Dhabi, il a tenu bon sous une pression immense et a montré, dans une bataille acharnée pour le titre, que le talent et la sérénité ne sont en rien incompatibles.

Mais même après le plus grand succès de sa carrière, Norris a préféré mettre les autres en lumière. «Je suis très fier de faire partie de cette équipe», a-t-il déclaré en rendant hommage à tous ceux qui, chez McLaren, ont contribué à ce triomphe, avant d’ajouter:

«Bien sûr, je suis fier de moi aussi, mais surtout de ces personnes qui ont réussi à me faire pleurer»

A peine avait-il franchi la ligne d’arrivée, synonyme de titre mondial, qu’il n’a pu retenir ses larmes.

Peut-être sera-t-il vraiment un champion du monde différent: un pilote qui, dans une discipline pesant des milliards, s’impose moins par la voix que par sa manière d’être. Un champion dont la force ne se mesure pas seulement à la pression exercée sur la pédale de droite, mais aussi à sa capacité à accepter ses faiblesses. Dans son ascension, Norris n’a jamais perdu de vue qui il est: un talent exceptionnel, un tempérament sensible, un jeune homme issu d’un milieu aisé — et quelqu’un qui, finalement, rend la Formule 1 un peu plus humaine.

Plus d'articles sur le sport
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
de Yoann Graber
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
de Klaus Zaugg
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
de Ralf Meile
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
1
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
7
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
3
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
1
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
1
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
1
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Ils ont 621 sapins chez eux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce pongiste sort un coup venu d'ailleurs
Simon Gauzy a réussi un geste de grande classe, jeudi à la Coupe du monde par équipes mixtes de tennis de table.
Le pongiste tricolore Simon Gauzy est un habitué des points spectaculaires. Mais celui qu’il a réussi jeudi, lors de la Coupe du monde par équipes mixtes de tennis de table, dépasse tout ce qu’il avait montré jusque-là. Preuve en est: sur son site officiel, le Comité international olympique (CIO) estime que le joueur a «peut-être» inscrit «le point de l’année».
L’article