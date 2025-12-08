Lando Norris n’a pas pu retenir ses larmes lorsque son plus grand rêve est devenu réalité. Image: keystone

Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1

Le champion du monde de Formule 1 a suivi sa propre voie pour réaliser son rêve, avec un style bien différent de celui de ses 34 prédécesseurs.

dominik moser / keystone-sda

Plus de «Sport»

Lando Norris a gravi les sommets à pas feutrés. Dans un univers où les pilotes dominants misent depuis des décennies sur la dureté, l’intransigeance et une obsession presque inquiétante de la victoire, l’Anglais de 26 ans incarne un contre-modèle du champion classique. Il ne correspond pas à l’image du prodige intouchable qui plane au-dessus du lot. Et c’est précisément cette différence qui pourrait ouvrir une nouvelle ère en Formule 1.

Norris est apparu cette saison plus mûr, plus sûr de lui, mais sans cette dureté que beaucoup de ses prédécesseurs cultivaient dans la lutte pour le titre. Il reste ce pilote qui veut savoir comment on le perçoit, qui prend le temps d’écouter les critiques au lieu de les balayer d’un revers de main. L’an dernier, alors qu’il se disputait le championnat avec son ami Max Verstappen, il parlait ouvertement de sa charge mentale, de sa nervosité les jours de course, de ses difficultés à manger et à boire, et de sa peur de l’échec. Dans un sport où l’on tait traditionnellement la moindre faiblesse, il a choisi de les admettre – au risque de se rendre vulnérable.

Lando Norris se distingue de la plupart des stars de la Formule 1. Image: www.imago-images.de

Pour le directeur général de McLaren, Zak Brown, Norris est devenu un «ambassadeur de la santé mentale», notamment parce qu’il a appris à accepter les critiques sans s’y laisser enfermer. Celui que les médias britanniques surnomment «Norris 2.0» s’est forgé une force intérieure remarquable, sans jamais perdre son empathie.

Son parcours singulier commence bien avant les podiums et les conférences de presse de la Formule 1. Norris vient d’une famille aisée de Bristol et est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Son père, Adam, entrepreneur à succès dont la fortune dépasse les 200 millions de livres, aurait pu lui payer sans difficulté une place en course. Mais Lando a apporté la seule monnaie qui compte réellement dans ce sport: la performance.

Très tôt, il s’est imposé sur les pistes de karting européennes, devenant champion du monde à seulement 14 ans – plus jeune encore que Lewis Hamilton, dont la trajectoire lui est souvent comparée. Tous deux sont passés par le programme junior de McLaren, tous deux ont enchaîné les titres à un rythme impressionnant. Mais à la différence de Hamilton, issu d’un milieu modeste, Norris a grandi dans un environnement stable et aisé, avec une double influence britannique et belge héritée de sa mère, Cisca, qui a aussi nourri son attachement à l’Europe continentale.

Que Norris ait un jour atterri en monoplace tient presque du hasard. Sa véritable passion, longtemps, ce furent les motos. Son idole s’appelait Valentino Rossi, pas Lewis Hamilton. Ce n’est qu’à la demande de son père, inquiet des risques du deux-roues, qu’il a abandonné cette voie pour se tourner vers le karting. La suite s’est déroulée à toute vitesse: titres nationaux, séries internationales, Formule 4, Formule 3, Formule 2… jusqu’à son arrivée en 2019 chez McLaren, en Formule 1.

Ses débuts en Formule 1 ont été prometteurs, sans jamais être irréprochables. Lorsqu’il commettait des erreurs dans des moments clés et laissait échapper des victoires, les réseaux sociaux s’empressaient de le rebaptiser «Lando No Wins». Il a fini par s’approprier ce surnom moqueur, allant même jusqu’à en faire des produits dérivés – un parfait exemple du flegme et de l’humour sec qui contribuent à sa popularité. Sa présence sur les réseaux et son style accessible, presque juvénile, lui ont très tôt attiré une large communauté de fans.

Dans les moments décisifs, Norris s’est souvent trompé – il a dû attendre sa cinquième saison pour décrocher sa première victoire, à Miami en 2024. Image: www.imago-images.de

Dans le paddock, Norris a toutefois dû apprendre à s’imposer face à des adversaires autrement plus coriaces – à commencer par Verstappen. Leur duel, marqué par des manœuvres serrées et des situations limites, a mis leur amitié à l’épreuve et révélé à quel point Norris pouvait vaciller sous la pression. Mais ce sont précisément ces expériences qui l’ont façonné en pilote accompli. Les erreurs de l’an passé sont devenues des jalons essentiels de sa progression.

Au cours de la saison écoulée, Norris est apparu plus complet que jamais. Il a tiré parti du silence qui suivait les huées pour se recentrer, a encaissé sans broncher le vacarme d’un public prompt à juger, et s’est appuyé sur un équilibre intérieur qu’il a construit à force d’efforts. Ses performances au volant de la meilleure voiture du plateau traduisent cette sérénité: précises, maîtrisées, déterminées, mais dépourvues de cette agressivité crispée qui caractérise tant d’autres prétendants au titre.

Après avoir longtemps vécu dans l’ombre de son coéquipier australien Oscar Piastri, Norris a trouvé le bon rythme au moment décisif et a su rester imperturbable, même lorsque les stratèges et les ingénieurs de McLaren ont, par une série d’erreurs en fin de saison, créé une tension dont l’équipe se serait bien passée. Lors du dernier acte à Abou Dhabi, il a tenu bon sous une pression immense et a montré, dans une bataille acharnée pour le titre, que le talent et la sérénité ne sont en rien incompatibles.

Mais même après le plus grand succès de sa carrière, Norris a préféré mettre les autres en lumière. «Je suis très fier de faire partie de cette équipe», a-t-il déclaré en rendant hommage à tous ceux qui, chez McLaren, ont contribué à ce triomphe, avant d’ajouter:

«Bien sûr, je suis fier de moi aussi, mais surtout de ces personnes qui ont réussi à me faire pleurer»

A peine avait-il franchi la ligne d’arrivée, synonyme de titre mondial, qu’il n’a pu retenir ses larmes.

Peut-être sera-t-il vraiment un champion du monde différent: un pilote qui, dans une discipline pesant des milliards, s’impose moins par la voix que par sa manière d’être. Un champion dont la force ne se mesure pas seulement à la pression exercée sur la pédale de droite, mais aussi à sa capacité à accepter ses faiblesses. Dans son ascension, Norris n’a jamais perdu de vue qui il est: un talent exceptionnel, un tempérament sensible, un jeune homme issu d’un milieu aisé — et quelqu’un qui, finalement, rend la Formule 1 un peu plus humaine.