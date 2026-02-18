Vidéo: extern / rest

Cette skieuse a vécu une improbable mésaventure

Lena Dürr s'est élancée pour une médaille, ce mercredi lors de la 2e manche du slalom féminin aux JO. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Le ski suisse a été à la fête, ce mercredi lors du slalom olympique, puisque Camille Rast a décroché une magnifique médaille d'argent. Wendy Holdener (4e) et Mélanie Meillard (7e) se sont elles aussi illustrées en obtenant chacune un diplôme olympique. Cela s'est en revanche beaucoup moins bien passé pour Lena Dürr.

Deuxième de la première manche, la skieuse de 34 ans s'est élancée pour obtenir une médaille. Malheureusement, sa course n'aura duré qu'une poignée de secondes. Lena Dürr a en effet enfourché...le premier piquet.



En géant déjà, la Munichoise avait pris le départ en 2e position avant de céder sa place sur le podium à la suite de grosses erreurs. Elle avait toutefois essayé de rester positive, en gardant en tête le slalom qui se profilait encore à l'horizon.



Mais l'histoire s'est une nouvelle fois répété en slalom, un peu comme il y a quatre ans à Pékin. Après le premier passage du slalom, Lena Dürr occupait la tête avec 0''47 d'avance sur la quatrième place. Mais au final, elle avait manqué la médaille pour seulement sept centièmes de seconde.

