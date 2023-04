Les hockeyeurs de Genève-Servette remportent leur demi-finale contre Zoug 4-1 et défieront le HC Bienne en finale. Image: KEYSTONE

Genève-Servette rejoint Bienne en finale des play-offs!

Les Aigles ont battu Zoug 3-2 samedi soir aux Vernets. Ils remportent cette demi-finale 4-1 et défieront les Biennois en finale dès vendredi.

Genève-Servette l’a fait! Les Aigles ont sorti le champion en titre en demi-finale des play-offs, en remportant la série 4-1. Ils l’ont conclue samedi soir aux Vernets, grâce à un ultime succès 3-2.

C’est une victoire logique pour les Grenat, qui se sont créé d’avantage d’occasions et qui ont, dans l’ensemble, dominé le jeu. Ce sont eux qui ont ouvert le score à la 22e minute grâce à un tir extrêmement précis de Linus Omark, parfaitement décalé par Henrik Tömmernes, qui a trouvé le petit filet de Leonardo Genoni. De quoi enfin lancer un match qui tardait à enthousiasmer les spectateurs, la faute à un jeu cadenassé et à l’incapacité des deux formations d’être vraiment dangereuses dans le premier tiers.

Marco Maurer (à gauche) et ses coéquipiers ont parfaitement tenu Jan Kovar et les Zougois dans le troisième tiers. Image: KEYSTONE

Juste après son ouverture du score, Genève-Servette a connu une excellente période de cinq minutes. Les Genevois auraient pu (dû) faire le break, eux qui monopolisaient le puck dans la zone zougoise et qui se sont créé quelques grosses occasions. Mais ce sont leurs adversaires qui ont réussi à égaliser contre le cours du jeu. Fabrice Herzog concluait de très belle manière un contre zougois (28e). Après un caviar de Brian O'Neill, l'attaquant international suisse couchait grâce à sa feinte Robert Mayer, le portier des Aigles, en concluait du revers de la crosse.

Les hockeyeurs de Suisse centrale cueillaient de nouveau à froid Genève juste avant la fin du deuxième tiers-temps. Rémi Vogel lançait un puck en apparence anodin sur Robert Mayer, mais le gardien genevois laissait passer la rondelle entre ses jambes. Sa seule erreur d'un match dans lequel il a été très solide.

Un air de déjà vu et un box-play payant

Mais, comme chaque fois chez eux dans cette série, les protégés de Jan Cadieux ont passé l'épaule et ont fini par s'imposer. C'est d'abord Sami Vatanen qui a égalisé en power-play d'un tir puissant (41e). Le but de la libération est venu de la crosse de Josh Jooris, trouvé seul devant Genoni et qui a pu tromper celui-ci avec un petit puck levé.

Les Aigles ont ensuite tenu jusqu'à la fin. Ils ont parfaitement contenu les tentatives d'assauts zougoises lors de l'ultime infériorité numérique en se montrant très agressifs sur le porteur du puck.

C'est cet état d'esprit qui permettra peut-être à Genève-Serette de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Dès vendredi prochain (20h00 aux Vernets), ils affronteront Bienne dans une finale 100% romande, avec l'avantage de la glace.