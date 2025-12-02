Vidéo: twitter

Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable

Jonas Siegenthaler (New Jersey) a écopé d'une pénalité de match lundi, après une bagarre. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est battu.

Deux hockeyeurs suisses de New Jersey ont inscrit leur nom au tableau d'affichage lundi, lors de la défaite à domicile contre Columbus (3-5): Nico Hischier a ouvert le score et Timo Meier a marqué le 3-4. Mais c'est le troisième Helvète des Devils qui a beaucoup fait parler: le défenseur Jonas Siegenthaler.

Le Zurichois s'est battu dans le deuxième tiers avec l'attaquant des Columbus Blue Jackets, Adam Fantilli. Une bagarre acharnée, soldée sur un «match nul», entre deux hockeyeurs venus défendre leurs coéquipiers à la suite d'un premier accrochage.

Si le pugilat entre Siegenthaler et Fantilli a été très banal pour un match de la prestigieuse ligue nord-américaine, la raison de la pénalité de match infligée au Suisse l'est beaucoup moins: il a été exclu pour avoir perdu son maillot durant cet accrochage.

Le média canadien Sportsnet précise que les arbitres ont appliqué le point 46.13 du règlement de la NHL, qui stipule:

«Un joueur qui se bat et dont le maillot n'est pas correctement attaché (maillot correctement fixé au pantalon), et qui perd son maillot (complètement hors de son torse) lors de cette altercation, recevra une pénalité d'inconduite de match.»

Jonas Siegenthaler a donc écopé de 5 minutes de pénalité pour bagarre plus dix minutes pour méconduite, ainsi que d'une pénalité de match. Son adversaire, lui, s'en est tiré avec seulement 5 minutes sur le banc pour cette bagarre.

Il y a eu débat, notamment sur les réseaux sociaux, pour savoir si les arbitres avaient pris la bonne décision quant à l'expulsion de Jonas Siegenthaler. Car, comme l'ont fait remarquer certains suiveurs, le défenseur de New Jersey n'a pas tout de suite posé ses gants (il les a perdus dans la lutte), ce qui pourrait mettre en doute son intention de se battre. Or, une exception de la règle 46.13 stipule:

«Un joueur impliqué dans une altercation, lorsque l'adversaire a été identifié comme instigateur, ne se verra pas infliger une pénalité d'inconduite de match si son chandail est retiré par un adversaire ou un officiel dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ait été ou non correctement "attaché".»

Mais même s'il n'a pas fait tomber les gants, Jonas Siegenthaler laisse clairement apparaître sur les images son intention d'en découdre physiquement avec Adam Fantilli. C'est même le Suisse qui va «chercher» son adversaire pour se battre. Autrement dit: Fantilli ne peut pas être considéré comme l'instigateur de cet affrontement, et l'exception de la règle 46.13 ne peut dès lors pas s'appliquer.

Sans Jonas Siegenthaler, les Devils ont ensuite coulé (le score était de 2-2 au moment de son exclusion). Malgré cette défaite, ils occupent toujours une belle troisième place dans la division Est. Et Jonas Siegenthaler a appris une leçon: il fixera désormais mieux son maillot dans les pantalons.