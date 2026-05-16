Moritz Seider a réussi un geste de grande classe. image: Keystone

Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey

Ce n’est pas un gardien, mais le défenseur allemand Moritz Seider, qui a signé ce qui pourrait bien être le plus beau sauvetage de ce Mondial de hockey en Suisse.

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Parfois, un défenseur peut faire aussi bien qu’un gardien de but, voire le surpasser en réalisant un sauvetage spectaculaire. Nous en avons eu l’illustration avec cette action de Moritz Seider lors du premier match de l’Allemagne au Championnat du monde 2026, vendredi contre la Finlande.

Peu après le début du deuxième tiers, les Finlandais se montrent dangereux devant le but allemand. Le gardien Philipp Grubauer est soudain complètement déstabilisé après une sortie manquée. Les Finlandais le contournent, et propulsent le puck en direction du but. Ce dernier menace de franchir la ligne pour porter le score à 2-0 en faveur des Nordiques.

C’est alors que Moritz Seider entre en scène. Le défenseur des Red Wings de Détroit, en NHL, réagit instinctivement. Il se retourne très rapidement, se jette et, dans un réflexe admirable, repousse le puck, alors sur la ligne, loin de la cage, sous la stupéfaction du public zurichois. Le ralenti le montre clairement: Seider a intercepté le disque juste à temps, évitant ainsi à l’Allemagne d’encaisser un deuxième but.

Le sauvetage de Moritz Seider ⬇️ Vidéo: extern / rest

Ce réflexe salvateur, particulièrement impressionnant, n’a cependant pas suffi à l’Allemagne, qui a plutôt mal débuté ce Championnat du monde 2026.

Face à la Finlande, l’équipe du sélectionneur Harold Kreis a peiné à se montrer dangereuse pendant la majeure partie de la rencontre. Elle n’était cependant menée que 1-0 à l’entame du dernier tiers, avant de finalement s’incliner 3-1 à la Swiss Life Arena.

(abu/roc)