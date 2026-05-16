averses éparses12°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey

KEYPIX - Germany&#039;s Moritz Seider saves a puck on the line during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Germany, at the Swiss Li ...
Moritz Seider a réussi un geste de grande classe.image: Keystone

Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey

Ce n’est pas un gardien, mais le défenseur allemand Moritz Seider, qui a signé ce qui pourrait bien être le plus beau sauvetage de ce Mondial de hockey en Suisse.
16.05.2026, 16:0116.05.2026, 16:01

Parfois, un défenseur peut faire aussi bien qu’un gardien de but, voire le surpasser en réalisant un sauvetage spectaculaire. Nous en avons eu l’illustration avec cette action de Moritz Seider lors du premier match de l’Allemagne au Championnat du monde 2026, vendredi contre la Finlande.

Peu après le début du deuxième tiers, les Finlandais se montrent dangereux devant le but allemand. Le gardien Philipp Grubauer est soudain complètement déstabilisé après une sortie manquée. Les Finlandais le contournent, et propulsent le puck en direction du but. Ce dernier menace de franchir la ligne pour porter le score à 2-0 en faveur des Nordiques.

C’est alors que Moritz Seider entre en scène. Le défenseur des Red Wings de Détroit, en NHL, réagit instinctivement. Il se retourne très rapidement, se jette et, dans un réflexe admirable, repousse le puck, alors sur la ligne, loin de la cage, sous la stupéfaction du public zurichois. Le ralenti le montre clairement: Seider a intercepté le disque juste à temps, évitant ainsi à l’Allemagne d’encaisser un deuxième but.

Le sauvetage de Moritz Seider ⬇️

Vidéo: extern / rest

Ce réflexe salvateur, particulièrement impressionnant, n’a cependant pas suffi à l’Allemagne, qui a plutôt mal débuté ce Championnat du monde 2026.

Face à la Finlande, l’équipe du sélectionneur Harold Kreis a peiné à se montrer dangereuse pendant la majeure partie de la rencontre. Elle n’était cependant menée que 1-0 à l’entame du dernier tiers, avant de finalement s’incliner 3-1 à la Swiss Life Arena.

(abu/roc)

Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
1
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm
Thèmes
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une star a refusé l'offre du FC Bâle
Le FCB doit trouver un successeur à son directeur sportif Daniel Stucki, qui partira cet été. Il a visé haut en tentant de faire revenir l'une des icônes du club: Ivan Rakitic.
Entre 2005 et 2007, Ivan Rakitić n’a certes disputé que 50 matchs avec la première équipe du FC Bâle. Mais aujourd’hui encore, l'ex-footballeur de 38 ans suscite beaucoup d’émotions positives chez les supporters bâlois. Car Rakitic, ce gamin de Möhlin (AG) arrivé au FC Bâle à l’âge de sept ans, a porté le nom de son club formateur sur la scène du football mondial après son départ en 2007 vers FC Schalke 04.
L’article