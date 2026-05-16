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La Suisse vient à bout d’une valeureuse équipe de Lettonie

epa12965474 Switzerland&#039;s Dean Kukan (C) celebrates with his teammates after scoring the 3-1 goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game betw ...
L'équipe de Suisse s'est imposée contre la Lettonie, samedi à Zurich. image: Keystone

La Suisse vient à bout d’une valeureuse équipe de Lettonie

La Nati a battu la Lettonie 4-2 samedi à Zurich pour son deuxième match du Mondial 2026, un adversaire qu’elle a certes largement dominé, mais contre lequel elle a longtemps peiné à faire la différence.
16.05.2026, 18:2416.05.2026, 22:55
Team watson
Team watson

Deux matchs, deux succès. Après sa victoire contre les Etats-Unis, vendredi, la sélection à croix blanche a rendu une nouvelle excellente copie. Solides, solidaires, parfois un rien brouillons, les joueurs de Jan Cadieux ont continué leur marche en avant. Et ce n'était pas forcément gagné d'avance.

On l'avait vu plus tôt avec la Finlande face à la Hongrie et un succès moins large qu'imaginé (4-1), il ne fallait pas négliger les efforts consentis la veille devant les Américains pour signer la victoire. Les Baltes, reposés pour leur entrée en lice, n'allaient pas se laisser patiner dessus sans broncher.

Avec davantage de chance, la Suisse aurait pu boucler les vingt premières minutes en tête. On pense à une grosse occasion pour Josi à la 13e et à cette transversale de Niederreiter à la 19e quand les joueurs de Cadieux poussaient en fin de tiers. Titularisé dans les buts à la place de Genoni, Aeschlimann a dû sauver la baraque à la 11e minute après un gros flottement en défense.

Analyse
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Le tiers médian donna lieu à un siège suisse sur la cage lettonne. Les Suisses ont planté leur tente en zone offensive pour y faire leurs exercices de mitraillage en règle de la cage adverse. Sauf que les Helvètes se sont cassé les dents sur le portier Gudlevskis qui a sorti la meilleure imitation de son illustre coéquipier et ancien luganais, Elvis Merzlikins. A la 28e, Timo Meier pensait bien avoir marqué, mais les Lettons ont tenu malgré une étouffante pression de la Nati.

Doublé de Riat

Le bison appenzellois a toutefois pu ouvrir le score à la 31e sur un bon travail préparatoire de Hischier, bien servi par Rochette. Assez inoffensifs jusqu'ici, les Baltes ont profité d'une occasion pour égaliser dans la foulée par Balcers, qui évolue habituellement avec Zurich.

Avec un 0/3 pour commencer le tournoi, il fallait bien que le power-play helvétique finisse par trouver la faille. Mission accomplie à la 38e grâce à Riat pour le 2-1. Les Suisses ont en plus eu la bonne idée de négocier le retour des vestiaires à la perfection, avec le 3-1 de Kukan à la 41e. Sérieux, comme contre les Américains la veille. En plantant le 4-1 à la 53e, Riat a signé un doublé.

Switzerland&#039;s Damien Riat, center, vies for the puck against Latvia&#039;s goaltender Kristers Gudlevskis, right, and Latvia&#039;s Oskars Lapinskis, left, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hoc ...
Deux buts pour Damien Riat ce samedi soir. image: Keystone

A la 55e, les spectateurs ont cru que les Lettons étaient revenus à 4-2, mais un coach's challenge a permis de voir de manière très claire que les Baltes étaient hors-jeu, et la réussite a été annulée. La qualité des images était parfaite et les arbitres ont expliqué ce qu'il s'est passé. A quand cela en National League?

Les Helvètes, qui ont tout de même concédé un deuxième but, mais à 14" de la fin, vont maintenant avoir droit à un jour de repos dominical avant d'affronter l'Allemagne lundi soir (20h20). Une victoire face au cousin germanique ne ferait que renforcer l'idée que la Suisse a de bonnes chances de finir à l'une des deux premières places de son groupe.

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