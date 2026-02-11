Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Cette séquence sur l'antenne de la RTS est d’ores et déjà mythique. Alors que le patineur français Adam Siao Him Fa réalise son programme court aux Jeux olympiques, sa performance est soudain éclipsée par un échange hallucinant entre la commentatrice Pascale Blattner et son consultant en patinage, Cédric Monod.
La journaliste commence par commettre une gaffe, assurant que le patineur a passé «plus d’une minute dans les airs». Son consultant la reprend: «Une seconde», voulez-vous dire? Ce à quoi Pascale Blattner rétorque:
S'ensuit un échange savoureux. «Dans les airs? Ce n’est pas possible. 69 secondes dans les airs!», insiste le consultant, tandis que la commentatrice de la chaîne publique campe sur ses positions: «Je lis ce qu’il y a écrit».
La discussion dévie alors vers des points techniques.
La séquence à savourer ⬇️
Pendant ce temps, Adam Siao Him Fa est en train de réaliser une très belle performance lors de l’épreuve individuelle hommes de patinage. «Le Français a enflammé la Milano Ice Skating Arena avec un programme court d’une intensité rare, récompensé par 102,55 points, record personnel à la clé», est-il écrit sur le site officiel des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Troisième après le programme court, Adam Siao Him Fa est toutefois déjà distancé dans la course à la médaille d’or, face à l’ogre Ilia Malinin, encore une fois exceptionnel ce mardi (108,16). Personne ne voit comment il pourrait être délogé de la première place lors du programme libre vendredi.
(roc)