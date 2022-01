Ricky Wysocki est devenu multimillionnaire grâce au frisbee

Bencic: «Je n'ai que rarement vu mes grands-parents et ça me fait mal»

Ce sport est également pratiqué dans notre pays. Mais ne vous enflammez pas trop vite: il ne rapporte pas des millions. Une petite vingtaine de clubs existent, dont ceux, en Romandie, de Genève et du Pays-d'Enhaut (VD). Vous trouverez plus d'informations auprès de l'association suisse , entre autres, pour savoir où se trouvent les parcours.

Il faut être «dans le top 0,001% de tous les disc-golfeurs» pour pouvoir vivre de l’argent des sponsors et des prix, estime Disc Golf Report. Ce blog d'experts fait, toutefois, le pronostic que d'ici à dix ans, «beaucoup plus de joueurs seront en mesure d'être des professionnels à part entière» . Les tournois ne ressemblent déjà plus tant «à des réunions de famille», mais à de véritables événements professionnels. Le blog assure:

«Cet argent est formidable. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur et que j'ai mérité» , s'est réjoui Wysocki. «Et je suis reconnaissant que d'autres le voient aussi comme ça.» Il rejoint ainsi Paul McBeth, quintuple champion du monde et aussi millionnaire grâce à cette discipline.

Son concept? Terminer un parcours avec le moins de lancers possible. Et au lieu de faire rentrer le frisbee dans un trou, comme au golf, il faut viser un panier. Petite démo dans la vidéo ci-dessous👇

Pour la plupart d’entre nous, le frisbee est un jeu qui consiste à se lancer un disque en plastique, dans un parc. Et on essaie de l'attraper en vol, plutôt qu'il finisse dans les branches d’un arbre.

