«C'est vraiment moche»

A New York, une statue géante du footballeur Cristiano Ronaldo a été révélée le 5 janvier sur Times Square à l’occasion de son quarantième anniversaire. Un bon nombre d'internautes n'ont pas trouvé l'oeuvre réussie.

À l’occasion du quarantième anniversaire de Cristiano Ronaldo, le footballeur a été honoré à New York avec un monument imposant, à la hauteur de sa légende. Révélée en plein Times Square ce mercredi 5 avril, cette sculpture en bronze de 3,6 mètres de haut vise à «immortaliser l’essence de Ronaldo, non seulement en tant que sportif, mais aussi en tant qu’icône culturelle qui a inspiré des milliards de personnes à travers le monde», selon un communiqué de repris par le New York Post.

Derrière cette œuvre se trouve l’artiste Sergio Furnari, notamment connu des New-Yorkais pour sa sculpture en argile et en acier reproduisant la célèbre photo Lunch atop a Skyscraper.

Un Cristiano Ronaldo tout en muscles. Image: X / Adebayochel

«Cristiano Ronaldo est plus qu'un simple joueur de football, c'est un symbole de persévérance, d'excellence et d'unité mondiale qui m'a inspiré pour la création de ce chef-d'œuvre» Sergio Furnari New york post

La révélation de la statue s’est déroulée devant une foule en liesse. Installé sur un camion, le monument a déclenché chez les fans le célèbre «Siu», la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo après un but. Drapeaux portugais brandis, maillots aux couleurs de la Seleção, de nombreux supporters étaient présents pour rendre hommage à leur idole. Bien que les États-Unis soient davantage tournés vers le football américain et le basket-ball, l’immense diaspora latine ne pouvait pas manquer de célébrer les 40 ans de cette légende portugaise, toujours en activité.

L'Internet est un peu plus critique

Si le public présent à Times Square semble ravi, ce n'est pas le cas d'un bon nombre d'internautes, qui déplorent que le pauvre Cristiano Ronaldo se fasse (encore une fois) maltraiter par un artiste.

En effet, le footballeur est habitué à voir son visage ou sa silhouette immortalisés sous forme de sculptures. En 2017, le joueur avait inauguré à Madère un aéroport portant son nom, accompagné pour l’occasion d’un buste en bronze à son effigie. Le problème? La ressemblance laissait à désirer, et face aux moqueries des internautes, la statue avait finalement été remplacée un an plus tard.

La statue new-yorkaise n'a pas non plus échappé au joug du jugement de la Toile:

«Le mec qui a fait cette statue doit le détester»

«Plus personne ne sait faire de statues de nos jours?»

«Ils font un "siu" ou un "bouh"? »

«C'est pas Cristiano ça, c'est son cousin oublié»

«Pourquoi ces statues sont si moches?»

«C'est tellement laid que même moi, j'aurais pu faire mieux»

«Bro had ONE job...» En français: «le gars n'avait qu'un job...»

Le principal concerné n'a pas encore fait de commentaire sur cette œuvre à sa gloire.