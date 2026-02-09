Vidéo: twitter

Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic

Ilia Malinin a offert l'or olympique aux Etats-Unis dans l'épreuve par équipes de patinage artistique. Avec un saut très risqué, qui a bluffé un certain Djokovic dans le public.

Plus de «Sport»

Il y a moins de deux ans, réaliser cette figure lui aurait coûter des points. Mais, ce dimanche, cette même figure a permis à Ilia Malinin d'offrir la médaille d'or aux Etats-Unis aux JO de Milan-Cortina, dans l'épreuve par équipes de patinage artistique.

La figure en question? Un salto arrière. Un saut périlleux en arrière, si vous préférez. Jugée trop dangereuse, elle a très longtemps été interdite en compétition par la fédération internationale. Durant 48 ans précisément, de 1976 à 2024.

La prouesse de Malinin en vidéo Vidéo: twitter

Il a fallu qu'un jeune Français, Adam Siao Him Fa (25 ans), ose commettre le délit d'effectuer ce geste (puni avec une déduction de points) aux Mondiaux 2024 pour remettre le débat sur la table de la fédération internationale. Pour aboutir, trois mois plus tard, à l'abolition de cette interdiction.

Ces JO 2026 sont donc les premiers, depuis belle lurette, où l'on peut voir les athlètes tenter un salto arrière. Et, cette fois, cette grosse prise de risque est récompensée. Pour autant que la figure soit réussie, évidemment.

C'était donc le cas de celle d'Ilia Malinin, dimanche. Le prodige américain (21 ans) a bluffé tout le public, qui a exprimé son admiration dans un cri collectif. Y compris la star du tennis Novak Djokovic, présent avec sa femme. Le Serbe, très démonstratif, s'est levé et pris le visage dans les mains après l'exploit de Malinin.

Grâce à ce salto arrière et cinq quadruples sauts, Ilia Malinin a remporté l'épreuve masculine, épilogue de ce concours par équipes. Il a du même coup offert l'or aux Etats-Unis.

Avant ce programme masculin, les Etats-Unis étaient à égalité avec le Japon. Ilia Malinin a donc pris des risques, comme il l'a expliqué dans des propos relayés par l'AFP:

«En voyant qu'il y avait égalité, je me suis dit: "OK, je suis le facteur décisif, je dois juste faire ce que j'ai à faire, y aller et aussi en profiter pour tester la glace pour voir comment je me sens et me préparer pour mon épreuve individuelle."»

Même s'il ne bénéficie pas de ce titre olympique des Etats-Unis, le Français Adam Siao Him Fa a certainement beaucoup apprécié le salto arrière de Malinin. L'instigateur du changement de règlement confiait à Radio-Canada, en octobre 2024, qu'il a «eu le sentiment d'avoir fait bouger les choses». Il voit l'autorisation de cette figure comme une évolution dans le patinage artistique:

«Le but, pour faire évoluer le sport, c’est que chaque patineur soit libre de donner son maximum, sans se sentir limité»

Toujours sur la glace👇 Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey

Reste à voir si davantage de patineurs et patineuses tenteront un salto arrière. Mais si cette figure devient très fréquente, elle risquerait de ne plus être considérée comme une grosse prise de risque et, du coup, être moins récompensée par les juges.

Une chose est sûre: cette cascade est réalisée par des professionnels, et il ne faut pas la reproduire chez vous!