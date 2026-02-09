en partie ensoleillé
JO 2026: la double vie de la sauteuse à ski Juliane Seyfarth

PREDAZZO, ITALY - FEBRUARY 7: Juliane Seyfarth Germany during the Ski jumping, Skispringen, Ski, nordisch Women s Normal Hill Individual at the Milano Cortina 2026 Olympics at Predazzo Ski Jumping Sta ...
Juliane Seyfarth n'est pas uniquement connue pour ses talents de sauteuse à ski.Image: www.imago-images.de

Cette sauteuse à ski aux JO mène une double vie

Juliane Seyfarth dispute les JO de Milan-Cortina 2026 en saut à ski. En parallèle, l'Allemande est aussi artiste et expose son corps sur les réseaux sociaux.
09.02.2026, 11:5709.02.2026, 12:03
Ralf Meile / watson.ch

Après une 10e place à Pyeongchang en 2018 et une 19e à Pékin en 2022, Juliane Seyfarth (35 ans) tente pour la troisième fois de conquérir une médaille lors des JO de Milan-Cortina. Elle dispose cette fois-ci de deux opportunités, puisque les femmes sont autorisées pour la première fois sur le grand tremplin.

Malgré ses sept succès en Coupe du monde et son titre de double championne du monde par équipes, Juliane Seyfarth n’est pas uniquement sportive professionnelle, mais aussi artiste. Elle se met en effet en scène sur les réseaux sociaux, parfois nue et parfois habillée.

Quelques extraits des publications de l&#039;artiste Nayeli Rose (de son vrai nom Juliane Seyfarth) sur son compte Instagram.
Quelques extraits des publications de l'artiste Nayeli Rose (de son vrai nom Juliane Seyfarth) sur son compte Instagram.Image: instagram/nayeli_rose

Des commentaires positifs

Ce choix a été mûrement réfléchi. «On me connaît dans le saut à ski comme Juliane, et ce que je fais en dehors mérite sa propre petite scène». Elle reçoit chaque jour «énormément de messages adorables». «Dans 99% des cas, ce sont des mots gentils».

A propos du rapport des sauteurs à ski à leur corps 👇

Des pénis sous enquête aux JO

Dans les retours qu’elle reçoit, Juliane Seyfarth, actuellement 18e du classement général de la Coupe du monde, observe toutefois des différences. «Les commentaires et messages des hommes sont gentils. Mais les femmes perçoivent davantage l’aspect artistique et pas seulement le corps. Recevoir des compliments de leur part est plus beau».

Beaucoup de femmes lui écrivent pour lui dire à quel point elles trouvent ses photos inspirantes et lui demandent si elles peuvent poser avec elle.

Mixed Team Skispringen, FIS Nordische Ski-WM 2019 Seefeld Das Gold-Quartett des DSV, v.li. Katharina Althaus SC Oberstdorf, Markus Eisenbichler TSV Siegsdorf., Juliane Seyfarth TSG Ruhla und Karl Geig ...
Juliane Seyfarth (avec le bonnet vert) a décroché la médaille d'or par équipes avec l'Allemagne aux Mondiaux 2019.Image: www.imago-images.de

Encore une chance dimanche

Malgré l’attention médiatique, Juliane Seyfarth compte davantage d’abonnés lorsqu’on la voit avec un casque et une combinaison de saut plutôt qu’en bikini. Le compte de la sauteuse à ski rassemble actuellement 77 000 followers, soit environ 15 000 de plus que celui de l’artiste.

Durant le mois de février, elle mettra évidemment l’accent sur le sport. Elle a disputé samedi sa première épreuve aux JO de Milan-Cortina. Elle n'a cependant pu faire mieux qu'une 32e place lors du concours sur le petit tremplin, quatre rangs derrière la Nidwaldienne Sina Arnet. Il lui restera une chance dimanche lors du concours sur le grand tremplin.

A propos de Sina Arnet 👇

Cette athlète suisse se sent bien seule aux JO

Sur le long terme, Juliane Seyfarth voit cependant son avenir dans le sport. «Maintenant arrivent enfin toutes les choses pour lesquelles nous nous sommes battues pendant des années. Le vol à ski, la Tournée des quatre tremplins, je compte bien encore profiter de tout cela», se réjouit-elle.

(Traduction et adaptation btr)

Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Ne tentez pas ces sports olympiques chez vous, ça peut mal finir
Video: watson
