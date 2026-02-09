Cette sauteuse à ski aux JO mène une double vie

Juliane Seyfarth n'est pas uniquement connue pour ses talents de sauteuse à ski. Image: www.imago-images.de

Juliane Seyfarth dispute les JO de Milan-Cortina 2026 en saut à ski. En parallèle, l'Allemande est aussi artiste et expose son corps sur les réseaux sociaux.

Après une 10e place à Pyeongchang en 2018 et une 19e à Pékin en 2022, Juliane Seyfarth (35 ans) tente pour la troisième fois de conquérir une médaille lors des JO de Milan-Cortina. Elle dispose cette fois-ci de deux opportunités, puisque les femmes sont autorisées pour la première fois sur le grand tremplin.

Malgré ses sept succès en Coupe du monde et son titre de double championne du monde par équipes, Juliane Seyfarth n’est pas uniquement sportive professionnelle, mais aussi artiste. Elle se met en effet en scène sur les réseaux sociaux, parfois nue et parfois habillée.

Quelques extraits des publications de l'artiste Nayeli Rose (de son vrai nom Juliane Seyfarth) sur son compte Instagram. Image: instagram/nayeli_rose

Des commentaires positifs

Ce choix a été mûrement réfléchi. «On me connaît dans le saut à ski comme Juliane, et ce que je fais en dehors mérite sa propre petite scène». Elle reçoit chaque jour «énormément de messages adorables». «Dans 99% des cas, ce sont des mots gentils».

Dans les retours qu’elle reçoit, Juliane Seyfarth, actuellement 18e du classement général de la Coupe du monde, observe toutefois des différences. «Les commentaires et messages des hommes sont gentils. Mais les femmes perçoivent davantage l’aspect artistique et pas seulement le corps. Recevoir des compliments de leur part est plus beau».

Beaucoup de femmes lui écrivent pour lui dire à quel point elles trouvent ses photos inspirantes et lui demandent si elles peuvent poser avec elle.



Juliane Seyfarth (avec le bonnet vert) a décroché la médaille d'or par équipes avec l'Allemagne aux Mondiaux 2019. Image: www.imago-images.de

Encore une chance dimanche

Malgré l’attention médiatique, Juliane Seyfarth compte davantage d’abonnés lorsqu’on la voit avec un casque et une combinaison de saut plutôt qu’en bikini. Le compte de la sauteuse à ski rassemble actuellement 77 000 followers, soit environ 15 000 de plus que celui de l’artiste.



Durant le mois de février, elle mettra évidemment l’accent sur le sport. Elle a disputé samedi sa première épreuve aux JO de Milan-Cortina. Elle n'a cependant pu faire mieux qu'une 32e place lors du concours sur le petit tremplin, quatre rangs derrière la Nidwaldienne Sina Arnet. Il lui restera une chance dimanche lors du concours sur le grand tremplin.



Sur le long terme, Juliane Seyfarth voit cependant son avenir dans le sport. «Maintenant arrivent enfin toutes les choses pour lesquelles nous nous sommes battues pendant des années. Le vol à ski, la Tournée des quatre tremplins, je compte bien encore profiter de tout cela», se réjouit-elle.



