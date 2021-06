Sport

Euro 2020: L'équipe de Suisse qualifiée pour les huitièmes de finale!



La Suisse est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro!

La Nati ne pouvait pas espérer mieux ce lundi soir: il n'y a pas eu de match nul entre l'Autriche et l'Ukraine (1-0) dans le groupe C, la Russie a perdu contre le Danemark (1-4) dans le groupe B tout comme la Finlande face aux Belges (0-2). Du coup, l'équipe de Suisse est assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe.

Lundi soir, l'équipe de Suisse de football a vécu sa plus belle soirée depuis le début de l'Euro... sans jouer! Et pour cause: elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi. Les Helvètes sont en effet assurés de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe (sur un total de six).

Les hommes de Vladimir Petkovic n'auront donc pas attendu longtemps avant de connaître cet heureux dénouement, eux qui ont disputé leur dernière partie de la phase de groupes dimanche soir (victoire contre la Turquie 3-1).

Une soirée parfaite pour la Nati 👌

Ils doivent ce soulagement au scénario idéal de la soirée de lundi: dans le groupe C, il n'y a pas eu match nul entre l'Autriche et l'Ukraine (victoire autrichienne 1-0). Dans la poule B, la Russie a craqué à Copenhague face au Danemark (1-4). Les Scandinaves en ont profité pour décrocher directement leur billet pour les huitièmes de finale, en tant que deuxième du groupe derrière la Belgique. Une deuxième belle histoire dans ce tournoi pour les Vikings, après le sauvetage puis le rétablissement de leur milieu de terrain Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match face à la Finlande.

Du coup, la Suisse est certaine de terminer avec un meilleur total de points (4) que les troisièmes de ces deux groupes. Il s'agit de la Finlande (3 points) dans le groupe B, battue lundi soir par la Belgique 2-0.

Le classement du groupe B

Dans le groupe C, l'Ukraine termine elle aussi troisième avec 3 unités, derrière les Pays-Bas et l'Autriche, directement qualifiés.

Le classement du groupe C

Fiesta à l'aéroport ✈️ 🎉

La délégation suisse a appris l'heureuse nouvelle juste après que son avion ait atterri à Rome, vers 22h15. Les Helvètes étaient partis de Bakou en Azerbaïdjan avec trois heures de retard, à cause d'un défaut technique sur l'appareil... Le directeur des équipes nationales suisses Pierluigi Tami a juste eu le temps d'aller faire part de sa joie à l'écran, sur la RTS, après avoir quitté le tarmac de l'aéroport romain.



«Juste après l'atterrissage, on a tous regardé nos téléphones portables pour voir les résultats, toute l'équipe et le staff. Il y a eu de grandes émotions. On a fêté en arrivant. La qualif en huitièmes était notre premier objectif, on l'a atteint, on est content. (...) Ce soir, il n'y aura pas de champagne, juste un verre de rouge!»

La Nati ne sait pas encore qui elle affrontera en huitièmes de finale. Son adversaire pourrait être la Belgique, le vainqueur du groupe E (celui de l'Espagne et de la Suède) ou le gagnant du «groupe de la mort» (France, Allemagne, Portugal et Hongrie). La Suisse disputera cette partie à Bucarest, Glasgow ou Séville. Elle va maintenant rester quelques jours dans son camp de base à Rome.

Les autres équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de cet Euro:

Italie (groupe A)

Pays de Galles (groupe A)

Belgique (groupe B)

Danemark (groupe B)

Pays-Bas (groupe C)

Autriche (groupe C)

Angleterre (groupe D)

République tchèque (groupe D)

Suède (groupe E)

France (groupe F)

