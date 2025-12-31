Timi Zajc a d'ores et déjà perdu la mythique Tournée des quatre tremplins. Image: www.imago-images.de

Cette disqualification marque un tournant historique en saut à ski

Deuxième du concours d’ouverture de la Tournée des quatre tremplins, le Slovène Timi Zajc a été disqualifié, preuve que les stars ne sont plus protégées lors des grands événements.

Timi Zajc a vécu une soirée amère lors du concours d’ouverture de la Tournée des quatre tremplins, lundi à Oberstdorf.

Grâce à un saut mesuré à 138 mètres en deuxième manche, le Slovène s’était hissé à la deuxième place du classement. Mais une vingtaine de minutes après la fin de l’épreuve, la nouvelle est tombée, aussi soudaine que cruelle: le sauteur de 23 ans a été disqualifié. En cause, une combinaison non conforme. La Fédération internationale de ski (FIS) a en effet constaté que celle-ci dépassait de trois millimètres la dimension autorisée au niveau de l’entrejambe.

«Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà trop. La règle est la règle», a expliqué Mathias Hafele, responsable des contrôles à la FIS. A la suite du scandale de manipulation survenu lors des Championnats du monde l’hiver dernier, scandale ayant impliqué plusieurs sauteurs norvégiens, la fédération avait durci ses contrôles de matériel.

Sur la chaîne ARD, la présentatrice Lea Wagner a demandé à ses consultants si une disqualification après une performance aussi marquante avait déjà été prononcée. L’expert et ancien vainqueur de la Tournée, Sven Hannawald, a répondu: «Non, car jusqu’à présent, tout le monde partait du principe que les contrôleurs n’intervenaient pas lors d’un grand événement». Timi Zajc est donc devenu le premier cas véritablement marquant de cette application renforcée du règlement, le jury n’ayant pas hésité à disqualifier le deuxième de la Tournée, compromettant ainsi ses chances de remporter le mythique événement. Il est en effet impossible de soulever l'aigle d'or avec un «zéro» sur l’un des quatre tremplins.

Hannawald a salué la fermeté des commissaires: «C’est exactement le signal que j’attendais du nouveau responsable des contrôles, Mathias Hafele, y compris sur la Tournée. Je ne veux pas de vainqueurs qui trichent. Dans ce cas précis, c'est au revoir».

Sven Hannawald est satisfait du travail des commissaires. Image: www.imago-images.de

L’ancien sauteur a également eu des mots clairs pour Zajc: «J’ai de la peine pour Timi, mais au final, il est seul responsable de sa combinaison. Il n’a besoin ni d’un entraîneur, ni de sa mère ou de son père à ses côtés. C’est sa combinaison. Si elle est trop grande, elle est trop grande. Et dans ce cas, dehors».

Aucune irrégularité n’a en revanche été relevée sur la combinaison du vainqueur, Domen Prevc, compatriote de Zajc. «Elle a été contrôlée de la même manière et a été validée. Je suppose donc que tout est en ordre», a déclaré Hannawald.

Le grand bénéficiaire de la disqualification a été l’Allemand Felix Hoffmann. Le sauteur de 28 ans, initialement quatrième, a été propulsé à la troisième place, célébrant ainsi son premier podium en Coupe du monde. La deuxième place est revenue à l’Autrichien Daniel Tschofenig.

