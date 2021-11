GC et Zurich cartonnent, mais aucune pub sur leur maillot. Pourquoi?

La Nati avait alors promis que ce morceau de musique ne serait qu'un prélude à d'autres morceaux, cette fois de chocolat (pour rester dans le sweet). Les Nord-Irlandais peuvent désormais se partager 9,3 kilos. Et nous leur souhaitons une «bonne dégustation»! (pre)

Et tandis qu'il prépare les colis, le coach fredonne «Sweet Caroline», de Neil Diamond. Depuis l'Euro 2016, cette chanson est considérée comme l'hymne officieux de la «Green and White Army», le surnom des Nord-Irlandais.

«93 minutes sans encaisser de but et cela contre l'Italie championne d'Europe, ça nous donne un total de 9,3 kilos pour l'Irlande du Nord»

C'est ce qu'avait déclaré l'entraîneur de la Nati après la qualification de la Suisse pour la Coupe du monde au Qatar, et il s'y est tenu. Les Nord-Irlandais ont tenu l'Italie en échec (0-0) et grandement favorisé la qualification directe de la Suisse, première de son groupe.

Le sélectionneur national n'a qu'une parole et il la tient. En signe de gratitude pour leur match nul face aux Italiens, il a préparé lui-même un colis pour les Irlandais.

Agresser Payet, c'est ruiner le travail des coachs auprès des enfants

Le jet de bouteille dont a été victime Dimitri Payet dimanche à Lyon a fait du mal au football, et aux entraîneurs des juniors. Plusieurs formateurs de Suisse romande disent leur colère.

Vincent est entraîneur-assistant des juniors D (11/12 ans) à Meyrin et il le répète souvent à ses joueurs: sans adversaire, il n'y a pas de match possible. Un mantra devenu réalité pour les Lyonnais dimanche lorsqu'à la 4e minute du match au sommet contre Marseille, un spectateur a expédié une bouteille d'eau au visage d'un joueur de l'équipe adverse. Le match a été arrêté et n'a jamais repris, les Phocéens refusant logiquement de retourner sur le terrain.