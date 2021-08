Didier Deschamps n'a toujours pas digéré la défaite contre la Suisse

Le sélectionneur de l'équipe de France s'exprime pour la première fois depuis son échec à l'Euro. Dans un entretien exclusif à «L'Equipe», il dit à quel point «cette défaite n'aurait jamais dû arriver».

Il n'avait plus parlé depuis la conférence de presse d'après-match contre la Suisse. Deux mois de silence et de rumeurs lointaines (querelles entre les joueurs, arrivée de Zidane à la tête de l'équipe).

Didier Deschamps est encore sous le coup et accepte d'en prendre:

Il le reconnaît, «ce n'est pas le meilleur été que j'ai passé. J'ai traversé différentes périodes». Quand le journaliste de L'Equipe lui demande s'il a digéré, Didier Deschamps ne répond ni par oui ni par non. Mais sa réponse situe bien la confusion.

«Le plus dur à digérer, et je l'ai digéré aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait»

Il le répète encore: «D'être à 3-1 à la 80e minute contre la Suisse et de voir ce qui s'est passé après...» Encore et encore: «A 3-1, pas une personne dans le stade, ni ailleurs, n'a dû se dire qu'on n'allait pas se qualifier.»

Deschamps admet que ces minutes l'obsèdent et qu'il les a visionnées plusieurs fois.

«Le fait d'être habité, même inconsciemment, par ce sentiment que c'est fait, qu'on est en quarts, conduit à un peu de relâchement et à ce deuxième but (suisse) qui, à son tour, provoque un peu de fébrilité sur des organismes qui ont été très sollicités. La solidité défensive n'était pas celle habituelle.»