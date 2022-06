Vidéo: watson

Suisse-France: on sait enfin ce que Xhaka a dit (et c'est hilarant)

Granit Xhaka avait transcendé son équipe comme jamais avant les tirs au but du 8ᵉ de finale de l'Euro 2020. Une vidéo (choc) a fuité.

La date du 28 juin 2021 restera pour toujours gravée dans l'Histoire du football suisse. Ce soir-là, la Nati éliminait la France en 8ᵉ de finale de l'Euro aux tirs au but, après un match héroïque (3-3 après les prolongations, alors que la France menait encore 3-1 à la 81ᵉ minute).

On se souvient aussi tous des images du capitaine Granit Xhaka juste avant la séance fatidique, au centre d'un cercle formé des autres joueurs et du staff, en train de s'époumoner pour arranger ses compatriotes.

En capitaine exemplaire, Granit Xhaka avait pris la parole au milieu de toute l'équipe avant la séance de tirs au but contre la France à l'Euro 2020. image: twitter

Sur le moment, les micros n'avaient pas enregistrés les paroles du numéro 10 de l'équipe de Suisse. Mais une année après cette fantastique soirée, on a enfin eu accès à la bande son de ce moment d'anthologie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Granit Xhaka était focus et déterminé. Montez le son et jugez vous-même!👇

Xhaka qui pense FOTE Vidéo: watson

Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment d'une parodie, Granit Xhaka n'ayant pas grandi dans le canton de Vaud ni adopté l'accent tranché de ce coin de pays. Les paroles sont celles du coach du FC Rances, un village près d'Orbe, qui a fait le buzz il y a quelques jours.

Son speech dans le vestiaire pour motiver ses protégés avant les finales de 4e ligue avait été diffusé par la chaîne régionale La Télé et avait été abondamment partagé sur les réseaux sociaux et dans les médias.