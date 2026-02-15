en partie ensoleillé
NBA: Adam Silver préoccupé par le tanking des équipes

epa12741007 Adam Silver, Commissioner of the National Basketball Association, talks during media day as part of NBA All Star Saturday Night at the Intuit Dome in Los Angeles, California, USA, 14 Febru ...
Adam Silver a tenu samedi une conférence de presse en marge du All Star Game organisé à Los Angeles.Keystone

La NBA en a marre des équipes qui font exprès de perdre

Le patron de la NBA a ciblé samedi le «tanking» pratiqué par certaines équipes, qui perdent volontairement des matches pour obtenir le meilleur choix lors de la draft.
15.02.2026, 12:1015.02.2026, 12:10

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal classés.

La NBA a infligé jeudi pour cette raison une lourde amende d'un demi-million de dollars au Utah Jazz, et de 100'000 dollars aux Indiana Pacers, un signal envoyé par le patron de la Ligue Adam Silver.

«La pratique a empiré ces dernières années et c'est ce qui a mené à ces amendes. On va surveiller de près ces comportements et on voulait prévenir les équipes.»
Adam Silver lors d'une conférence de presse à Los Angeles, en marge du All-Star Game prévu dimanche.

Silver a toutefois reconnu que le système en place «ne fonctionnait pas» et incitait même à recourir à ces pratiques antisportives.

«Notre comité de compétition réexamine depuis le début d'année tout notre système de tirage au sort (...) Au bout du compte on a besoin d'un système pour répartir les joueurs de façon juste.»

Interrogé sur la possibilité de priver les franchises coupables de «tanking» de leurs choix de draft, Silver a répondu que «toute les solutions pour mettre fin à ce comportement» étaient étudiées.Tout changement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration de la NBA, constitué des propriétaires d'équipes.

(jcz/afp)

