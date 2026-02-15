La NBA en a marre des équipes qui font exprès de perdre
Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal classés.
La NBA a infligé jeudi pour cette raison une lourde amende d'un demi-million de dollars au Utah Jazz, et de 100'000 dollars aux Indiana Pacers, un signal envoyé par le patron de la Ligue Adam Silver.
Silver a toutefois reconnu que le système en place «ne fonctionnait pas» et incitait même à recourir à ces pratiques antisportives.
Interrogé sur la possibilité de priver les franchises coupables de «tanking» de leurs choix de draft, Silver a répondu que «toute les solutions pour mettre fin à ce comportement» étaient étudiées.Tout changement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration de la NBA, constitué des propriétaires d'équipes.
(jcz/afp)