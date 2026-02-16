ciel couvert
JO 2026: Loïc Meillard gagne l'or en slalom

KEYPIX - Switzerland&#039;s Loic Meillard, center, celebrates as the winner with second Austria&#039;s Fabio Gstrein, left, and third Norway&#039;s Henrik Kristoffersen, in the finish area during the ...
Loïc Meillard (au milieu) a remporté son premier titre aux JO, lundi à Bormio. Image: KEYSTONE

Loïc Meillard s'offre un premier sacre olympique

Le Romand a triomphé dans le slalom des JO, lundi à Bormio. C'est sa première médaille d'or olympique.
16.02.2026, 14:5816.02.2026, 14:58

Loïc Meillard tient son premier titre olympique! Le skieur d'Hérémence s'est adjugé l'or du slalom lundi à Bormio, profitant de la sortie de piste du leader de la première manche Atle Lie McGrath. Il offre à la Suisse une 10e médaille dans ces JO 2026, la cinquième en or.

Champion du monde en titre de la discipline, Loïc Meillard ajoute donc une médaille d'or olympique à sa collection. Il avait déjà cueilli l'argent du combiné par équipe dans ces joutes (en compagnie de Marco Odermatt) et le bronze du géant. Le ski alpin masculin suisse aura donc glané huit médailles à Bormio, dont quatre d'or!

Switzerland&#039;s Loic Meillard celebrates as the winner in the finish area during the men&#039;s alpine skiing second run of the slalom race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centr ...
Loïc Meillard a été impeccable lundi à Bormio. Image: KEYSTONE

Deuxième de la manche initiale, Loïc Meillard a sorti le grand jeu sur le second tracé, signant le meilleur chrono. Il devance au final de 0''35 le médaillé d'argent Fabio Gstrein et de 1''13 Henrik Kristoffersen (3e). Le Genevois Tanguy Nef se classe 6e, alors que Matthias Iten et Daniel Yule sont respectivement 11e et 15e.

Si la Suisse n'est pas parvenue à rafler les cinq titres mis en jeu chez les messieurs, elle a néanmoins réussi une razzia historique. Depuis que cinq épreuves figurent au programme olympique (1988), jamais les Helvètes n'avaient figuré sur le podium de chacune d'elles. L'Autriche a réussi trois fois d'affilée ce tour de force chez les hommes, en 1998, 2002 et 2006.

Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO

Les podiums suisses dans un slalom olympique masculin sont, il est vrai, rares. Avant Loïc Meillard, seuls Edi Reinalter, sacré en 1948 à St-Moritz, le Fribourgeois Jacques Lüthy, médaillé de bronze en 1980 à Lake Placid, et Ramon Zenhäusern, vice-champion olympique en 2018 à PyeongChang, étaient parvenus à se hisser sur la «boîte» dans cette discipline aux Jeux. (ats/yog)

