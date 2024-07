La chaussure ultralégère est censée durer 500 kilomètres et coûte 380 francs pièce.

La marque de Federer pourrait fêter son premier titre olympique

Champion olympique en titre, le triathlète norvégien Kristian Blummenfelt devrait s'élancer aux Jeux de Paris avec des chaussures «On» révolutionnaires.

Rainer Sommerhalder, Paris

Plus de «Sport»

On ne sait toujours pas si les triathlètes engagés aux JO de Paris pourront plonger dans la Seine. Le prochain départ doit être donné mercredi matin (à 8 heures pour les femmes et à 10h45 pour les hommes), mais si la qualité de la Seine reste critique d'ici vendredi, la compétition sera réduite à un duathlon, c'est à dire un enchaînement course à pied (5 à 10 km), cyclisme (40 km) et de nouveau course à pied (5 à 10 km).

L'autre interrogation concerne le tenant du titre Kristian Blummenfelt. Personne ne sait s'il s'élancera comme annoncé sur le parcours de course à pied avec la nouvelle chaussure miracle de son équipementier «On» (la marque dont Roger Federer est actionnaire depuis 2019). Le modèle s'appelle Cloudboom Strike LS. Il a été produit avec la nouvelle technologie révolutionnaire LightSpray, se passe de lacets et ne pèse que 170 grammes, un record. «La chaussure est comme une seconde peau», décrypte Olivier Bernhard, co-fondateur d'«On» et ex-triathlète professionnel suisse. «Je suis convaincu que la chaussure apporte un avantage en termes de performance et de fatigue ressentie grâce à son lien prononcé avec la peau et à la technologie sensorielle de la partie supérieure.»

Blummenfelt était l'un des quinze athlètes qui ont participé au développement de la nouvelle chaussure au cours des trois dernières années, main dans la main avec l'équipe d'innovation d'On qui ne cesse de s'agrandir. La marathonienne kenyane Hellen Obiri a d'ailleurs remporté le marathon de Boston dès la première compétition «disputée» par la nouvelle chaussure fin avril.

Obiri au marathon de Boston. Image: AP

La Cloudboom Strike LS n'est apparue que trois mois avant les Jeux olympiques, et le modèle à pointes pour la piste n'est même sorti que quelques semaines avant Paris 2024. Les athlètes n'ont donc pas eu beaucoup de temps pour procéder à des tests approfondis. Chez «On», on estime toutefois que 5 à 10 des 65 athlètes olympiques de 25 pays sous contrat utiliseront effectivement le produit à Paris.

Parmi eux se trouve peut-être Blummenfelt. S'il s'impose comme à Tokyo, il s'agira du premier titre olympique pour la marque suisse. Jusqu'à présent, seule la triathlète Nicola Spirig, médaillée d'argent en 2016 à Rio, a offert à «On» une médaille olympique.

Spirig après sa 2e place en 2016. Image: KEYSTONE

Olivier Bernhard prévoit avec optimisme que sa marque aura trois champions olympiques et cinq médaillés au total cet été à Paris. Outre Blummenfelt, la joueuse de tennis Iga Swiatek, la marathonienne Hellen Obiri et le coureur sur piste Dominik Lobalu font partie des figures de proue du fabricant de chaussures et équipementier de la délégation olympique suisse.

Bernhard souligne que le développement de la technologie LightSpray n'en est qu'à ses débuts. «Ce que l'on peut dire, c'est que le développement du processus et des matériaux est révolutionnaire», consent-il à dire.

La chaussure se compose de 7 parties différentes, alors que les chaussures de sport traditionnelles en comptent 34 et plus. Elle est ainsi plus légère de 30 grammes. Les émissions de carbone de la tige élastique sont par ailleurs améliorées de 75% par rapport aux chaussures de course traditionnelles. Le procédé minimise les déchets et élimine le besoin d'adhésifs.

Blummenfelt a été sacré aux JO de Tokyo. Image: AP

En théorie, la chaussure peut être produite en un seul endroit. Certes, la semelle est toujours fabriquée au Vietnam, mais le nouvel équipement offre une certaine flexibilité. «Nous voulons continuer à travailler sur le principe d'une production aussi proche que possible du marché», assure Bernard.

L'empeigne (la partie supérieure d'une chaussure qui va du cou-de-pied jusqu'à la pointe) est constituée d'une fibre de 1,5 km de long qui, grâce au nouveau procédé, est pulvérisée en trois minutes sur un gabarit au moyen d'un bras robotisé et d'un dispositif de pulvérisation, puis soudée à la semelle.

La chaussure ultralégère est censée durer 500 kilomètres, ce qui semble peu, mais peut être comparé à d'autres modèles de compétition dans le domaine du marathon. La chaussure, actuellement en rupture de stock, sera à nouveau disponible à l'automne/hiver 2024 au prix de 380 francs pièce.

Traduction et adaptation en français: Julien Caloz.