Quiz: quel sport d'hiver êtes-vous?

Quel sport d'hiver êtes-vous?

Ça y est! Depuis quelques jours, on est entré dans l'hiver. Et qui dit hiver dit Noël et Fêtes. Et donc biscuits, chocolats et grosses bouffes en famille ou entre amis. Heureusement, pour perdre toutes ces calories, on peut pratiquer beaucoup de sports différents. Hé ouais, on a la chance d'habiter une région bien sympathique en termes d'activités hivernales.

Mais justement, c'est quoi en fait, le sport qui vous correspond le plus? Répondez à nos 10 questions ci-dessous pour le savoir!

Et ça ne doit surtout pas effrayer les non-sportifs: il n'y a clairement pas besoin d'un doctorat ni de bonnes connaissances en sport pour prendre du plaisir à faire ce quiz.

Amusez-vous bien! 😉