Roland-Garros

Rafael Nadal seul maître sur terre

L'Espagnol a remporté son 14e Roland-Garros et son 22e titre du Grand Chelem, nouveau record, en battant facilement Caspar Ruud 6-3 6-3 6-0.

christian despont, paris

Sans disputer un grand match, tant s'en faut, Rafael Nadal a maîtrisé la situation du début à la fin, essentiellement avec sa connaissance des lieux et son expérience des summums. Il a eu des baisses de régime, parfois des grosses, mais il a su s'appuyer sur une balle lourde et de plus en plus rapide au fil du temps, probablement sous l'effet du relâchement. «Je me demande s'il n'était pas très nerveux au début», s'interrogeait Marc Rosset auprès de ses collègues de la RTS.

Pour sa première grande finale, Casper Ruud n'est jamais parvenu à se libérer. Il a eu sa chance, notamment lorsqu'il a mené 3-1 service à suivre dans le deuxième set, mais il a perdu les 11 jeux suivants! Il a commis des fautes étranges sur quelques points décisifs et n'a jamais trouvé la bonne filière pour perturber durablement Nadal. Il a terminé résigné, un peu dégoûté, comme de nombreux autres finalistes avant lui...

Après la cérémonie protocolaire, Nadal est attendu en conférence de presse où, comme il l'a laissé entendre à plusieurs reprises durant la quinzaine, il aura «des choses à expliquer» sur sa santé et son avenir.

Développements suivent...