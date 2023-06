Christophe Dominici, icône des Bleus et du Stade Français, est mort à l'âge de 48 ans. Image: Corbis Sport

Le destin tragique d'un «génie» du rugby mort mystérieusement

La chaîne L'Equipe a diffusé jeudi soir un documentaire exceptionnel sur l'existence tourmentée de Christophe Dominici, disparu en 2020 dans des circonstances troubles.

Plus de «Sport»

Christophe Dominici est mort le 24 novembre 2020 après une chute d'une dizaine de mètres dans la région parisienne. S'agissait-il d'un suicide, d'un coup de folie ou d'un accident? Les circonstances du drame n'ont jamais été élucidées, mais ce n'est pas ce que cherche à faire le documentaire diffusé sur L'Equipe TV. La disparition de la star du rugby français à l'âge de 48 ans n'est d'ailleurs abordée qu'en fin d'émission, car Christophe Dominici c'était d'abord la vie, la générosité, du talent à revendre, pas mal de conneries aussi et, surtout, une joie communicative.

«Son rire était contagieux. Ah, son rire, il était magnifique» Loretta Denaro

Sa dernière compagne et mère de ses deux enfants, Loretta Denaro, a beaucoup hésité à prendre la parole face caméra «parce qu'elle savait qu'elle allait pleurer, dit le réalisateur Sébastien Tarrago. Mais à un moment, elle s'est dit: il faut que j'existe dans ce documentaire».

La voici donc aux côtés de nombreux proches du rugbyman disparu (famille, amis et coéquipiers) et cette richesse parmi les intervenants est l'une des grandes qualités de l'émission. Elle permet aux téléspectateurs de découvrir les multiples facettes de la personnalité du sportif, dans son rapport aux autres notamment.

Insaisissable, Dominici l'était dans la vie comme sur le terrain (ici face aux Anglais en 2003). Getty Images AsiaPac

Tous racontent avec tendresse ce mec du sud, santiags aux pieds et clope au bec, dont le petit corps (172 cm/82 kg) est surmonté «par une tête à jouer dans Borsalino aux côtés de Delon et Belmondo», s'esclaffe l'ex-joueur Vincent Moscato.

«Comme je dis souvent: "Les vilains se reconnaissent" (il rit) T'as pas besoin de te faire un clin d'oeil. Avec Domi, tu sais de suite que bon, normalement, ça devrait bien se passer» Vincent Moscato

Christophe Dominici n'est pas du genre à se laisser impressionner, et c'est ce qui le révèle aux yeux du monde en 1999, lorsqu'il est le seul Français à croire que les Bleus peuvent battre les redoutables All Blacks en demi-finale du Mondial.

Des images d'archives, avec les commentaires de l'époque, montrent l'ailier virevolter dans la défense néo-zélandaise et porter son équipe vers une victoire historique (43-31). Dominici «est un génie», hurle alors Christian Jeanpierre au micro.

Mais le génie, propulsé sur tous les plateaux de télé et jusque dans le jury de miss France, «se brûle les ailes», observe Thomas Lombard, ex-coéquipier au Stade Français et en équipe nationale. Déstabilisé par le décès de son kinésiologue et ami, épuisé par l'enchaînement des matchs, éconduit par son amour de jeunesse, Dominici plonge. Ce guerrier du rugby, qui a peur du noir et de la mort, ne parvient plus à trouver le sommeil. Un an après son exploit face aux Blacks, il est hospitalisé avec deux trous noirs à la place des yeux.

«J'ai rarement vu autant de mal-être chez quelqu'un» Bernard Laporte, ex-sélectionneur des Bleus

Le joueur sur le plateau de Vivement Dimanche bien plus tard. Image: Gamma-Rapho

Domi, ce grand sensible «qui ressentait tout plus intensément que les autres» (une amie), reviendra au jeu, bien sûr, il se fera encore remarquer sur le terrain et en dehors. «J'ai passé sept saisons avec lui, c'était sept années de conneries», résume avec tendresse Thomas Lombard. «Quand il se passait rien, ça ne lui plaisait pas, ajoute Franck Comba, un ex-coéquipier et ami. Il fallait qu'il y ait toujours du mouvement, des histoires. Il avait besoin de ça, c'était son tempérament.»

Des histoires, justement, ses proches en racontent beaucoup, participant ainsi à la richesse du documentaire autant qu'à la compréhension d'un joueur à la personnalité excentrique et généreuse, excessive et attachante. «Si on lui pardonnait tout, c'est parce qu'il était extrêmement humain. Quand il t'aimait, c'était sincère et à vie», souffle un proche.

Son amour pour le rugby était aussi pour toujours. Une fois sa carrière terminée, le natif de Toulon voulait rester proche du jeu et des gens. Il songe alors à reprendre le club de Béziers, croit aux promesses d'un repreneur lui garantissant des millions, rêve en grand, s'emballe, s'épuise et ne dort plus. Une nouvelle dépression le frappe en 2020 et elle est terrible. Sa mère ne le reconnaît plus. «Je l'ai vu arriver chez nous, c'était un zombie», résume-t-elle, très touchante et toujours pleine d'amour.

Une fresque murale a été inaugurée dans le village qui a vu grandir l'international français. Image: Ville de Solliès-Pont

Le quintuple champion de France comprend à l'automne 2020 qu'il a été dupé et qu'il ne pourra jamais reprendre le club de Béziers. C'est le coup de grâce.

«J'ai eu très peur parce que je l'ai vu pour la première fois silencieux. Il n'avait plus la lumière dans les yeux. Il était éteint» Sa compagne

Le jour du drame, il dit à son épouse qu'il part acheter des cigarettes puis qu'il va se promener. Il erre pendant plus d'une heure dans le parc de Saint-Cloud avant de basculer dans le vide, par-dessus un muret. Celui qui «brûlait la vie» (le titre du documentaire) vient de s'éteindre et de plonger le monde du rugby dans une longue nuit de chagrin.