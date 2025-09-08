en partie ensoleillé17°
Rugby: l'essai de l'Uruguay annulé en raison d'un 2e ballon

Vidéo: twitter

Leur essai est annulé pour une raison improbable

L’équipe de rugby d'Uruguay pensait avoir inscrit un essai parfaitement valable face au Chili, samedi, mais l'arbitre a dû intervenir.
08.09.2025, 09:2908.09.2025, 09:29
«Une scène lunaire»: c'est ainsi que le média La Dépêche relate l'incident qui s'est produit samedi lors du match de rugby opposant l'Uruguay au Chili. Une rencontre importante puisqu'elle s'est disputée dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de rugby 2027.

A la 49e minute de jeu, l'Uruguay s'approchait de l'en-but chilien lorsqu'un second ballon est arrivé sur le terrain visiblement depuis les tribunes. Le demi de mêlée Santiago Arata s'est précipité pour l'aplatir sans se douter qu'il ne s'agissait pas du ballon du match.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

L’arbitre n’a évidemment pas accordé l’essai marqué par le malheureux Arata et la rencontre s'est poursuivie normalement entre les deux équipes de la zone Amérique du Sud.

Au coup de sifflet final, les Uruguayens ont pu exulter puisqu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde malgré leur courte défaite (18-21). Ils s'étaient en effet imposé lors du match aller et, au score cumulé des deux parties, ont éliminé les Chiliens 46-35.

Nouveau format

Rappelons que le Mondial 2027 aura lieu en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Pour la première fois, la compétition verra s'affronter 24 équipes (contre 20 précédemment) réparties en six groupes avec l'introduction de huitièmes de finale.

Le tirage au sort de la Coupe du monde sera effectué peu avant le Tournoi des Six Nations 2026, soit un an et demi avant l'événement.

(jcz)

