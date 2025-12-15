Jesper Silvonen lors du duel contre Köniz il y a une semaine. Image: Paul Wellauer

Un club suisse perd son meilleur buteur pour 90 centimes

Le joueur de unihockey finlandais Jesper Silvonen (Wasa Saint-Gall) est suspendu jusqu’à la fin janvier à cause d'un pari sportif en apparence anodin.

Lukas Tannò / ch media

Plus de «Sport»

À l’été 2023, Jesper Silvonen, alors âgé de 21 ans, quitte Wasa Saint-Gall pour rejoindre les Esport Oilers, l’un des cadors de la F-Liiga finlandaise. L’attaquant prometteur ambitionne alors de franchir un cap, de progresser au sein d’un club de premier plan et de se battre pour des titres. Mais au début de l’automne 2023, une décision aux conséquences inattendues va bouleverser son parcours.

Silvonen mise de l’argent sur un match du championnat finlandais. Un pari de 90 centimes à peine, un montant dérisoire pour beaucoup, mais qui va aujourd’hui lui coûter cher. Ce geste, anodin en apparence, vaut au joueur — qui évolue désormais de nouveau à Wasa Saint-Gall en LNA — une suspension de deux mois. Une histoire pour le moins insolite, que Silvonen lui-même avait depuis longtemps oubliée.



À l’été 2025, la fédération finlandaise a soupçonné deux joueurs professionnels d’avoir parié sur des rencontres par le passé et a ouvert une enquête. Or, les règlements interdisent strictement aux joueurs de placer des paris sportifs. Les soupçons se sont avérés fondés — et bien plus étendus que prévu.

Un autre joueur de LNA concerné

Au total, 80 personnes ont été sanctionnées. Si les investigations n’ont révélé aucune manipulation de matches ni corruption, elles ont mis au jour de nombreuses infractions aux règles sur les paris. Parmi les 80 joueurs sanctionnés figurent également deux professionnels actuellement sous contrat en Suisse. Outre Jesper Silvonen, Aaro Astala, joueur de Floorball Köniz, a lui aussi été suspendu après avoir placé quatre paris.

Thomas Eberle, président de Wasa Saint-Gall, a accepté de s’exprimer sur cette affaire:

«Pour nous, cela a été un choc. Nous n’étions pas au courant de cet épisode lorsque nous avons engagé le joueur durant l’été»

Jesper Silvonen lui-même a été surpris par la sanction, lui qui avait depuis longtemps oublié cet incident. «Depuis 2023, il est possible de parier sur des matches d’unihockey. Silvonen a voulu essayer par curiosité, presque pour s’amuser, sans en mesurer les conséquences», explique Eberle. Le président tient toutefois à préciser qu’il s’agissait d’un acte isolé. «Nous avons la preuve écrite qu’il n’a parié qu’une seule fois, à hauteur de 90 centimes, sur un match dans lequel il n’était pas impliqué.»



Même si le montant du pari est dérisoire, Thomas Eberle et Wasa Saint-Gall appliquent une politique de tolérance zéro. «Le montant n’a aucune importance. Il a enfreint un règlement. Nos contrats de joueurs stipulent aussi très clairement qu’ils doivent s’abstenir de toute forme de paris sportifs», rappelle le président.

Jesper Silvonen a reconnu son erreur. Selon Eberle, le joueur s’est excusé cette semaine auprès de l’équipe et s’en veut énormément de cette faute. La suspension de deux mois correspond à la sanction minimale prévue par le règlement. Une partie de la peine ayant déjà été purgée, Silvonen ne restera suspendu que jusqu’à la fin janvier. Il manquera ainsi six matches de championnat.

Un club «sous le choc»

«C’est évidemment un coup dur pour nous de perdre notre meilleur marqueur à un moment aussi décisif de la saison», poursuit Eberle. En douze rencontres, Silvonen a inscrit 21 points pour Wasa Saint-Gall et occupait un rôle clé en supériorité numérique. «Le staff, comme l’ensemble du club, a été sous le choc en apprenant la nouvelle et doit désormais trouver des solutions pour les six prochains matches.»

Le club et l’équipe continuent toutefois de soutenir le Finlandais de 23 ans. «Nous avons décidé de ne pas sanctionner le joueur en interne », explique Eberle.

À l’issue de sa suspension, fin janvier, Silvonen sera à nouveau disponible pour la phase la plus importante de la saison. L’actuel avant-dernier de LNA pourra alors compter à nouveau sur son meilleur marqueur pour les échéances décisives dans la lutte pour le maintien.