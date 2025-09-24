ciel couvert11°
DE | FR
burger
Sport
France

«J'ai dû jouer 1,5 million»: les paris sportifs ont brisé sa vie

«J'ai dû jouer 1,5 million»: les paris sportifs ont brisé sa vie

Parler de son addiction aux paris sportifs n’a rien d’aisé. C’est pourtant ce que fait Max, qui n’est certes plus dépendant, mais reste lourdement endetté. Voici son histoire.
24.09.2025, 05:3024.09.2025, 05:30
Rébecca FRASQUET / afp

«Je suis sûr que tu peux trouver le bon résultat!» «Pour garder les joueurs captifs, les applis assaillent de notifications, de mises gratuites: c'est effrayant», raconte Max, 27 ans, qui a tenté de mettre fin à ses jours après dix ans d'addiction aux paris sportifs.

«Mon histoire n'est pas unique. Ça arrive à des milliers de jeunes et on ne s'en soucie pas spécialement», dit à l'AFP le jeune homme, au prénom d'emprunt, invité à partager son témoignage par l'association Addictions France lors d'une conférence à Paris.

Passionné de badminton et de foot, fan de l'Olympique lyonnais, il commence à jouer en seconde, «parce que des copains le faisaient». «J'adore le sport, je me suis dit: à 15 ans je vais pouvoir gagner de l'argent avec un truc que j'aime... ça avait l'air facile.»

Des geeks alémaniques font la loi dans l'industrie des paris sportifs

Deux fois par semaine il entre, cartable sur le dos, dans le bureau de tabac proche du lycée et parie les 4 ou 5 euros qui devaient payer son déjeuner. «Le buraliste du village voyait bien qu'on était mineurs: on descendait du bus scolaire», dit-il.

Bientôt les paris engloutissent «l'argent des anniversaires, de Noël... et j'en ai honte, j'ai pris de l'argent dans le portefeuille de mon père».

A 18 ans, Max quitte le lycée, travaille dans un hypermarché et s'inscrit sur des plateformes actives en France: PMU, Parions Sport, Betclic... «mais pas Winamax qui a eu des procès pour ne pas avoir payé leurs gains aux joueurs». Il parie en «live» sur des «événements en cours, où le résultat tombe vite»: «ça décuple ma pratique, je joue des heures: tout mon salaire y passe».

Djokovic réclame des millions à une entreprise suisse

Inquiets, ses parents tentent de le raisonner mais la dépendance est trop forte. Des petits gains, beaucoup de pertes, et à 20 ans, une première dette de 10 000 euros, que ses parents rembourseront en contractant un crédit. Il cesse alors de jouer pendant un an, un a«rrêt presque facile» qui le rend «euphorique».

Publicité «très agressive»

Son BTS en poche, installé dans l'Ouest où il «ne connait personne», «le "craving", envie irrépressible de parier, revient». «Au boulot, ils jouaient... j'y suis retourné.»

Si parier «apporte une adrénaline difficile à trouver ailleurs», «quand vous perdez, la redescente est d'une violence inouïe», confie le jeune homme, que le stress du jeu isole.

Attribuant ses pertes passées à une «mauvaise stratégie», un «mauvais contrôle» de ses émotions, il ouvre plusieurs comptes bancaires, contracte d'onéreux crédits à la consommation auprès d'organismes peu regardants, et parie des sommes vertigineuses. Au plus haut, sa dette atteindra plusieurs centaines de milliers d'euros.

Au Tournoi de Naples, les parieurs «ruinent le tennis»

Après sept ans de relation, où il est «retombé souvent» dans l'addiction, il se sépare de sa première compagne. «Sur dix ans, j'ai dû parier 1,5 million: 150 000 euros par an», dit ce papa de trois enfants, aujourd'hui en couple et encore endetté à hauteur de 80 000 euros.

Il y a un an et demi, à bout, il tente de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments: «Je pensais être un moins-que-rien, que ma femme ne me pardonnerait plus».

Epaulé par un addictologue, apaisé par sa spiritualité, Max a cessé de parier, désinstallé les applis de résultats sportifs de son téléphone.

Il témoigne pour aider les autres et veut voir interdite la publicité «très agressive» pour les paris sportifs – notamment celle des influenceurs populaires auprès des jeunes – et les contrôles d'âge renforcés. Il a écrit une chanson, «Paris sportifs, mise à mort», dépeignant un «jeu qui finit par te briser».

Plus d'articles sur le sport
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Cet athlète trans suisse a tourné le dos aux JO
Cet athlète trans suisse a tourné le dos aux JO
de Peter Birrer
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
de Romuald Cachod
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
de Sven Papaux, Jérémie Crausaz
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
de Romuald Cachod
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
de Niklas Helbling
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
de Niklas Helbling
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
1
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
de Romuald Cachod
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
de Klaus Zaugg
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
1
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
La générosité de Nader Ghandri, défenseur de l'Akhmat Grozny (Russie), s'est retournée contre lui. Une histoire cocasse.
C'est une scène des plus cocasses qui a eu lieu en Russie, mercredi. Et elle n'aurait jamais existé il y a encore quelques années, avant l'introduction de l'assistance vidéo (VAR) dans le football.
L’article