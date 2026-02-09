ciel couvert-1°
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: le père de Vonn prend la parole et fait une annonce

United States&#039; Lindsey Vonn&#039;s father Alan Kildow is interviewed ahead of an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. ...
Le père de Lindsey Vonn, Alan Kildow, a annoncé la fin de la carrière de la skieuse.Image: keystone

Le père de Lindsey Vonn fait une annonce importante

Alan Kildow a pris la parole alors que sa fille est toujours hospitalisée après sa grave chute survenue lors de la descente olympique dimanche.
09.02.2026, 21:3809.02.2026, 21:51

Le public attend toujours les déclarations de Lindsey Vonn. L’Américaine de 41 ans a lourdement chuté dimanche lors de la descente olympique de Cortina, se fracturant la jambe gauche. Elle se trouve désormais à l’hôpital de Trévise, où elle a été transférée sur recommandation de son équipe médicale.

Son père Alan Kildow a de son côté pris la parole pour faire une annonce à l’agence de presse AP:

«Elle a 41 ans et c’est la fin de sa carrière»

Il n’a pas précisé si cette décision avait déjà été prise par sa fille elle-même. L’ancien skieur a toutefois été catégorique: «Il n’y aura plus de courses de ski pour Lindsey Vonn, tant que j’aurai mon mot à dire.» Au vu de la gravité de sa blessure, un retour de Vonn en Coupe du monde constituerait une énorme surprise, mais aucune information officielle n'a encore été faite sur le sujet.

La chute de Vonn aux JO de Milan-Cortina:

Vidéo: twitter

Lindsey Vonn a déjà été opérée à deux reprises, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA. Selon l’hôpital de Trévise, elle pourrait «rester encore quelques jours» sur place. Une porte-parole a toutefois indiqué qu’aucune mise à jour sur son état de santé ne pouvait être communiquée, même si elle aurait souhaité partager davantage d’informations. «La volonté de la patiente est prioritaire, nous devons donc nous en tenir à la ligne fixée», a-t-elle expliqué.

Selon les informations disponibles, Lindsey Vonn est actuellement «protégée» dans sa chambre par des membres de l’équipe américaine. Son père, Alan Kildow, a également révélé que son frère et ses deux sœurs se trouvaient à ses côtés. «Elle n’est jamais seule, il y a toujours quelqu’un avec elle, voire plusieurs personnes. Nous resterons ici aussi longtemps qu’elle y sera», a-t-il assuré.

190210 Lindsay Vonn of USA celebrates with family Karin, Reed and Alan Kildow after women s downhill during the FIS Alpine World Ski Championships on February 10, 2019 in �re. Photo: Joel Marklund / B ...
Lindsey Vonn entourée de son père, Alan Kildow, et de son frère et sa sœur.Image: imago sportfotodienst

Aucune nouvelle information sur son état de santé n’a toutefois été communiquée par Kildow. Celui-ci a néanmoins souligné: «Elle connaît la douleur physique. Elle comprend la situation dans laquelle elle se trouve et elle sait y faire face.» Selon lui, Vonn gère même cette épreuve mieux qu’il ne l’aurait imaginé: «C’est une personne extrêmement forte. Je pense qu’elle s’en sort vraiment très bien.»

(jcz/nih)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Cette sauteuse à ski mène une double vie
1
Cette sauteuse à ski mène une double vie
de Ralf Meile
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
de Yoann Graber
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
de Klaus Zaugg
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Ce champion olympique a totalement craqué
Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
The Adventures of Cliff Booth | Official Trailer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pfister soutient les JO en Suisse ++ Clippers victorieux
Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
L’article