Le père de Lindsey Vonn, Alan Kildow, a annoncé la fin de la carrière de la skieuse. Image: keystone

Le père de Lindsey Vonn fait une annonce importante

Alan Kildow a pris la parole alors que sa fille est toujours hospitalisée après sa grave chute survenue lors de la descente olympique dimanche.

Plus de «Sport»

Le public attend toujours les déclarations de Lindsey Vonn. L’Américaine de 41 ans a lourdement chuté dimanche lors de la descente olympique de Cortina, se fracturant la jambe gauche. Elle se trouve désormais à l’hôpital de Trévise, où elle a été transférée sur recommandation de son équipe médicale.

Son père Alan Kildow a de son côté pris la parole pour faire une annonce à l’agence de presse AP:

«Elle a 41 ans et c’est la fin de sa carrière»

Il n’a pas précisé si cette décision avait déjà été prise par sa fille elle-même. L’ancien skieur a toutefois été catégorique: «Il n’y aura plus de courses de ski pour Lindsey Vonn, tant que j’aurai mon mot à dire.» Au vu de la gravité de sa blessure, un retour de Vonn en Coupe du monde constituerait une énorme surprise, mais aucune information officielle n'a encore été faite sur le sujet.

La chute de Vonn aux JO de Milan-Cortina: Vidéo: twitter

Lindsey Vonn a déjà été opérée à deux reprises, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA. Selon l’hôpital de Trévise, elle pourrait «rester encore quelques jours» sur place. Une porte-parole a toutefois indiqué qu’aucune mise à jour sur son état de santé ne pouvait être communiquée, même si elle aurait souhaité partager davantage d’informations. «La volonté de la patiente est prioritaire, nous devons donc nous en tenir à la ligne fixée», a-t-elle expliqué.

Selon les informations disponibles, Lindsey Vonn est actuellement «protégée» dans sa chambre par des membres de l’équipe américaine. Son père, Alan Kildow, a également révélé que son frère et ses deux sœurs se trouvaient à ses côtés. «Elle n’est jamais seule, il y a toujours quelqu’un avec elle, voire plusieurs personnes. Nous resterons ici aussi longtemps qu’elle y sera», a-t-il assuré.

Lindsey Vonn entourée de son père, Alan Kildow, et de son frère et sa sœur. Image: imago sportfotodienst

Aucune nouvelle information sur son état de santé n’a toutefois été communiquée par Kildow. Celui-ci a néanmoins souligné: «Elle connaît la douleur physique. Elle comprend la situation dans laquelle elle se trouve et elle sait y faire face.» Selon lui, Vonn gère même cette épreuve mieux qu’il ne l’aurait imaginé: «C’est une personne extrêmement forte. Je pense qu’elle s’en sort vraiment très bien.»

(jcz/nih)