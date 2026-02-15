L'Obwaldien lors du concours olympique sur le grand tremplin samedi. Keystone

La star du saut à skis suisse a une étrange habitude

Gregor Deschwanden ouvre grand la bouche dans les airs, et il n'est pas le seul. Contacté par watson, un coach de Swiss-Ski explique ce curieux phénomène.

Plus de «Sport»

Ceux qui ont suivi les épreuves du saut à ski depuis le début des Jeux olympiques ont sans doute remarqué que Gregor Deschwanden avait une étrange habitude dans les airs: le tout frais médaillé de bronze au petit tremplin ouvre en effet grand la bouche après son impulsion.

Toutes les photos que nous avons pu consulter ces derniers jours montre l'homme au casque doré dans cette posture, qu'il avait d'ailleurs déjà adoptée lors des JO 2022 à Pékin.

Ici en 2026: Keystone

Là en 2022: Image: AP

Gregor Deschwanden n'est d'ailleurs pas le seul sauteur à garder la bouche ouverte dans les airs, ce qui ne doit pourtant pas être agréable, compte tenu de la vitesse des sauteurs (ils traversent les airs à près de 100 km/h) ainsi que du froid. Pourquoi les meilleurs athlètes dès lors se l'imposent-ils?

Pour le savoir, on a lancé un coup de fil à Arnaud Bousset, l'un des coachs de Swiss-Ski, entraîneur pour les clubs de la vallée de Joux et des Diablerets. Il nous explique que le fait de garder la bouche ouverte est une sorte de «rituel» adopté par certains sauteurs afin «de relâcher, de décontracter les muscles du visage».

«Le relâchement du haut du corps, notamment de la tête et des épaules, est important en saut à ski» Arnaud Bousset

«Quand l'athlète se déplie pour se mettre en position de vol, c'est à dire au moment de l'impulsion, il doit être très attentif à sa ligne du haut du corps, poursuit notre spécialiste. Car en poussant fort, il aura tendance à activer les muscles du tronc, des bras, du cou, pour accompagner ce mouvement. Or il s'agit de minimiser les imperfections pour que le "moteur" soit dans les jambes.»

Le corps du sauteur est un savant mélange de force et de relâchement. «Il faut un équilibre parfait de la tête au pied», insiste Arnaud Bousset, qui considère ces bouches grandes ouvertes comme un moyen d'atteindre cet équilibre. «Mais c'est vraiment propre à chacun. Le Norvégien Halvor Egner Granerud, par exemple, se caresse la lèvre avec sa langue durant la prise d'élan.»

Relâché et ambitieux durant ces JO, Gregor Deschwanden a été récompensé puisqu'il a obtenu un magnifique 3e rang sur le petit tremplin, avant de prendre une honorable 13e place sur le grand, samedi soir à Predazzo.

Cet article a été adapté d'une première version parue sur notre site en mars 2024.