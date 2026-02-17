Jutta Leerdam, le 9 février à Milan, juste après son sacre olympique sur 1 000 mètres. Image: getty/watson

Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses

Jutta Leerdam a dézippé le haut de sa combinaison le 9 février aux JO, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée comme nouvelle championne olympique. Ce n'était pas pour s'aérer.

Sebastian Kunze / t-online

Jutta Leerdam compte parmi les meilleures patineuses de vitesse au monde. La Néerlandaise l'a prouvé lors de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina avec une médaille d’or sur 1 000 mètres et une médaille d’argent sur 500 mètres. Pour la jeune femme de 27 ans, ces performances sont lucratives. Et une petite astuce lui permet de toucher encore plus d'argent.

Les (télé)spectateurs les plus attentifs auront remarqué qu'une fois la ligne d’arrivée franchie aux JO, Leerdam ouvre sa combinaison de course. A première vue, on pourrait penser que la Néerlandaise a simplement chaud après l’effort. Il y a peut-être de ça. Mais pas que.

Le dessous véritable de l’opération? Dévoiler sa brassière, sur laquelle figure le nom et le logo de son équipementier personnel: Nike. Un joli coup de pub!

Le logo Nike, la fameuse virgule, apparaît sur la brassière de Jutta Leerdam quand elle ouvre sa combinaison juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. image: getty/watson

Le zoom image: getty/watson

Un geste subtil et malin, quand on sait qu'aux Jeux olympiques, les partenaires publicitaires privés sont interdits sur les vêtements de compétition. Sans compter que l'équipe des Pays-Bas de patinage de vitesse a un équipementier concurrent (Fila) de celui personnel de Jutta Leerdam.

L'exposition discrète de sa brassière rapporte gros à la patineuse, à en croire l’experte en marketing sportif, Frederique de Laat, qui a affirmé dans le média néerlandais AD:

«Je suppose qu’elle encaisse environ 850 000 euros de la part de Nike»

L'équipementier américain n'a d'ailleurs pas raté l'occasion de féliciter la Batave pour sa médaille d'or, via une publication Instagram où il a – évidemment – repris la photo avec la combinaison ouverte et la brassière bien visible avec le logo Nike.

La publication de Nike sur Instagram, qui félicite Jutta Leerdam. image: instagram

Une star sur les réseaux sociaux

Le contrat avec Nike amène beaucoup d’argent à Leerdam, mais c’est loin d’être sa seule source de revenus. La Néerlandaise est une véritable star dans son pays et fait notamment de la publicité pour du maquillage. Grâce à sa portée sur les réseaux sociaux, avec 6,3 millions d’abonnés rien que sur Instagram, celle qui est parfois surnommée «la Alisha Lehmann du patinage» génère aussi des revenus confortables grâce à ces plateformes.

Meindert Schut, rédacteur en chef du magazine économique Quote, estime que Leerdam peut gagner environ un centime par abonné et par publication Instagram sponsorisée. Cela représenterait donc environ 63 000 euros par post dans lequel la championne olympique présente l’un de ses partenaires.

Une sacrée vitrine aux JO et un copain pro-Trump

Depuis le début des Jeux olympiques, Leerdam a gagné plus d’un million de fans sur Instagram. Et la tendance est à la hausse. Son arrivée en jet privé a fait les gros titres dès l’ouverture, et elle n’est pas venue seule. A bord et ensuite à ses côtés à Milan se trouvait son fiancé Jake Paul. L’influenceur de 29 ans, qui compte près de 29 millions d’abonnés et se revendique partisan du président américain Donald Trump, apporte une visibilité supplémentaire à Leerdam.

Jutta Leerdam et son compagnon Jake Paul sont des stars sur les réseaux sociaux. image: instagram

Les Jeux olympiques sont sportivement terminés pour Leerdam. La Néerlandaise a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière après la saison et son coup d’éclat olympique. «Je n’y pense pas vraiment pour le moment. Je suis tout juste en train de réaliser que je suis championne olympique», a-t-elle déclaré. Dernièrement, des rumeurs de grossesse ont circulé.

