Jasmine Flury a eu droit à une drôle de visite sur le podium après sa victoire. Image: AP

Superbe doublé suisse à Val d'Isère 🥳

On attendait Corine Suter et Lara Gut-Behrami, mais ce sont Jasmine Flury (1re) et Joana Hählen (2e) qui ont frappé fort, samedi lors de la descente de la Coupe du monde.

Sacrée à la surprise générale dans la discipline-reine aux derniers Mondiaux à Courchevel/Méribel, Jasmine Flury a obtenu samedi une nouvelle victoire inattendue, six ans après avoir gagné le super-G de St-Moritz. La Grisonne de 30 ans affichait jusqu'ici un 19e rang comme meilleur résultat en descente sur la piste Oreiller-Killy.

Jasmine Flury, à l'aise tant sur les passages techniques que dans les secteurs de glisse, a devancé de 0''22 la Bernoise Joana Hählen. Les deux femmes offrent au ski féminin suisse son premier doublé depuis le mois de janvier 2022 et une victoire de Corinne Suter devant... Jasmine Flury en descente à Garmisch.

La joie suisse Image: EPA

Le podium est complété par l'outsider autrichienne Cornelia Hütter, qui a concédé 0''24 à la gagnante.

Image: TXT

La grande favorite Sofia Goggia doit se contenter du 4e rang, à deux dixièmes de seconde du podium. Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10: Priska Nufer (6e à 0''76) et Corinne Suter (9e à 1''00).

Gut-Behrami manque le cocheVictorieuse à quatre reprises à Val d'Isère dont deux fois dans la discipline, Lara Gut-Behrami a en revanche manqué son affaire. La Tessinoise, 11e à 1''07, n'est même pas parvenue à s'illustrer sur la partie technique. Elle tentera de prendre sa revanche dimanche en super-G.

Michelle Gisin a quant à elle terminé hors du top 20, lâchant 1''57. L'Obwaldienne espérait forcément mieux après avoir accroché une encourageante 8e place une semaine plus tôt à St-Moritz où la victoire était revenue à Michaela Shiffrin, laquelle avait renoncé à s'aligner samedi. (ats)