Odi a remporté deux médailles d'argent et une de bronze lors des Jeux de Milan-Cortina. Keystone

Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO

Le Nidwaldien est revenu dans une interview sur sa préparation olympique et ses résultats en Italie, avec plusieurs confessions fort intéressantes.

martin probst, bormio

Des semaines intenses viennent de s’achever pour Marco Odermatt. Après sa dernière apparition aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, le champion peut enfin souffler pour la première fois depuis longtemps. Il a d'ailleurs fêté la fin de ses JO avec des amis jusque tard dans la nuit. «C’était vraiment sympa», confie-t-il le lendemain matin, en se présentant à un entretien avec plusieurs journalistes.

Marco Odermatt, vous avez remporté trois médailles lors de ces Jeux olympiques. Pourtant, certains estiment qu'il manque l'or. Cela vous agace-t-il ?

Marco Odermatt: Je peux en quelque sorte comprendre ce genre de réactions. Elles tiennent aussi à mon statut. Quand on est considéré comme le meilleur skieur du monde, on finit vite par penser que seule la médaille d’or compte.

Mais ce n’est pas votre avis?

Si l’on se rappelle que les JO n’ont lieu que tous les quatre ans, décrocher trois médailles reste exceptionnel. Ce n’est pas la Coupe du monde, où une nouvelle occasion de s'imposer se présente généralement dès la semaine suivante.

Échangeriez-vous vos médailles contre l’or en descente, une discipline dans laquelle vous n'avez encore jamais été récompensé aux JO?

(Il réfléchit) Je ne crois pas. Remporter trois médailles lors d’un grand rendez-vous, c’est immense. Si je n’avais pas déjà l’or de Pékin 2022 en géant, peut-être que je verrais les choses autrement et que j’y penserais, juste pour pouvoir dire: «Je suis champion olympique!» Mais je le suis déjà.



Odermatt avec la médaille d'or conquise en 2022. Image: AP

Les JO sont terminés pour vous, vous pouvez enfin souffler. Est-ce un soulagement?

Oui. Chaque saison est exigeante, bien sûr. Mais cet hiver a été le plus éprouvant de ma carrière — surtout ces six dernières semaines.

Comment cela s’est-il manifesté?

Cela peut paraître un peu étrange, mais je n’ai jamais aussi peu fêté mes succès que cette saison. Je n’ai même pas vraiment pu savourer mes victoires à Adelboden et Wengen. Je voulais préserver mon énergie, parce que je savais que Kitzbühel et les Jeux olympiques arrivaient ensuite.

Votre programme était-il trop chargé?

Je savais que je n’arriverais pas aux Jeux olympiques à 100% de mes moyens. Certains se demandent peut-être pourquoi je ne fais pas de cette échéance ma priorité absolue. Mais pour moi, la Coupe du monde compte tout autant. J’y poursuis aussi des objectifs et je ne suis pas prêt à faire des concessions.

À cela s’ajoute la pression des attentes. Contrairement, à Franjo von Allmen, par exemple, on attend de vous la victoire à chaque course.

Franjo me rappelle souvent le skieur que j’étais il y a quelques années. Il vit cette forme d’insouciance où l’on ne doit rien, mais où tout est possible. Dans cette phase, tout paraît plus léger, plus frais, plus exaltant. C’est ainsi que naît parfois ce «flow» qu’il connaît actuellement.

Regrettez-vous parfois cet état d’esprit ?

Non, pas vraiment. Je ne changerais rien à ma carrière jusqu'à présent. Tout cela fait partie du processus, de l’évolution qui mène du jeune espoir turbulent au sportif de haut niveau accompli.

L’été dernier, vous vous étiez demandé si, au vu de vos succès, vous ne pouviez plus désormais que perdre. Ces pensées sont-elles revenues ces dernières semaines ?

Non. En janvier, certainement pas. Ici, aux Jeux olympiques, peut-être un peu plus. C’est peut-être aussi pour cela que je n’ai pas été totalement libéré en descente.

Vous avez récemment déclaré qu’en raison d’un programme très chargé, vous pouviez imaginer renoncer un jour au slalom géant. Avons-nous assisté à votre dernier géant olympique?

Je ne m’étais encore jamais posé la question sous cet angle. Mais maintenant que vous le dites, il est effectivement très possible que j'aie disputé mon dernier slalom géant olympique cette année. Cela rend cette médaille encore plus spéciale.

Odermatt lors du géant disputé samedi à Bormio. Keystone

Avez-vous un plan concret pour alléger votre programme?

Non. Je sais simplement qu’un hiver comme celui-ci, je ne pourrai — ni ne voudrai — le répéter pendant quatre ou cinq ans. Ça, c’est certain. En revanche, je ne sais pas encore à quoi ressemblera la suite. Peut-être que je retirerai deux ou trois géants de mon calendrier, tout en sachant que cette discipline me rend aussi plus performant en vitesse. Peut-être que je ne disputerai plus que les géants de Sölden et d'Adelboden. Et peut-être que je me qualifierai quand même pour les Jeux et que je prendrai le départ de l'épreuve. Je n'en sais rien.

Vous serez donc bien présent aux prochains Jeux?

Je l’espère. C’est encore loin, et on ne sait jamais ce qui peut se passer en quatre ans. Mais les chances que je dispute au moins une discipline lors des prochains Jeux olympiques sont très, très élevées.

