ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Marco Odermatt n'était pas à 100%

Silver medalist Switzerland&#039;s Marco Odermatt poses with his medals after the men&#039;s alpine skiing giant slalom race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy ...
Odi a remporté deux médailles d'argent et une de bronze lors des Jeux de Milan-Cortina.Keystone

Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO

Le Nidwaldien est revenu dans une interview sur sa préparation olympique et ses résultats en Italie, avec plusieurs confessions fort intéressantes.
16.02.2026, 11:5516.02.2026, 11:55
martin probst, bormio

Des semaines intenses viennent de s’achever pour Marco Odermatt. Après sa dernière apparition aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, le champion peut enfin souffler pour la première fois depuis longtemps. Il a d'ailleurs fêté la fin de ses JO avec des amis jusque tard dans la nuit. «C’était vraiment sympa», confie-t-il le lendemain matin, en se présentant à un entretien avec plusieurs journalistes.

Marco Odermatt, vous avez remporté trois médailles lors de ces Jeux olympiques. Pourtant, certains estiment qu'il manque l'or. Cela vous agace-t-il ?
Marco Odermatt: Je peux en quelque sorte comprendre ce genre de réactions. Elles tiennent aussi à mon statut. Quand on est considéré comme le meilleur skieur du monde, on finit vite par penser que seule la médaille d’or compte.

Mais ce n’est pas votre avis?
Si l’on se rappelle que les JO n’ont lieu que tous les quatre ans, décrocher trois médailles reste exceptionnel. Ce n’est pas la Coupe du monde, où une nouvelle occasion de s'imposer se présente généralement dès la semaine suivante.

Échangeriez-vous vos médailles contre l’or en descente, une discipline dans laquelle vous n'avez encore jamais été récompensé aux JO?
 (Il réfléchit) Je ne crois pas. Remporter trois médailles lors d’un grand rendez-vous, c’est immense. Si je n’avais pas déjà l’or de Pékin 2022 en géant, peut-être que je verrais les choses autrement et que j’y penserais, juste pour pouvoir dire: «Je suis champion olympique!» Mais je le suis déjà.

Marco Odermatt, of Switzerland, holds the gold medal for the men&#039;s giant slalom at the 2022 Winter Olympics, Sunday, Feb. 13, 2022, in the Yanqing district of Beijing. (AP Photo/Luca Bruno)
Odermatt avec la médaille d'or conquise en 2022.Image: AP

Les JO sont terminés pour vous, vous pouvez enfin souffler. Est-ce un soulagement?
Oui. Chaque saison est exigeante, bien sûr. Mais cet hiver a été le plus éprouvant de ma carrière — surtout ces six dernières semaines.

Comment cela s’est-il manifesté?
Cela peut paraître un peu étrange, mais je n’ai jamais aussi peu fêté mes succès que cette saison. Je n’ai même pas vraiment pu savourer mes victoires à Adelboden et Wengen. Je voulais préserver mon énergie, parce que je savais que Kitzbühel et les Jeux olympiques arrivaient ensuite.

Votre programme était-il trop chargé?
Je savais que je n’arriverais pas aux Jeux olympiques à 100% de mes moyens. Certains se demandent peut-être pourquoi je ne fais pas de cette échéance ma priorité absolue. Mais pour moi, la Coupe du monde compte tout autant. J’y poursuis aussi des objectifs et je ne suis pas prêt à faire des concessions.

À cela s’ajoute la pression des attentes. Contrairement, à Franjo von Allmen, par exemple, on attend de vous la victoire à chaque course.
Franjo me rappelle souvent le skieur que j’étais il y a quelques années. Il vit cette forme d’insouciance où l’on ne doit rien, mais où tout est possible. Dans cette phase, tout paraît plus léger, plus frais, plus exaltant. C’est ainsi que naît parfois ce «flow» qu’il connaît actuellement.

Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures

Regrettez-vous parfois cet état d’esprit ?
Non, pas vraiment. Je ne changerais rien à ma carrière jusqu'à présent. Tout cela fait partie du processus, de l’évolution qui mène du jeune espoir turbulent au sportif de haut niveau accompli.

L’été dernier, vous vous étiez demandé si, au vu de vos succès, vous ne pouviez plus désormais que perdre. Ces pensées sont-elles revenues ces dernières semaines ?
 Non. En janvier, certainement pas. Ici, aux Jeux olympiques, peut-être un peu plus. C’est peut-être aussi pour cela que je n’ai pas été totalement libéré en descente.

Vous avez récemment déclaré qu’en raison d’un programme très chargé, vous pouviez imaginer renoncer un jour au slalom géant. Avons-nous assisté à votre dernier géant olympique?
Je ne m’étais encore jamais posé la question sous cet angle. Mais maintenant que vous le dites, il est effectivement très possible que j'aie disputé mon dernier slalom géant olympique cette année. Cela rend cette médaille encore plus spéciale.

epa12737221 Marco Odermatt of Switzerland competes in the Men&#039;s Giant Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in Bormio, Italy ...
Odermatt lors du géant disputé samedi à Bormio.Keystone

Avez-vous un plan concret pour alléger votre programme?
Non. Je sais simplement qu’un hiver comme celui-ci, je ne pourrai — ni ne voudrai — le répéter pendant quatre ou cinq ans. Ça, c’est certain. En revanche, je ne sais pas encore à quoi ressemblera la suite. Peut-être que je retirerai deux ou trois géants de mon calendrier, tout en sachant que cette discipline me rend aussi plus performant en vitesse. Peut-être que je ne disputerai plus que les géants de Sölden et d'Adelboden. Et peut-être que je me qualifierai quand même pour les Jeux et que je prendrai le départ de l'épreuve. Je n'en sais rien.

Vous serez donc bien présent aux prochains Jeux?
Je l’espère. C’est encore loin, et on ne sait jamais ce qui peut se passer en quatre ans. Mais les chances que je dispute au moins une discipline lors des prochains Jeux olympiques sont très, très élevées.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
de Julien Caloz
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
de Romuald Cachod
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
de Sven Papaux
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
de Martin Probst
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
de ralf streule, tesero
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
de William Laing
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
de Julien Caloz
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
de Yoann Graber
Graves accusations de triche en curling
Graves accusations de triche en curling
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
de Martin Probst
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
de Yoann Graber
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
de Romuald Cachod
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
de Sven Papaux
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
de William Laing
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
de William Laing
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
de Claudio Zanini
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'hypocrisie de la neutralité olympique
Les gardiens de l'idéal olympique – que l'on appellera pour simplifier le CIO – se trouvent une nouvelle fois dépassés par la réalité du monde. Confrontés aux conséquences de leurs propres règles déconnectées de la réalité, qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes, ils enchaînent les maladresses.
C’est une tragi-comédie, mais le contexte de la guerre en Ukraine est trop tragique pour qu'on puisse se moquer de cette situation.
L’article