averses éparses
DE | FR
burger
Sport
Curling

Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»

Marc Kennedy et Oskar Eriksson ne partiront pas en vacances ensemble.
Marc Kennedy et Oskar Eriksson ne partiront pas en vacances ensemble.Image: keystone/watson

Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»

Depuis que le Suédois Oskar Eriksson a accusé son adversaire canadien Marc Kennedy d'avoir triché, le monde du curling, d'habitude si feutré et régi par un code d'honneur, est en ébullition.
17.02.2026, 16:3617.02.2026, 16:36
Jérôme RASETTI / afp

Trois jours après son altercation avec Eriksson, Kennedy n'a toujours pas tourné la page: «l'esprit du curling est mort», a jugé lundi le Canadien, champion olympique 2010 et médaillé de bronze en 2022.

«C'est difficile pour moi d'utiliser désormais le mot "gentlemen" pour parler de notre sport (...) Cette idée d'essayer d'attraper les gens pour une infraction au règlement et de tout faire pour gagner une médaille, c'est nul.»
Marc Kennedy, curleur canadien.

Kennedy est le joueur au centre du «Stonegate», l'affaire de la pierre qui a donné une exposition inédite au curling, ce sport souvent présenté, à tort, comme une pétanque sur glace née en Ecosse.

«Va te faire foutre»

Vendredi dernier, en plein match contre la Suède, il est accusé d'avoir enfreint l'une des règles cardinales du curling: le Third canadien (le joueur qui lance en 3ème position dans une équipe de quatre) a touché, comme l'attestent les images, sa pierre du bout de l'index après avoir lâché la poignée juste avant la ligne de jeu, la «hog line» en anglais.

Le geste de Kennedy:

Image
Image: X

Ce geste qui permet de rediriger légèrement la pierre vers son objectif, a fait sortir de ses gonds le skip, ou capitaine, suédois. «Tu as retouché la pierre et ce n'est pas la première fois», s'est emporté Oskar Eriksson. Ce qui a déclenché une réaction courroucée de Kennedy: «Je ne l'ai pas fait une seule fois, va te faire foutre», lui a répondu le Canadien, hors de lui.

Si les deux joueurs se sont serré la main à l'issue du match remporté (8-6) par les Canadiens, la scène a fait le tour des réseaux sociaux et la Fédération internationale de curling (WCF) a décidé de réagir.

Les joueurs s'arbitrent

Sauf que sa réaction a ajouté de la confusion: elle a fait dès le lendemain un rappel au règlement qui ne prévoit pas l'utilisation de l'arbitrage vidéo, et a décidé de déployer deux arbitres pour surveiller la si importante «hog line» le long des quatre pistes du stade de curling de Cortina. Avant de revenir sur sa décision à la demande des équipes en compétition, guère ravies de cette intrusion.

Czechia&#039;s Lukas Klima, Martin Jurik, and Lukas Klipa in action during the men&#039;s curling round robin session against Germany, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tu ...
La «hog line» est la ligne verte avant laquelle les curleurs doivent lâcher leur pierre.Image: AP

Car lors d'un match de curling, sport très pratiqué en Grande-Bretagne, Amérique du Nord et Scandinavie, ce sont les joueurs eux-mêmes qui s'arbitrent. Il n'y a guère que lorsque deux pierres semblent à égale distance du bouton central de la maison, la cible, qu'un arbitre intervient, avec un mètre pour déterminer qui a marqué le point et remporté la manche.

S'il reconnait qu'il peut «y avoir des petites infractions au règlement ça et là mais qu'on ne le sanctionne pas», Marc Kennedy, comme beaucoup, a peur de voir son sport dénaturé.

«On aime l'idée d'auto-arbitrage. Si quelqu'un fait quelque chose d'inhabituel, c'est géré sur le moment et on passe à autre chose, sans avoir besoin d'arbitres pour gérer notre sport.»
Marc Kennedy
Canada&#039;s Marc Kennedy in action during the men&#039;s curling round robin session against China, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Mi ...
Le curleur canadien est au centre des discussions.Keystone

L'entraîneur suédois Fredrik Lindberg lui a répondu par ces mots:

«L'esprit de notre sport, c'est que quand tu fais quelque chose d'illégal, tu le dis. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. On l'a déjà fait lors des derniers Mondiaux. Cela a pris cette fois des proportions parce qu'il a eu cette réaction et parce que ce sont les JO.»

Depuis, dans d'autres rencontres, le Britannique Bobby Lammie et la Canadienne Rachel Homan ont été sanctionnées pour «double touching», leur pierre étant retirée du jeu.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Omeragic au FC Bâle ++ Bencic victorieuse
Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
L’article