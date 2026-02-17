faible pluie
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis

epa12743257 Gold medalist Federica Brignone of Italy celebrates during the medal ceremony for the Women&#039;s Giant Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic ...
La Valdôtaine restera comme l'une des grandes dames de ces JO.Keystone

La double championne olympique de ski alpin va subir un check-up complet pour connaître «les dommages» causés par sa participation aux Jeux, dix mois seulement après une grave blessure.
17.02.2026, 11:0017.02.2026, 11:23
Jérôme RASETTI / afp

Federica Brignone est devenue l'une des héroïnes des JO 2026 et du sport italien en remportant deux titres olympiques, dix mois seulement après une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

Maintenant que les Jeux sont finis pour elle, la skieuse du Val d'Aoste (35 ans) va retrouver le JMedical, le centre médical de la Juventus Turin où elle a passé une grande partie de sa rééducation après sa grave blessure survenue le 3 avril. «On va faire un check-up complet pour voir les dommages, je ne plaisante pas quand je parle de dommages, que tout cela a fait à ma jambe, comment je me sens et pour établir si je peux finir la saison» en Coupe du monde, a-t-elle détaillé.

Une scène d'anthologie a eu lieu en ski alpin

Il est fort probable que «Fede», qui n'a repris l'entraînement sur les skis que début janvier et qui n'a disputé que cinq courses cet hiver, dont trois olympiques (10e de la descente, victoires en super-G et géant), soit au départ de la prochaine étape du circuit mondial, à Soldeu, en Andorre, les 28 février et 1er mars. Avec un double objectif:

  • sportif: «me qualifier pour les finales» fin mars à Lillehammer, en Norvège, ouverte aux vingt meilleures skieuses de l'hiver;
  • et personnel: «courir, c'est aussi me protéger de ce que je ne veux pas affronter, c'est rester athlète» face au tourbillon des sollicitations et autres obligations.

Si Brignone, double lauréate de la Coupe du monde (2020 et 2025) et double championne du monde, ne pense pas encore à la retraite, l'auto-proclamée «Tigresse», au tempérament de feu et insatiable, entend «vivre les choses un peu plus facilement».

«Ce que j'ai vécu lors des dix derniers mois a vraiment été dur, j'ai bossé 24 heures sur 24 pour être au départ, pour être compétitive. Je veux m'entraîner comme les autres le font, pas de manière aussi intense.»
Ce Romand a «beaucoup pleuré» en dessinant le casque d'une star du ski

Celle qui possède le plus beau palmarès du ski italien sait déjà qu'elle devra de nouveau se faire opérer pour retirer les plaques et vis qui ont servi à consolider une fracture compliquée selon ses médecins et qui la font souffrir lorsqu'elle skie. «On ne peut encore faire cette intervention, car mon tibia n'est pas encore solide», a-t-elle expliqué.

Loin des pistes de ski, Brignone rêve aussi de cinéma, «pas comme actrice», a-t-elle aussitôt prévenu, mais comme personnage principal d'un documentaire consacré à sa course contre le temps pour être prête pour «ses» JO.

«Cela a débuté l'année dernière pour raconter ma vie, ma carrière, c'est un ami réalisateur qui m'a suivie du moment où je me me suis fait mal (...) J'espère vraiment que cela verra le jour.»

En attendant, elle n'a pas fini de répondre à la question qui l'a réveillée ce lundi matin après une courte nuit: «Je me demande encore comment j'ai pu faire tout ça.»

