Les utilisateurs de cette carte sont embêtés aux JO
Lorsqu'une épreuve de biathlon débute à 14h00 à Anterselva, des milliers de supporters sont déjà présents sur le site sud-tyrolien depuis des heures. Plus de cinq heures avant le départ, ils font déjà la queue à l'entrée pour accéder à l'arène. Pourtant, peu de fans rejoignent directement leurs places en tribune.
Beaucoup se rendent d'abord à la boutique officielle ou sous la grande tente. On y trouve des dizaines de sets de table de brasserie pour s'asseoir, une scène musicale et, bien sûr, de la nourriture et des boissons. Mais ceux qui espèrent faire de bonnes affaires seront déçus. Car les prix sont, pour certains, particulièrement élevés.
Une Currywurst coûte par exemple onze francs suisses, un sandwich au fromage 7,30 francs, tout comme une saucisse grillée avec du pain. Du côté des boissons, le choix est varié. Le prix d'une bière s'élève à 6,40 francs et celui d'un soda à 4,10 francs.
Ce qui frappe aussi, ce sont les disparités entre les différents sites. Au saut à ski à Predazzo, l'offre de restauration est différente et également un peu plus restreinte. Il faut y débourser 9,10 francs pour une tranche de pizza Margherita. Une portion de polenta avec du fromage et des champignons? 13,70 francs. Le vin chaud (5,50 francs) coûte près d'un franc plus cher pour les fans de saut à ski que pour ceux du biathlon à Anterselva.
Des partenariats exclusifs
Ces tarifs ne sont pas fixés par les exploitants locaux, qui officient habituellement lors de la Coupe du monde, mais par le Comité international olympique (CIO) en tant qu'organisateur des JO.
Le CIO vend donc principalement les produits de ses sponsors. La bière provient essentiellement de chez Corona, et pour les boissons non alcoolisées, les partenaires sont également imposés.
Ce fonctionnement n'est pas inhabituel pour les grands événements sportifs. Lors de la Coupe du monde de football, la Fifa donne le ton. Lors d'un Euro, c'est l'UEFA. Ces partenariats exclusifs se répercutent aussi sur les moyens de paiement. En effet, vous ne pouvez rien payer aux Jeux olympiques avec une carte bancaire Mastercard. La raison? Son concurrent, Visa, est partenaire officiel des Jeux. Une consolation toutefois: l'argent liquide est autorisé.
Adaptation en français: Yoann Graber