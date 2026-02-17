Une Mastercard ne permet même pas de s'offrir une bière aux stands officiels des JO de Milan-Cortina. image: watson

Les utilisateurs de cette carte sont embêtés aux JO

Outre les prix élevés de la restauration, certains visiteurs des JO de Milan-Cortina ont un autre désagrément: ils ne peuvent pas payer avec leur carte bancaire Mastercard. Voici pourquoi.

Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl / t-online

Lorsqu'une épreuve de biathlon débute à 14h00 à Anterselva, des milliers de supporters sont déjà présents sur le site sud-tyrolien depuis des heures. Plus de cinq heures avant le départ, ils font déjà la queue à l'entrée pour accéder à l'arène. Pourtant, peu de fans rejoignent directement leurs places en tribune.

Beaucoup se rendent d'abord à la boutique officielle ou sous la grande tente. On y trouve des dizaines de sets de table de brasserie pour s'asseoir, une scène musicale et, bien sûr, de la nourriture et des boissons. Mais ceux qui espèrent faire de bonnes affaires seront déçus. Car les prix sont, pour certains, particulièrement élevés.

L'arène de biathlon d'Anterselva et son impressionnante tribune. image: getty

Une Currywurst coûte par exemple onze francs suisses, un sandwich au fromage 7,30 francs, tout comme une saucisse grillée avec du pain. Du côté des boissons, le choix est varié. Le prix d'une bière s'élève à 6,40 francs et celui d'un soda à 4,10 francs.

Ce qui frappe aussi, ce sont les disparités entre les différents sites. Au saut à ski à Predazzo, l'offre de restauration est différente et également un peu plus restreinte. Il faut y débourser 9,10 francs pour une tranche de pizza Margherita. Une portion de polenta avec du fromage et des champignons? 13,70 francs. Le vin chaud (5,50 francs) coûte près d'un franc plus cher pour les fans de saut à ski que pour ceux du biathlon à Anterselva.

Des partenariats exclusifs

Ces tarifs ne sont pas fixés par les exploitants locaux, qui officient habituellement lors de la Coupe du monde, mais par le Comité international olympique (CIO) en tant qu'organisateur des JO.

C'était ce lundi aux JO👇 Le rival de Loïc Meillard craque complètement

Le CIO vend donc principalement les produits de ses sponsors. La bière provient essentiellement de chez Corona, et pour les boissons non alcoolisées, les partenaires sont également imposés.

Ce fonctionnement n'est pas inhabituel pour les grands événements sportifs. Lors de la Coupe du monde de football, la Fifa donne le ton. Lors d'un Euro, c'est l'UEFA. Ces partenariats exclusifs se répercutent aussi sur les moyens de paiement. En effet, vous ne pouvez rien payer aux Jeux olympiques avec une carte bancaire Mastercard. La raison? Son concurrent, Visa, est partenaire officiel des Jeux. Une consolation toutefois: l'argent liquide est autorisé.

Adaptation en français: Yoann Graber