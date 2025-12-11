Après sa chute jeudi à St-Moritz, Michelle Gisin a dû être héliportée. image: keystone/watson

Chute terrible: on en sait plus sur la santé de Gisin

Michelle Gisin a passé des examens jeudi après-midi après sa lourde chute à l'entraînement à St-Moritz. La skieuse obwaldienne sera opérée ce jeudi de la colonne cervicale.

Le monde du ski alpin était en choc ce jeudi matin: la Suissesse Michelle Gisin a été victime d'une terrible chute lors du deuxième entraînement de descente à St-Moritz, dans les Grisons.

L'Obwaldienne a mal maîtrisé un virage sur le bas de la piste, a perdu l'équilibre et a foncé dans les filets de sécurité à 112 km/h. On entendait la malheureuse hurler de douleur. Gisin a été héliportée vers un hôpital de la région, mais la gravité de ses blessures n'était pas encore connue.

La chute de Gisin en vidéo Vidéo: extern / rest/SRF

Dans l'après-midi, Swiss-Ski a publié un communiqué avec davantage d'informations sur l'état de santé de Michelle Gisin. «Les examens ont révélé des blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale», relève la fédération suisse. L'Obwaldienne sera opérée encore ce jeudi de la colonne cervicale. Swiss-Ski précise:

«Pour traiter la blessure à la colonne cervicale, Michelle Gisin a dû être transférée par la Rega à la clinique Hirslanden de Zurich. La colonne cervicale y sera opérée encore aujourd’hui (jeudi). Michelle Gisin se trouve, compte tenu des circonstances, dans un état stable. L’Obwaldienne peut bouger normalement ses bras et ses jambes. D’autres examens concernant le poignet droit et le genou gauche ne pourront être effectués qu’une fois la colonne cervicale stabilisée.»

La chute de Gisin dans les détails👇 Michelle Gisin chute lourdement

Que Michelle Gisin puisse bouger ses bras et ses jambes est déjà une bonne nouvelle. Mais avec de telles blessures, on ne devrait pas revoir l'Obwaldienne (32 ans) sur des skis cet hiver... Elle manquera sûrement les Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.

C'est donc une nouvelle tuile pour le ski suisse féminin. Deux autres de ses figures de proue, Lara Gut-Behrami et Corinne Suter, sont également blessées. (yog)