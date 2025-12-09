L'Egypte de Mohamed Salah (à gauche) défiera l'Iran lors du Pride Match à Seattle. image: watson

Ce match du Mondial 2026 est aussi cocasse que problématique

Il y aura un «Pride Match» à la Coupe du monde le 26 juin prochain à Seattle, pour honorer la communauté LGBTQ+. L'affiche de cette rencontre pose toutefois question.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

«Aujourd’hui, je me sens gay», déclarait il y a trois ans Gianni Infantino, dans son discours prônant l'inclusivité, juste avant le début du Mondial au Qatar. Le président de la Fifa a de nouveau fait sensation vendredi lors du tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2026, d’une part par son comportement, d’autre part par l’attribution d’un prix de la paix au président américain Donald Trump.

Il reste à voir si Infantino témoignera aussi de sa solidarité envers la communauté LGBTQ+ le 26 juin 2026. Ce jour-là, un match de Coupe du monde se jouera à Seattle; sa date et son lieu avait été annoncés longtemps avant le tirage au sort comme «Pride Match» («le match des fiertés»), s'inscrivant dans le cadre du Pride Month. La rencontre doit exprimer l’engagement de cette ville de la côte Ouest (Etat de Washington) à créer un environnement inclusif dans lequel chacun se sent bien. Y compris, donc, les membres de la communauté LGBTQ.

L'affiche de ce Pride Match est désormais connue: Egypte-Iran.

La sélection iranienne représente un pays qui condamne à mort les personnes homosexuelles. Image: www.imago-images.de

Or, au regard des droits humains, la situation des personnes LGBTQ+ est mauvaise dans ces deux pays, où l'islam est la religion officielle et est largement majoritaire dans la population. Les relations homosexuelles y sont pénalement réprimées, tant en Egypte qu’en Iran. Pire: selon la législation iranienne, la peine de mort peut être appliquée.

«Un honneur pour notre ville»

Malgré cette situation aussi cocasse que problématique, induite par le hasard du tirage, les organisateurs des matchs de Coupe du monde à Seattle maintiennent leur programme. Interrogé par le site Outsports, un porte-parole a déclaré:

«Le football a le pouvoir unique de rassembler les êtres humains par-delà les frontières, les cultures et les croyances. Nous sommes honorés d’accueillir un Pride Match et de célébrer la Pride en tant que composante de la communauté mondiale du football.»

Un drapeau arc-en-ciel – symbole de la communauté LGBTQ – flotte au-dessus du Lumen Field de Seattle, où se dérouleront les matchs de la Coupe du monde. Image: keystone

La nouvelle maire de Seattle, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, se réjouit elle aussi de cette rencontre placée sous le signe de l’arc-en-ciel. «Nous pouvons montrer au monde entier qu’à Seattle, tout le monde est le bienvenu», a affirmé Katie Wilson, membre du Parti démocrate.

«Quelle incroyable honneur pour notre ville!»

Donald Trump avait changé d'avis lors du tirage au sort de la Coupe du monde: le président américain ne veut finalement plus retirer les matchs du Mondial aux villes gouvernées par les démocrates, comme il l'avait encore menacé il y a quelques semaines.

Toujours au sujet du président des Etats-Unis👇 Analyse Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump

Outre l'Egypte et l’Iran, le groupe G de cette Coupe du monde 2026 compte aussi la Belgique et la Nouvelle-Zélande. La rencontre entre Belges et Néo-Zélandais aurait, elle aussi, pu être ce Pride Match. Mais la Fifa a décidé de faire jouer cette rencontre à Vancouver.

Le «match des fiertés» restera donc ce duel Egypte-Iran, qui fera certainement encore couler beaucoup d'encre dans ces deux pays.

Adaptation en français: Yoann Graber