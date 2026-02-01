assez ensoleillé
Ski alpin: von Allmen gagne la descente de Crans-Montana

epa12697103 Franjo von Allmen of Switzerland reacts in the finish area during the Men&#039;s Downhill at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Crans-Montana, Switzerland, 01 February 2026. EPA/ALESS ...
Franjo von Allmen a brillé ce dimanche à Crans-Montana. image: Keystone

Démonstration de Franjo von Allmen à Crans-Montana

Le Bernois a remporté la descente valaisanne ce dimanche, avec une marge colossale. Marco Odermatt doit se contenter du 4e rang.
01.02.2026, 12:3301.02.2026, 12:45

Franjo von Allmen a fait le plein de confiance à six jours de la descente olympique de Bormio. Le Bernois a triomphé pour la deuxième année consécutive en descente à Crans-Montana.

epa12697116 Franjo von Allmen of Switzerland smiles in the finish area during the Men&#039;s Downhill at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Crans-Montana, Switzerland, 01 February 2026. EPA/ALESS ...
Franjo von Allmen avait de quoi avoir le sourire, dimanche en Valais. image: Keystone

Le champion du monde en titre de la discipline-reine a même survolé les débats sur la Nationale, marquant les esprits sous un beau soleil. Il s'est imposé avec une marge colossale de 0''65 sur l'Italien Dominik Paris (2e), l'Américain Ryan Cochran-Siegle complétant le podium à 0''70.

Cette victoire est «seulement» la cinquième pour Franjo von Allmen sur le Cirque blanc, la quatrième en descente et la deuxième de la saison après Val Gardena. Le Bernois de 24 ans restait sur une décevante 16e place sur la Streif à Kitzbühel. Il a parfaitement rectifié le tir avant le rendez-vous olympique.

Auteurs d'un triplé l'an dernier en descente à Crans-Montana, les Suisses n'ont pas fait aussi bien cette fois-ci. Deuxième en 2025, Marco Odermatt doit se contenter d'une 4e place (à 0''79). Mais le Nidwaldien reste largement en tête de la Coupe du monde de descente, où il compte 115 points de plus que son dauphin Franjo von Allmen.

Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana

Alexis Monney, qui avait complété le podium en 2025 sur la piste des Mondiaux 2027, a pour sa part terminé 10e à 1''06. Le Fribourgeois a perdu beaucoup trop de temps sur le haut du parcours pour espérer une issue plus favorable. Il a même été devancé par Lars Rösti (6e à 0''90) et Alessio Miggiano (8e à 0''93).

Six Suisses au total figuraient dans le Top 15 après le passage des 30 premiers concurrents. Parti avec le dossard 1, le Bagnard Justin Murisier s'est classé 15e à 1''54, à égalité avec le Zurichois Niels Hintermann. (ats/yog)

