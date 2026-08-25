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RTS: Marc Rochat nouveau consultant ski alpin

La RTS tient son nouveau consultant en ski alpin

La chaîne TV publique romande a annoncé ce mardi une restructuration de son équipe pour le ski alpin. Avec, notamment, un nouveau consultant bien connu.
25.08.2026, 11:0325.08.2026, 11:03

Le 13 août, watson annonçait «un gros coup» de la RTS pour la saison de ski alpin à venir, qui aura comme point d'orgue les Mondiaux de Crans-Montana (1er au 14 février 2027). La chaîne TV publique romande le détaille ce mardi, dans un communiqué.

Elle restructure, en partie, son équipe de journalistes et consultants qui couvriront les courses. L'ex-slalomeur vaudois Marc Rochat (33 ans), qui vient de mettre fin à sa carrière, rejoint la RTS comme consultant pour les épreuves techniques. «Le jeune retraité du circuit professionnel apportera son expérience des plus hauts niveaux de la compétition», se réjouit la chaîne dans son communiqué. Marc Rochat a disputé 105 courses en Coupe du monde et est médaillé de bronze aux derniers Championnats du monde à Saalbach.

Ski racer Marc Rochat from Switzerland poses during the Swiss-Ski federation press conference prior to the FIS Alpine Ski World Cup Slalom race, in Adelboden, Switzerland, on Friday, January 9, 2026. ...
Marc Rochat rejoint la RTS comme consultant pour la nouvelle saison de ski alpin. image: Keystone

Désormais, il y aura donc un consultant pour les épreuves techniques (Marc Rochat) et un autre – Patrice Morisod, qui reste en place – pour les épreuves de vitesse. Nathalie Ducommun, rédactrice en chef des sports à la RTS, explique:

«Jusqu’à la saison dernière, nous avions un consultant pour les dames et un autre pour les hommes. Désormais, ces spécialistes sont planifiés selon le type d’épreuves, ce qui correspond mieux à leur profil. Marc Rochat est un spécialiste du slalom et des disciplines techniques. Quant à Patrice Morisod, il s’est d’abord révélé en tant qu’entraîneur dans les groupes de vitesse.»
La nouvelle équipe ski alpin de la RTS.
La nouvelle équipe ski alpin de la RTS. image: rts

Il y a un autre changement, et il concerne les commentaires des épreuves féminines: Gaëlle Cajeux et Patrick Délétroz remplacent Romain Roseng. «Les deux journalistes interviendront soit en tandem, soit en alternance», précise la RTS.

John Nicolet, lui, continue de commenter les courses hommes. La chaîne annonce encore une nouveauté: «la collaboration de Veronika Velez Zuzulova (5 victoires et 30 podiums en Coupe du monde). L’ancienne slalomeuse slovaque interviendra ponctuellement en tant que consultante pour la RTS».

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La RTS diffusera l’intégralité des courses de la Coupe du monde et des Championnats du monde, sur RTS 2, son site web et ses applications. Le coup d’envoi de la saison sera donné le 24 octobre à Sölden.

(yog)

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