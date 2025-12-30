en partie ensoleillé-2°
Biathlon: Révélation choc sur la mort du Norvégien Sivert Bakken

Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken
Récent 5e du sprint du Grand-Bornand, Sivert Bakken est décédé.Image: www.imago-images.de

Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken

Sivert Bakken, 27 ans, a été retrouvé mort peu avant Noël, portant un masque d’altitude. Un nouvel élément sur l’utilisation de ce dispositif vient désormais d’être révélé.
30.12.2025, 05:3330.12.2025, 05:33
Melanie Muschong / t-online
Un article de
t-online

Le biathlète norvégien Sivert Guttorm Bakken a été retrouvé mort le 23 décembre dans sa chambre d’hôtel. Triple champion d’Europe et ancien vainqueur du petit globe de la mass-start, il n’avait que 27 ans et venait de signer une excellente 5e place en Coupe du monde, du côté du Grand-Bornand en France voisine.

Depuis l’annonce de cette terrible nouvelle, le monde du biathlon rend hommage au natif de Lillehammer. L’Italien Tommaso Giacomel, qui devait bientôt skier avec lui, et le champion olympique Tarjei Boe ont été parmi les premiers à s’exprimer.

La cause du décès n’a pas encore été établie. Cependant, il a rapidement été dévoilé que Bakken portait un masque d'altitude lorsqu'il a été retrouvé mort. Désormais, un nouvel élément circule dans la presse scandinave. Selon le quotidien norvégien VG, le masque en question aurait été découvert réglé sur 7 000 mètres, soit une altitude proche de la «zone de mort», où l'air se fait rare. Plusieurs sources proches du dossier auraient communiqué cette information au journal.

Un exemple de masque d'altitude.
Un exemple de masque d'altitude.image: FDBRO

Au moment de sa mort, Bakken se trouvait à Lavazè, en Italie, à environ 1 800 mètres d’altitude.

«Il est encore trop tôt pour se prononcer»

Certains athlètes utilisent des masques hypoxiques pour simuler l'altitude et tenter d'améliorer leurs performances. Celui de Bakken a été saisi par la police italienne et fait actuellement l’objet d’une enquête. Dans l’attente des conclusions de celle-ci, la Fédération norvégienne de biathlon a vivement conseillé à ses athlètes de ne pas utiliser de tels dispositifs.

L'instance a également mandaté un cabinet d’avocats afin de suivre l'évolution du dossier, a déclaré Bernt Heiberg du cabinet Elden Advokatfirma à la chaîne TV2.

Cette épreuve de biathlon en France crée le malaise

Interrogé par la presse norvégienne au sujet du masque, Heiberg a ajouté: «Il est encore trop tôt pour se prononcer. La police italienne a saisi des objets et du matériel provenant de la chambre de Sivert dans le cadre de sa procédure habituelle, et doit poursuivre son enquête». L'avocat a poursuivi: «Dès que nous aurons reçu les dossiers de police et le rapport de l'expertise médico-légale, nous ferons une déclaration».

Sélectionné pour la prochaine Coupe du monde

Bakken était considéré comme l’un des grands talents du biathlon mondial. Il avait fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2022 et décroché, la même année, son premier succès au plus haut niveau. Sa progression avait toutefois été rapidement freinée par un problème de santé: il avait en effet développé une myocardite après sa troisième vaccination contre le Covid. Ce n’est qu’au cours de la saison 2024/2025 qu’il avait retrouvé la compétition, en IBU Cup, le deuxième échelon mondial, où il s’était illustré avec plusieurs podiums.

Cet hiver, Bakken avait retrouvé le groupe Coupe du monde et signé plusieurs top 10, dont cette 5e place sur le sprint du Grand-Bornand juste avant les fêtes. Il avait été sélectionné pour les courses à Oberhof à partir du 8 janvier et semblait en bonne position pour participer aux Jeux olympiques, malgré la forte concurrence au sein de l’équipe norvégienne.

