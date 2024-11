Des skis révolutionnaires agitent le Cirque blanc

Une solution mystère appliquée sur les semelles des skis de fond classique intriguent à quelques semaines du début de la Coupe du monde, depuis qu'une athlète a admirablement performé avec en fin de saison dernière.

Tout a commencé en fin de saison dernière. Johanna Matintalo, 27 ans, a réalisé sa meilleure performance en carrière sur le 10 kilomètres classique de Falun. En Suède, la Finlandaise volait sur ses skis et sur cette neige de printemps particulièrement humide.

Deuxième à quatre secondes de sa compatriote Kerttu Niskanen, Matintalo aurait certainement remporté cette épreuve si elle avait bénéficié d'un dossard plus élevé. Alors que la neige tombait, elle a joué les ouvreuses et fait office de chasse-neige pour ses principales adversaires. Ses temps intermédiaires en fin de course ont toutefois été impressionnants, si bien qu'avec quelques mètres en plus à parcourir, Johanna Matintalo se serait sans doute emparée de la première place.

Le podium à Falun. Johanna Matintalo (à gauche) profite de sa meilleure performance individuelle en carrière. Image: keystone

A l'arrivée, la fondeuse n'a jamais évoqué son matériel. Or lorsque les skis fusent et font des différences, les athlètes savent remercier le travail des techniciens en interview. Ses adversaires comme la Suédoise Frida Karlsson, elles, déploraient la lenteur de leurs skis. Ce n'est qu'un mois plus tard que Matintalo a révélé auprès de la chaîne publique finlandaise Yle, et en accord avec son partenaire, qu'elle avait signé avec d'autres fondeurs finlandais un contrat de confidentialité avec la marque de ski CustomSki. Cela explique son silence.

Il n'était pas question de parler de ses semelles, l'entreprise ayant un brevet en cours d'approbation.



Très peu de choses filtrent donc sur l'innovation dont a bénéficié Johanna Matintalo à Falun. Pasi et Esa Vironen, qui en sont à l'origine, restent discrets à ce sujet. Ils craignent l'espionnage industriel. Selon le média Yle, l'invention mystérieuse pourrait toutefois être une sorte de ruban adhésif, appliqué sur la portion dédiée au fart de retenue, à la manière des skis de fond à peaux. Au toucher, cette retenue paraîtrait néanmoins particulièrement glissante. En fait, la technologie repousserait mieux la saleté et serait utile dans les conditions difficiles, lorsque la neige ne glisse pas. La solution serait également applicable sur les skis de n'importe quelle marque.

«Cela ne nécessite aucun fart. Il ne s'agit pas d'une préparation chimique. Il ne s'agit même pas de ponçage, de texturation ou de rugosité. C'est quelque chose de complètement différent. Sa capacité à repousser la saleté est très bonne. A ce stade, il serait peut-être plus approprié de parler d'un simple traitement d'entretien.»

Pasi Vironen auprès de Yle

Une nouvelle saison est désormais en approche. Elle débutera à Ruka en Finlande à la fin du mois, avant de faire rapidement étape en Suisse, à Davos mi-décembre. Alors que la préparation bat son plein, l'innovation de CustomSki fait à nouveau parler d'elle, puisque activement testée avant les premières courses du calendrier.

La télévision publique norvégienne NRK a pu échanger avec le Suédois William Poromaa, plusieurs podiums en Coupe du monde dont un à Goms (VS), au sujet de ces essais. «Je ne peux pas dire grand-chose. C'est secret. J'ai fait quelques tests et des choses intéressantes se produisent. Ce que je peux vous dire, c'est que quelque chose sous les skis rend tout plus facile», a-t-il déclaré.

«Tiens, et si je regardais dessous? Non, je voulais montrer du respect. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas, alors j'ai dû les écouter.» William Poromaa pour la NRK

William Poromaa à Tschierv dans les Grisons lors du Tour de Ski. Image: KEYSTONE

Il encore tôt pour savoir si cette innovation mystère percera en Coupe du monde et se généralisera au-delà. Or une chose est sûre: depuis l'interdiction du fluor la saison dernière, tout le monde est à l'affût du moindre avantage concurrentiel.