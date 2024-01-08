Akanji marque ++ Servette continue de patiner

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A Manuel Akanji a fait trembler les filets dans les Pouilles. Image: KEYSTONE/EPA L'Inter Milan a pris le large en tête de la Serie A samedi en s'imposant 2-0 à Lecce, avec un but du défenseur suisse Manuel Akanji. Les Nerazzurri ont dix points d'avance sur l'AC Milan, deuxième.

Le coaching de Christian Chivu a fait la différence dans les Pouilles. L'entraîneur roumain de l'Inter a introduit Akanji et Henrik Mkhitaryan à l'heure de jeu alors que ses hommes peinaient à faire la différence et que la VAR avait annulé un but de Federico Dimarco pour un hors-jeu

Mkhitaryan a d'abord ouvert le score à la 75e alors que Dimarco s'est consolé sept minutes plus tard en déposant un corner sur la tête d'Akanji, lequel a inscrit son deuxième but de la saison en club, le deuxième du mois après celui marqué à Sassuolo (5-0).

Avec cette victoire, l'Inter (1er, 64 pts) compte donc dix longueurs d'avance en attendant le match de son rival milanais dimanche contre Parme (18h00). Le bilan nerazzurri en championnat depuis le début de l'année est impeccable: neuf victoires et un match nul.

La Juve en péril La Juventus, battue samedi à domicile par Côme (2-0), a pour sa part achevé une semaine catastrophique par une troisième défaite consécutive. Le top 4, synonyme de qualification en Ligue des champions, pourrait s'éloigner pour les Bianconeri (5es, 46 points) en cas de succès dimanche de l'AS Rome (4e, 47 points) face à la Cremonese.



Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner Steve Rouiller (au premier plan) a égalisé pour Servette, mais les Grenat n'ont pas réussi à prendre l'avantage par la suite. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Servette FC a concédé un match nul de plus samedi lors de la 26e journée de Super League. Les Grenat ont été tenus en échec à Genève par St-Gall (1-1) et continuent de faire du surplace.

C'est le quatrième match nul en cinq rencontres pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec, qui voient le top 6 et le Championship Group s'éloigner un peu plus. Avec une seule victoire en huit matches en 2026, les Genevois n'avancent pas beaucoup plus vite que lors de la première partie de saison.

Tout s'est joué dans les six premières minutes samedi à la Praille, où le SFC ne s'est plus imposé depuis... le 26 octobre. Saint-Gall a ouvert le score à la 4e sur sa première action, Christian Witzig se retrouvant étrangement seul entre quatre Servettiens dans la surface.

Un but de Rouiller Les Grenat ont eu le mérite de réagir très rapidement, par l'intermédiaire de leur capitaine Steve Rouiller. Le défenseur a repris en deux temps un coup-franc botté par Miroslav Stevanovic pour remettre les deux équipes à égalité (6e).

Le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final, même si Servette s'est procuré une ou deux occasions en fin de match. Junior Kadile, arrivé cette semaine à Genève, a notamment buté sur Lawrence Ati Zigi à la 90e.

Avec 28 points, Servette compte huit longueurs de retard sur la 6e place occupée par Young Boys. Les Grenat doivent espérer un coup de pouce du FC Sion, qui accueille les Bernois dimanche (14h00), pour garder espoir de revenir sur le top 6 d'ici la 33e journée.

Winterthour - Thoune renvoyé La rencontre entre le leader Thoune et la lanterne rouge Winterthour prévue samedi à 18h00 a quant à elle été renvoyée au mercredi 25 février (19h00), a annoncé la SFL. L'arbitre du match a jugé la pelouse de la Schützenwiese "impraticable et potentiellement dangereuse".



Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria Denis Zakaria (à droite), ici lors d'un match de Ligue des champions le 28 janvier dernier, tient la grande forme avec Monaco. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'AS Monaco a créé la surprise samedi en s'imposant 3-2 à Lens, leader de Ligue 1. Aligné en défense centrale, Denis Zakaria a participé à ce succès en marquant son deuxième but en une semaine.

Menés 2-0 à la 56e, les Monégasques ont renversé la table en l'espace de dix minutes. Folarin Balogun a sonné la révolte (62e) avant le but de Zakaria, un joli coup de tête (70e), et le 3-2 décisif de l'Espagnol Ansu Fati (72e). Le Genevois s'était déjà illustré le week-end dernier en marquant contre Nantes (3-1).

Cette défaite des Lensois, qui avaient remporté 11 de leurs 13 derniers matches, donne l'occasion au Paris Saint-Germain de reprendre la tête du Championnat de France. Le PSG accueille Metz ce samedi soir au Parc des Princes (21h05).



Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint Jon Kistler a remporté l'argent en compagnie de Marianne Fatton dans le relais mixte olympique de ski alpinisme. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER 6e du sprint jeudi, Jon Kistler était déçu de ne pas avoir ramené de médaille individuelle. Il était donc extrêmement heureux d'avoir pu récolter cette médaille d'argent en duo avec Marianne Fatton.

Un large sourire, évidemment, et comme on a pu le voir lors des autres épreuves par équipe, ce sentiment de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas seulement pour soi. Marianne Fatton l'a très bien expliqué, elle souhaitait se donner encore plus pour permettre à son compatriote d'avoir une médaille.

Alors Jon Kistler a apprécié cette compétition avec la championne olympique de sprint. "Je savais déjà après le sprint que cela allait bien se dérouler aujourd'hui, a-t-il lâché avec le sourire. Quand elle m'a donné le relais en deuxième position au premier tour déjà, je savais que tout était possible. Puis quand j'ai vu au deuxième tour que l'écart ne faisait que diminuer, j'ai eu encore plus de motivation pour tout essayer. Et à la fin, c'est juste incroyable."

Le Zurichois n'a pas oublié de mentionner le reste de l'équipe. "Ce n'est pas un bonheur que l'on ne partage qu'à deux, a expliqué Kistler. Il y a toute l'équipe nationale, ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui sont restés à la maison. Tout le monde était derrière nous et on les représentait aujourd'hui, on courait avec eux."

Le spécialiste de sprint a adoré cette première olympique et la passion des spectateurs en bord de piste: "C'était vraiment un truc de fou de voir tous ces spectateurs dans les tribunes avant le départ. Ca m'a vraiment donné des frissons. Et sur la première montée avec les spectateurs aussi proches, c'était trop cool. Je pense que c'est spécial dans notre sport d'avoir les gens aussi proches qui nous encouragent toute la montée."



Trois bobs se retournent L'équipage autrichien est l'un des trois bobs à s'être retournés samedi Image: KEYSTONE/EPA Trois bobsleighs se sont retournés samedi lors de l'épreuve de bob à 4 des JO de Milan Cortina. Ces accidents sont survenus à vive allure, mais sans gravité apparente.

Parmi les premiers à s'élancer lors de la deuxième des quatre manches, un équipage autrichien s'est tout d'abord retourné à la sortie d'une courbe avant de glisser sur le flanc durant une trentaine de secondes. Arrivé à proximité de l'arrivée - en montée, pour contribuer à freiner les concurrents -, il est reparti en sens opposé avant de s'immobiliser.

D'après les images TV, trois des quatre bobeurs, aidés par une dizaines de personnes dont des officiels, sont rapidement sortis indemnes. Le pilote Jakob Mandlbauer a en revanche été soigné sur place avant d'être évacué sur une civière. Dans un communiqué, l'IBSF s'est toutefois voulue rassurante en affirmant qu'il avait passé des "examens de routine" à l'hôpital.

La manche, qui avait été interrompue une quinzaine de minutes après le retournement du bob autrichien, a repris, donnant lieu à deux autres accidents. Le bobsleigh français, qui avait déjà connu une première manche difficile, est monté trop haut à la sortie d'un virage et a lui aussi fini par basculer, glissant là encore pendant une trentaine de secondes. Les quatre passagers sont sortis indemnes.

Après une nouvelle interruption, l'équipage de Trinidad-et-Tobago s'est à son tour retourné, au moment endroit que le français. Ses occupants sont rapidement sortis de l'engin, une fois celui-ci immobilisé sur le flanc. Les trois équipages accidentés sont éliminés de l'épreuve dont les troisième et quatrième manches auront lieu dimanche à Cortina.



La Suisse prend l'argent au relais mixte La joie de Jon Kistler et de Marianne Fatton à l'issue du relais mixte où la Suisse a décroché l'argent Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse a remporté la médaille d'argent du relais mixte en ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler n'ont été devancés que par la paire française Harrop/Anselmet.

Et une deuxième médaille olympique en ski alpinisme pour la Suisse. Après l'or de Marianne Fatton en sprint jeudi, c'est en relais mixte que la Neuchâteloise et son partenaire zurichois Jon Kistler est allée chercher du métal.

Pour une première, ce format de relais a donné de quoi se réjouir au public présent dans les tribunes. Dès le départ, la Française Emily Harrop a donné le ton en montrant qu'elle était certainement un peu vexée d'avoir manqué l'or du sprint qui lui tendait les bras.

Partie un peu plus tranquillement, Marianne Fatton a perdu près de dix secondes sur son premier relais. Jon Kistler, brillant lors des séries du sprint mais malheureux en finale (6e), a repris du temps sur Thibault Anselmet. Insuffisant toutefois pour mettre Fatton dans des conditions idéales. Il y a tout de même eu du suspense car la Neuchâteloise a profité de mauvaises transitions de Harrop à moins de deux secondes! Kistler a tout tenté dans le dernier relais, mais Anselmet n'a pas manqué ses transitions et a pu conserver suffisamment d'avance pour l'emporter avec plus de 11 secondes de bonus.

Malgré une pénalité de trois secondes, les Espagnols ont pris la troisième place à 26''50.

Cette première de ski alpinisme fut une belle réussite et a confirmé la domination de trois nations: la Suisse, la France et l'Espagne. A voir si le format va évoluer dans quatre ans dans les Alpes françaises.



Vogt 4e après deux manches, Follador 6e Vogt et son équipages peuvent rêver de podium Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Deux équipages suisses peuvent encore rêver de podium après les deux premières manches de l'épreuve olympique de bob à quatre. Michael Vogt pointe au 4e rang provisoire, Cedric Follador au 6e.

L'équipage de Michael Vogt n'est devancé que par les trois bobs allemands à mi-parcours. L'Argovien, 6e de la première manche, a réussi le 4e chrono en deuxième manche. Il accuse seulement 0''12 de retard sur le 3e provisoire, Adam Ammour.

Le Grison Cedric Follador, 4e après la première descente, a reculé en 6e position, mais à 0''08 de son chef de file. Troisième pilote suisse en lice, Timo Rohner est seulement 15e au terme de cette première journée de compétition.

Le titre ne devrait pas échapper à Johanner Lochner. Le pilote de 35 ans, déjà sacré en bob à deux dans ces JO, devance de 0''43 son grand rival Francesco Friedrich après avoir signé le meilleur temps de la première manche et le 2e dans la seconde (à 0''01 d'Ammour).



Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans Alex Fiva savoure sa 2e médaille olympique Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alex Fiva a cueilli une nouvelle médaille olympique.

Quatre ans après avoir décroché l'argent derrière son compère Ryan Regez à Pékin, le Grison de 40 ans s'est paré de bronze samedi à Livigno. L'Italie a signé un doublé, Simone Deromedis triomphant devant Federico Tomasoni.

Alex Fiva a fait tout juste samedi, dans des conditions difficiles en raison des fortes chutes de neige. Le champion du monde 2021 et lauréat de la Coupe du monde 2012/13 a été battu à la photo finish par Tomasoni, mais il a conservé jusqu'au bout sa 3e place devant le Japonais Satoshi Furuno.

Cela s'est en revanche moins bien passé pour le champion olympique 2022 Ryan Regez. Le Bernois a maîtrisé son sujet en 8e et en quart de finale, emmenant Alex Fiva dans son sillage au 2e tour, mais il a échoué en demi-finale. Il a même été déclassé en raison d'un geste d'humeur, et n'a pas pu disputer la petite finale.

Les deux autres Helvétes en lice avaient échoué dès les 8es de finale. Tant le Vaudois Romain Détraz que Tobias Baur ont terminé 3e de leur série respective, alors que les deux premiers seulement se qualifiaient pour la suite.



Klaebo réussit le Grand Chelem, comme aux Mondiaux 2025 Klaebo a remporté les 6 titres en fond masculin Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Johannes Klaebo a réussi son fabuleux pari. Le Norvégien a remporté son sixième titre en six courses de fond disputées chez les messieurs dans ces JO 2026, triomphant sur 50 km classique samedi.

Auteur de même sextuplé lors des Mondiaux 2025, Johannes Klaebo s'est imposé samexdi avec 17''5 d'avance sur son dernier compagnon d'échappée, Martin Löwström Nyenget, qu'il a lâché dans la dernière montée. La Norvège a signé le triplé, Emil Iversen se classant 3e à 46''2. Côté suisse, Beda Klee et Nicola Wigger ont terminé respectivement 14e et 19e.

Vainqueur de trois titres olympiques en 2018 (deux en équipe) et deux en 2022 (le doublé en sprint), Johannes Klaebo porte son total à 11 médailles d'or aux Jeux, un record absolu pour l'hiver. Il avait réalisé le même sextuplé lors des Mondiaux 2025 à Trondheim, mais avait parachevé son oeuvre sur un 50 km en skating.

Avec six sacres olympiques dans une seule édition, le Norvégien (30 ans en octobre), efface d'ailleurs un autre record dans des Jeux d'hiver. Il fait mieux que le patineur de vitesse Eric Heiden lors des Jeux de Lake Placic en 1980. Mais l'Américain avait gagné ses cinq titres en solo, du 500 au 10'000 m.



Aerials par équipe: L'argent pour l'équipe de Suisse Noé Roth (à droite) et Pirmin Wenger se sont parés d'argent dans le par équipe avec Lina Kozomara Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson La moisson suisse se poursuit dans ces JO 2026.

Lina Kozomara, Pirmin Werner et Noé Roth se sont parés d'argent dans le concours par équipe mixte d'Aerials pour offrir une 18e médaille à la délégation helvétique, la 19e si l'on tient compte de celle qu'obtiendront les curleuses du CC Arau dimanche.

Le trio helvétique semblait pourtant avoir perdu tout espoir dès le passage des sept représentantes féminines en première manche. Lina Kozomara a fini par chuter à l'atterrissage pour n'obtenir que 48,72 points et placer son équipe en 7e et dernière position. Mais ses deux compères ont parfaitement redressé la barre.

Et le scenario s'est répété en deuxième manche (top 4) - pour laquelle la Suisse s'était qualifiée de justesse -, la Zurichoise de 20 ans se contentant même de 44,37 points. Mais Pirmin Werner (123,00 points) et le vice-champion olympique individuel Noé Roth (129,54 points) ont sorti le grand jeu sur leurs deux derniers sauts.

Médaillé de bronze lors des Mondiaux 2025 en Engadine, le trio a aussi profité des malheurs de ses rivaux pour se hisser sur la boîte. Dernier représentant de l'Australie, seul pays alignant deux femmes et non deux hommes samedi, Reilly Flanagan n'a obtenu que 95,88 points pour voir son équipe échouer à 40 points de la Suisse.

Et le Chinois Li Tianma n'a pas non plus tenu le choc sur son ultime saut, son équipe terminant 3e à plus de 17 points de la Suisse. Les Etats-Unis n'ont en revanche pas failli, Christopher Lillis assurant un dernier saut d'excellente facture pour offrir l'or à son équipe avec une marge de plus de 28 points sur la Suisse.



Un bronze au goût amer pour le CC3C Genève Les regrets liés à la défaite subie de peu en demi-finale ne se sont pas tout à fait dissipés, malgré la joie d'avoir conquis le bronze Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La joie est grande pour le CC3C Genève, qui s'est paré de bronze vendredi aux JO 2026. Mais la frustration liée à la demi-finale perdue de justesse face aux Britanniques n'est pas dissipée.

La large victoire 9-1 contre la Norvège dans le match pour la 3e place ne suscite pas de grandes émotions. Même si le skip Yannick Schwaller estime que "pour des Suisses, nous avons quand même beaucoup crié notre bonheur."

Le match était toutefois trop déséquilibré pour susciter de grandes explosions de joie. "C'est toujours un peu différent quand le match n'est pas décidé par la dernière pierre", explique pour sa part le numéro 2 Sven Michel.

Benoît Schwarz-van Berkel était le seul à connaître déjà le goût parfois amer d'un bronze olympique. Le Genevois avait déjà terminé troisième à PyeongChang en 2018 dans l'équipe de Peter de Cruz. "Cela reste incroyable », dit-il.

"Une telle opportunité se présente si rarement. Je suis un grand fan des Jeux olympiques, les meilleurs athlètes de chaque discipline sont là, on travaille quatre ans pour vivre ce moment. C'est génial de se retrouver sur le podium à la fin", souligne-t-il.

Des millimètres pas encore tout à fait digérés Les quatre Suisses devaient toutefois attendre l'issue de la finale de samedi soir entre la Grande-Bretagne et le Canada pour recevoir leurs médailles. Ce qui suscite encore certains regrets sur leurs visages.

"On connaît la différence entre l'or et tout le reste, et elle est énorme", explique Benoît Schwarz-van Berkel. "Hier (vendredi), j'ai subi la plus grande défaite de ma carrière, et tout ça à cause de quatre millimètres. Ça fait très mal", soupire-t-il.

Les quatre joueurs admettent ouvertement avoir passé une nuit difficile, puis une matinée difficile. "A 10h30 samedi, nous nous sommes réunis, nous avons parlé avec notre cœur et chacun a dit ce qu'il ressentait", raconte Yannick Schwaller.

"Nous avons fait le vide dans nos têtes, puis nous nous sommes à nouveau concentrés sur un objectif important. Je suis très fier que nous ayons réussi une telle performance", poursuit le Soleurois, dont l'équipe n'a pas beaucoup de temps pour faire la fête: elle disputera dès lundi les championnats de Suisse afin de se qualifier pour le championnat du monde.



Les Clippers battus dans le derby de LA Niederhäuser (à droite) et les Clippers ont subi les foudres de Doncic (à gauche) vendredi Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont connu la défaite vendredi dans le derby de Los Angeles. Les Clippers se sont inclinés 125-122 sur le parquet des Lakers.

Aligné durant 13 minutes dans cette partie, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception vendredi, pour un différentiel de -3. L'équipe du "rookie" fribourgeois a dominé les débats sous les panneaux (42 rebonds à 32), mais a manqué d'adresse.

Les Clippers n'ont ainsi rentré que 8 de leurs 21 tirs à 3 points (38%), avec un 4/6 dans cet exercice pour leur star Kawhi Leonard (31 points au total). Les Lakers affichent quant à eux 55% de réussite dans ce domaine (17/31), grâce notamment à un 8/14 de Luka Doncic (38 points vendredi, ainsi que 11 assists et 6 rebonds).

Emmenés par Alondes Williams (25 points, 10 rebonds), les Wizards ont quant à eux battu pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures les Pacers (131-118). Washington évoluait sans son ailier valaisan Kyshawn George, victime d'une contusion à un orteil du pied gauche la veille face à Indiana.



L'heure de la dernière chance pour Servette C'est bientôt l'heure de la dernière chance pour le Servette FC. Les Grenat accueillent Saint-Gall samedi (18h00) avec l'ambition de s'imposer pour garder espoir de finir dans le top 6.

Quel meilleur adversaire pour se relancer que Saint-Gall, que le SFC a battu le 25 janvier (4-2), sa dernière victoire en date en championnat. Depuis, les Genevois ont enchaîné trois matches nuls et une défaite.

Revenu de Lausanne avec un point arraché au bout du suspense (3-3), Servette doit impérativement décrocher trois unités pour réduire l'écart avec la barre. Les Grenat ont neuf longueurs de retard sur Young Boys (6e) alors qu'il ne reste que huit journées avant la séparation du championnat en deux groupes.

En déplacement chez la lanterne rouge Winterthour (18h00), Thoune vise pour sa part une 9e victoire consécutive pour conforter un peu plus son fauteuil de leader. Un derby zurichois entre Grasshopper et le FCZ viendra clôturer cette journée de football suisse (20h30).



Fatton et Roth au service de l'équipe Fanny Smith sera en lice vendredi pour l'épreuve de skicross. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'avant-dernière journée de compétition pourrait encore réserver son lot de belles surprises côté suisse. Notamment grâce au relais mixte de ski alpinisme et au concours par équipe mixte d'aerials.

Après le sacre de Marianne Fatton jeudi en sprint individuel, les attentes sont forcément grandes concernant la grande première olympique du relais mixte en "skimo" (dès 13h30). La Neuchâteloise fera équipe avec le Zurichois Jon Kistler, 6e en individuel après avoir joué de malchance en finale.

En aerials, le trio suisse affiche également des ambitions avant l'épreuve par équipe mixte qui débute à 10h45. La médaille d'argent cueillie vendredi par Noé Roth pourrait donner des ailes à Pirmin Werner et surtout à Lina Kozomora, maillon faible de l'équipe. Le trio avait décroché le bronze l'an dernier lors des Mondiaux.

La Suisse aura également des atouts à faire valoir en skicross chez les messieurs, quatre ans après le doublé signé par Ryan Regez et Alex Fiva. Les deux hommes sont toujours là, accompagnés de Tobias Baur et du Vaudois Romain Détraz. Regez pourra-t-il faire parler sa puissance sur un parcours où les dépassements sont compliqués ? Réponse à partir de 12h avec le début de la phase éliminatoire.

Klaebo pour le Grand Chelem Les regards se tourneront aussi du côté de Tesero, théâtre du 50 km classique messieurs en ski de fond. Vainqueur des cinq premiers titres mis en jeu dans ces joutes, Johannes Klaebo sera une nouvelle fois l'homme à battre. Le Norvégien aux 10 sacres olympiques est capable de réussir ce sextuplé inédit dans des Jeux, comme ce fut le cas lors des Mondiaux 2025 à Trondheim.

Enfin, sur la glace de Cortina, les deux premières manches du bob à quatre messieurs se dérouleront en matinée, avec trois équipages suisses. Chez les dames, les pilotes Melanie Hasler et Debora Annen disputeront en soirée les deux dernières manches en bob à deux. Dernière épreuve pour les dames également en biathlon, avec la mass-start sur 12,5 km.

